Uno de cada cuatro cordobeses aun no se inscribió para vacunarse

La campaña de vacunación en Córdoba avanza a paso firme. Más de 2.300.000 vacunas fueron aplicadas hasta el momento en el territorio provincial. Sin embargo, uno de los grandes desafíos que enfrentan las autoridades sanitarias en el corto plazo es poder vacunar a aquellas personas que aún no están inscriptas. Por tal motivo, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia ya diagraman estrategias para acceder a ese grupo poblacional.

Según informaron desde Salud, el 74% de los cordobeses de más de 18 años ya está inscripto para ser inmunizado y resta inscribir al 26% de las personas mayores de edad. Entre los motivos que se enumeran a la hora de explicar este importante faltante de personas inscriptas, se destacan problemas tecnológicos a la hora de anotarse, desinformación y también la idea de que en este momento la prioridad la tienen los grupos de riesgo, entre ellos los adultos mayores.

Estrategias. En las últimas semanas, en el complejo Pablo Pizzurno, sede del Ministerio de Salud provincial, hubo varias reuniones con el objetivo de diagramar diversos tipos de estrategias para alcanzar a quienes no se anotaron, que en su mayoría son personas de entre 18 y 30 años. La primera de estas medidas será el “trabajo articulado con facultades”.

La idea es avanzar en un proyecto en conjunto con las distintas universidades presentes en la provincia, para que cada facultad inste a todas las personas residentes en Córdoba a que se inscriban. Hay mucha esperanza en esta estrategia, ya que las facultades nuclean a una población muy amplia de jóvenes, explicaron a PERFIL CÓRDOBA desde Salud.

También continuará el trabajo con el ámbito de Desarrollo Social y se profundizarán las acciones conjuntas con la Municipalidad, para acercar los va cunatorios a los CPC y a las plazas de los barrios, entre otros.

Vacunación barrial. Con la premisa de alcanzar a personas aun no inscriptas, esta semana se profundizará la vacunación barrial en la Capital. El lunes habrá operativos en barrio Renacimiento, Yofre, Villa El Liberador y Las Violetas. El martes en San Vicente, Argüello Lourdes, Panamericano y barrio Quebracho. En tanto, el miércoles habrá vacunadores en Villa Inés, Ciudad de los Cuartetos, Estación Flores y Villa Unión, mientras que el jueves será el turno de barrio Cooperativa La Unidad, Sol Naciente, Villa el Nylon y Marcos Sastre. Por último, el viernes será el turno de barrio Müller, Vivero Norte, Comercial y Granadero Pringles.

Explicación oficial. Entre los no anotados se observa una predominancia de personas que viven en Córdoba Capital sobre aquellas que residen en el interior. Gabriela Barbás, secretaria de Promoción y Prevención de la Salud, explicó: “Ya pasó la etapa en que la gente no creía en las vacunas. No importa que yo sea joven, la gente debe anotarse. Los jóvenes tenían la idea de que faltaba mucho tiempo para que ellos se vacunen”. “Estamos en la etapa en que todos nos tenemos que inscribir. Creo que la etapa del descreimiento de la vacuna ya pasó. Se ve en otros países que el número de casos aumenta con la variante Delta, pero no estresa el sistema sanitario y esto se debe a la inmunidad que brindan las vacunas, por eso les pedimos a los jóvenes que se vacunen. Aunque ya hayan tenido Covid, lo mismo les pedimos que se inscriban y que puedan avanzar en la vacunación”, añadió la funcionaria.

En esta línea, Barbás también destacó “el compromiso de la población y el trabajo silencioso que vienen realizando los vacunadores”. Esta semana, en un día se alcanzó un récord con 73.000 personas vacunadas, número impensado hace algunos meses atrás.

Fuentes ajenas al Ministerio de Salud consideran que los casos aislados de trombosis que se generaron alrededor del mundo, los cuales tuvieron una amplia repercusión mediática, generaron cierto temor en algunos sectores de la sociedad, con los cuales habrá que trabajar para que decidan inscribirse y ser vacunados, principalmente quienes ya cursaron la enfermedad y generaron su propia inmunidad.

Grupos completos. En la jornada del viernes se informó de manera oficial el avance de la campaña de vacunación. Entre los mayores de 65 años, ya se vacunó a más del 95% de la población, con porcentajes que orillan el 100% entre algunos grupos etáreos como los mayores de 80 años. Entre 50 y 59 años se alcanzó al 85% de la población, mientras que entre los grupos que menor porcentaje se llevan vacunados hasta el momento se encuentra la franja entre 18 y 24 años, con el 12% alcanzado hasta ahora.