Usando como pantalla a la empresa Peusso y su apellido, terminó preso por estafas millonarias

La fiscal de Delitos Complejos, Valeria Rissi, dictó la prisión preventiva de Juan Cruz Vera Peusso (26) imputado por estafas a partir de la captación de dólares a cambio de entregar supuestas ganancias a los inversores, todas personas amigas o conocidos que, a su vez, acercaron a allegados.

La Justicia determinó que hay cinco damnificados que le entregaron sumas millonarias.

Tres de ellos son representados por el abogado Guillermo Dragotto. Uno le demanda la devolución de US$ 452.000; otro US$ 396 mil y el tercero, US$ 168.000. Las cifras dan la pauta de la magnitud de dinero con el que se habría quedado.

Cómo era la maniobra defraudatoria

Según la Fiscalía, entre junio y diciembre del año pasado, Vera Peusso comenzó a captar fondos para una supuesta inversión financiera.

Para eso fue clave su apellido y el vínculo familiar con los propietarios de la reconocida empresa de insumos eléctricos Peusso SA. También el hecho de que se presentara, asiduamente, en la sede de la firma.

A sus clientes, la mayoría conocidos y sus allegados, les ofrecía hacer trabajar el dinero a cambio de ganancias extraordinarias, que oscilaban entre el 3,5% y el 7% semanal. En realidad no los invertía, sino que los dólares que captaba los usaba luego para pagar los intereses, aparentando ganancias genuinas. Cada semana, los inversores obtenían la ganancia del dinero entregado, pero nunca retiraban el capital y permanecían en el engaño.

En su discurso de venta, mencionaba la intervención de la empresa Peusso SA.

La huida

De un día para el otro, interrumpió todo contacto con esas personas y en enero de este año se fue del país. Dejó una carta a la madre, pero no le dijo a nadie donde se iba.

Según pudieron saber los damnificados, estuvo en Ecuador hasta mediados de abril, regresó a Argentina y pernoctó casi un mes en Buenos Aires.

A mediados de mayo, un viejo amigo y compañero de rally, supo que estaba por embarcar en Aeroparque rumbo a Córdoba. Inmediatamente en el grupo de WhatsApp pasaron la noticia. Fue a esperarlo al aeropuerto y lo escracharon.

La fiscal Rissi lo imputó por estafa reiterada y ordenó que continúe en prisión.