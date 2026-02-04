Vacaciones en Miami: la propuesta de New Point Miami para el verano 2026

El verano 2026 promete ser una temporada inolvidable, y Miami se posiciona como uno de los destinos favoritos para los viajeros argentinos. Con su clima tropical, sus icónicas playas de arenas blancas y su vibrante vida cultural, la ciudad ofrece una experiencia única que combina relax, compras y actividades para toda la familia. En este contexto, New Point Miami se destaca como el lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones perfectas, gracias a su inmejorable ubicación, comodidad y excelente relación calidad precio.

Ubicado frente al océano, entre Bay Biscayne y las arenas de Miami Beach, New Point Miami es un complejo de aparts de playa que combina comodidad, funcionalidad y una ubicación inmejorable. Situado sobre la icónica avenida Collins y con bajada propia a la playa, este alojamiento es perfecto para quienes desean disfrutar al máximo de las aguas cristalinas y el sol de Florida. Además, el estacionamiento está incluido en la estadía, ofreciendo valet parking gratuito para un auto por apartamento.

El hotel cuenta con apartamentos totalmente equipados para hasta 6 personas, perfectos para grupos de amigos o familias. Cada espacio combina funcionalidad y comodidad, con toques minimalistas descontracturados que garantizan una estadía cómoda y relajante. Además, New Point Miami ofrece diversas categorías de alojamiento, como Studio, Duplex y Penthouse, con opciones de vistas a la bahía, la ciudad o el océano.

Para hacer la experiencia aún más placentera, el hotel incluye servicios como valet parking gratuito para un auto por apartamento, piscina, gimnasio, cancha de tenis, restaurante, tiendas y check in las 24 horas. También cuenta con un completo servicio de playa, con sombrillas y toallas disponibles para los huéspedes.

Si buscás unas vacaciones que combinen descanso, diversión y comodidad, New Point Miami es la opción ideal. Este verano, animate a descubrir todo lo que Miami tiene para ofrecer y disfrutá de una experiencia inolvidable en un destino que lo tiene todo. Reservá tu estadía y hacé de este verano 2026 una temporada para recordar.

Para más info del hotel ingresá aquí: