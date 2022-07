Uno que sigue de gira…

En la semana se conoció la salida de Federico García del ministerio de Gobierno provincial, donde ocupaba el segundo despacho en importancia detrás del ministro Facundo Torres. Y todos los cañones apuntaron a un fuerte enojo que surgió de los pasillos del Centro Cívico por el fuerte rol que estaba jugando en las juntas promotoras que lanzaban al intendente Martín Llaryora a la candidatura a la gobernación 2023. Algo que enojó al entorno del gobernador Juan Schiaretti y en las últimas horas del martes pasado se activó la salida de García, el exintendente de Laguna Larga que empezó con una despedida que se hizo viral con un extenso mensaje de WhatsApp que después repitió en las redes. Sin embargo, el correctivo que llegó desde El Panal más que esmerilar al ahora exfuncionario, le dio una libertad que ejerció con mayor trasparencia horas más tarde. ¿Qué pasó? El martes se concretó su salida con el enojo por las juntas promotoras ‘Llaryora Gobernador’, pero el jueves estuvo en el lanzamiento de esta consigna en Bell Ville invitado por un llaryorista puro de la zona, Abraham ‘el Turco’ Galo, hombre que llegó desde el sudeste en el inicio de la gestión en 2020 para terminar con un cargo por debajo del funcionario más controvertido de la última semana: el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano. Volviendo al hombre de Laguna Larga, García viajó a Bell Ville y estuvo junto al nuevo armador que tiene Llaryora para el interior con miras al 2023, el diputado nacional Ignacio García Aresca. Hasta allá viajó la tropa llaryorista con hombres y mujeres que se suman al impulso al intendente y pisaron un territorio como para empezar a mandar un mensaje generacional que altera los ánimos en el PJ. “Si miran las fotos, se observa al peronismo que viene y en un distrito donde hasta no hace mucho tiempo el amplio dominador era un viejo caudillo del PJ”, lanzó un llaryorista con un mensaje en clara alusión al histórico apoderado del partido, Domingo ‘el Mingui’ Carbonetti.

El radicalismo, por separado, sigue con las recorridas en la Ciudad

Los gastos de la Municipalidad de Córdoba en términos de obras y contrataciones para los espectáculos públicos revivieron a una oposición que, en algunos casos, del escándalo por el tema Ulises Bueno se terminó enterando por los medios. Más allá de esto, que algunos capitalizaron puertas adentro de la coalición Juntos por el Cambio, en el radicalismo se siguen sumando todas las semanas las reuniones, recorridas y presencias en los barrios de la capital cordobesa por separado de dirigentes de la UCR. Y esta semana, como era de esperarse ante la crisis del oficialismo, no fue la excepción. Rodrigo de Loredo, cambió –una vez más- su hoja de ruta y activó el traje de candidato a la intendencia con críticas a Martín Llaryora por los gastos. Por lo tanto, sobre el final de la semana y después de una recorrida por medios porteños con el tema, estuvo en los barrios cordobeses. El concejal Juan Negri, jefe del bloque de JxC en el Concejo también trató de capitalizar las críticas desde el legislativo municipal y busca encarnar el rol de principal opositor desde ahí. Y, nuevamente, el exintendente Ramón Mestre mantuvo reuniones con algunos dirigentes en distintas seccionales en la última parte de la semana. Lo de los dos primeros, para muchos viene en los planes y la pelea radical por la intendencia, pasará por ahí; pero, nadie duda que los movimientos de Mestre en la ciudad están inquietando a más de uno. “Viene complicado el tema: uno que no se define, el otro que ya se lanzó, pero no tiene un respaldo sólido de todos los sectores, y está el que incomoda. Viene complicado el panorama para nosotros”, se quejó un radical sobre el final de la semana.

Lo de Siciliano en el Concejo fue muy caliente

“Nos terminamos enterando ese mismo día a la mañana. Bien temprano”, dijo sobre el final del jueves un concejal del oficialismo sobre la llegada del secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, para la reunión de labor parlamentaria en el Concejo Deliberante. El hecho, fue uno de los temas de la semana, y dejó dentro del ámbito del Legislativo municipal los ánimos muy caldeados. Por las quejas de la oposición, por los cruces y las reacciones del oficialismo (algunos cuentan que la defensa a Siciliano algunos la ejercieron con contundencia y otros no tanto) y también por lo que ocurrió luego de la exposición del secretario de Gobierno. Una vez que concluyó Siciliano su interpelación, y a medida que los concejales iban dejando la sala, cuentan que el edil del oficialismo Diego Casado apuró fuerte al radical deloredista Esteban Bría. “Te la pasas diciendo cosas de Siciliano y ahora no le dijiste nada, cag…”, cuentan que soltó el hombre de la 10ª. Quien, además, en la reunión fotografió a sus pares de la oposición y los acusó de estar más pendientes del celular y los chats que de la presencia de Siciliano. Y ahí, apuntó a tres en particular: Bría, Juan Negri y el mestrista Alfredo Sapp. Ah, después de la presencia de Siciliano quedó en labor el secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, Daniel Rey, para responder acerca de las obras en el Palacio 6 de Julio y ahí cuentan que la oposición se fue. “Parece que a algunos no les rendía cruzar a Rey, pero sí a Siciliano”, dijo un peronista.

Stolbizer de gira por Córdoba

Otra de las que marcó con un asterisco rojo a Córdoba en el mapa en las últimas horas fue la referente nacional del GEN, Margarita Stolbizer. La excandidata a presidente en 2015 tuvo un sábado con mucha actividad: fue recibida por Miguel Ortíz Pellegrini, el referente local del partido que ella lidera a nivel nacional, luego hubo un café con la intendenta de Estación Juárez Celman, la radical Myrian Prunotto y horas más tarde un encuentro a solas en el despacho principal del Panal con el gobernador Juan Schiaretti. Algo que rápidamente se encargaron de comunicar desde el entorno de ambos, tanto del mandatario provincial como de la diputada nacional. Stolbizer es parte del interbloque Federal que aglutina en la Cámara baja también a los diputados de Schiaretti –Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Natalia de la Sota-, por lo que es una sintonía que viene trabajada desde hace un buen tiempo. Sin embargo, a pesar de las reuniones políticas, la titular del GEN tuvo como principal argumento en su arribo a Córdoba un encuentro reformista que se desarrolló en la UNC.

Desembarco para respaldar a Dellarossa

Este lunes habrá acción en Marcos Juárez porque la cúpula provincial de Juntos por el Cambio viajará a respaldar al intendente Pedro Dellarosa de cara a las elecciones de septiembre. En realidad, como se sabe, Dellarossa no puede ser reelecto, pero estará encabezando la lista de concejales detrás de Sara Majorel, actual titular del legislativo municipal y la bendecida por el intendente actual. Y fue esa elección, precisamente, la de Majorel lo que le ocasionó un grave problema en su gestión a Dellarossa, quien perdió en el camino a su secretaria de Gobierno, Verónica Crescente. La ahora exfuncionaria podría ser candidata también porque cuenta con buenos números en las encuestas, el tema es que esta decisión podría hacer inclinar el respaldo de algunos en el PRO y en la UCR descontentos con los últimos movimientos de Dellarossa. “Viajamos todos a Marcos Juárez, pero traten de no hacer planos cortos porque se van a ver varios gestos que nos van a exponer. Está todo muy complicado para el ‘kilómetro 0’”, dijo un armador de Juntos. En el peronismo, se frotan las manos, porque creen que todo esto puede favorecer a Eduardo Foresi, el candidato que llega con el respaldo del Panal. De hecho, en el Córdoba hay dos interlocutores que reportan casi de manera semanal el panorama en la ciudad del sudeste: el ministro de Desarrollo Social, Carlos Massei; y el viceintendente Daniel Passerini.

Se aguardan novedades sindicales

Cuentan aquellos que siguen a diario el panorama del mundo sindical que este lunes habrá noticias. En realidad, tras la irrupción de los enviados de la CGT Nacional para iniciar el proceso de normalización no hubo muchos avances y esto enojó a la cúpula de la central sindical en Buenos Aires. “(José) Pihen está atornillado en el sillón y no va a ser fácil que salga. Está negociando cómo sigue, está la posibilidad del triunvirato con él formando parte de eso, pero no hay un aval concreto desde allá”, dijo una persona que sigue los pormenores. Además, hubo malestar con el rumor que buscaron instalar desde el entorno de Pihen acerca del nacimiento de “una CGT Deán Funes”, en clara alusión a Pablo Chacón, el hombre de Agec, cuya sede está en la céntrica calle Deán Funes. Y es esta versión la que no cayó bien en el búnker de Chacón, ni del metalúrgico Rubén Urbano, ambos de muy buena sintonía con el gobernador Juan Schiaretti y sobre todo con la senadora Alejandra Vigo. Con ellos, en los últimos días hubo contactos por parte del titular de Aoita, Emiliano Gramajo, quien mientras arma las valijas para viajar al Vaticano negocia una silla en el triunvirato de la CGT cordobesa que podría suceder a Pihen.