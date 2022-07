Varios están esperando a Pedro…

"Lo de Pedro (Dellarossa) está complicado, pero que se joda. En el 2018 cuando nosotros lo necesitábamos porque la gestión nacional de Mauricio (Macri) no venía bien, él se pasó de pícaro y municipalizó la elección, alambró Marcos Juárez. Bueno, ahora que se preocupe en cómo endereza el barco". Así, picante y al hueso se mandó en la noche del miércoles un hombre del PRO con despacho en Buenos Aires. Como para graficar de manera muy cruda lo que piensan varios en el espacio amarillo acerca de lo que puede ocurrir el próximo 11 de septiembre en las elecciones y con el enfrentamiento directo entre Sara Majorel, la elegida de Dellarossa, y Verónica Crescente, la exfuncionaria que pasó a las filas del schiarettismo. Algo que podría ser una buena noticia para el peronismo cordobés de cara a lo que viene. Lo cierto es que esta semana empezaron a llegar encuestas a la ciudad del sudeste provincial y los números ya preocupan porque la candidata de Dellarossa está casi diez puntos abajo. Y la principal incógnita ahora es qué pasará en agosto, cuando varios top del PRO empiecen a apuntar a la provincia de Córdoba con miras al 2023. Se sabe que Horacio Rodríguez Larreta vendrá, Macri es una opción concreta y muy probablemente quien vuelva al territorio mediterráneo el mes próximo es Patricia Bullrich, quien perdió rosca cordobesa en las últimas semanas con varios jugadores que cambiaron la pechera y se pasaron de manera formal a las filas del larretismo. Es más, dicen que Bullrich está empezando a reconfigurar su esquema de asesores en Córdoba y apuesta a relanzarse. “Ojo, Patricia pierde en la rosca pero no en la vereda. Ahí, en la calle sigue siendo fuerte. No tiene los fierros del Pelado, pero hace un par de bajadas y se acomoda de nuevo”, dijo una persona del PRO.



Si no hay juntas, algo que se le parezca…

El peronismo de Córdoba está muy enfocado en bajarle la espuma a la tensión que se vivió hace algunas semanas entre las dos generaciones del PJ. Desactivadas las juntas promotoras, por lo bajo algunos sostienen que hay una tensa calma. Concretamente, porque se ven gestos en la superficie con buena sintonía entre el gobernador Juan Schiaretti y el intendente Martín Llaryora, sin embargo, en las segundas y terceras capas las miradas de reojo persisten. Y hubo un par de hechos esta semana. El primero, en el departamento Unión, más precisamente en la ciudad de Canals, el concejal de Bell Ville por el PJ, Gonzalo Pedano visitó al intendente, el delasotista Edgar Bruno. Ambos presentes en más de una junta promotora que impulsaba a Llaryora para la gobernación. Pero, a ese gesto con foto incluida se sumó una foto con un integrante de la mesa chica del gobernador, el ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Massei. El hombre del gabinete schiarettista recibió en el final de la semana al intendente de Laguna Larga, Matías Torres. Y cabe recordar dos datos clave: Torres es quien sucedió en Laguna Larga a Federico García, el funcionario que fue desplazado del ministerio de Gobierno por la tensión que se vivió con las juntas promotoras. Pero, además, Torres fue el primer intendente que el año pasado apoyó de manera contundente al Frente de Todos y lo hizo con una foto con Martín Gill. “Somos bravos en el peronismo, con esa foto, Massei mandó mensajes a los dos Martín”, bromeó un hombre del PJ en relación a los dos intendentes, el de Córdoba y el de Villa María.



Se viene un súper martes en la política cordobesa

Pasado mañana habrá una jornada agitada en Córdoba en términos de política. En primer lugar, porque al conmemorarse el 70° aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, en el PJ cordobés habrá distintos actos para recordar la fecha y en la gran mayoría será la senadora Alejandra Vigo la encargada de encabezar los actos. Encuentros que serán varios a lo largo de toda la jornada y que culminarán en la tarde del mismo martes cerca de las 17 con un encuentro solo de mujeres en Studio Theater en calle Rosario de Santa Fe. Lo que muchos empiezan a observar es la presencia constante de Vigo en los actos del PJ en la capital cordobesa y si bien existe un sector que pone sus fichas en la candidatura de la esposa del gobernador Juan Schiaretti a la intendencia, hay otras facciones que descreen de esa chance. Para el acto del martes no está confirmada la presencia de Schiaretti ni del intendente Martín Llaryora, aunque hay dudas sobre qué pasará con la diputada nacional Natalia de la Sota, ¿irá? En los últimos actos de Vigo, De la Sota no asistió y dicen en el delasotismo que no fue invitada. En tanto, el otro acto grande de la política el martes será en Alta Gracia pero con el radicalismo como anfitrión y protagonista. Se conmemora también un nuevo aniversario de la Revolución del Parque y el epicentro será en el valle de Paravachasca con la presencia del senador Alfredo Cornejo. Y aquí también hay dudas en torno a una presencia, ¿irá Luis Juez? Desde la organización dicen que cuando empezaron a darle forma al acto lo invitaron, aunque en los últimos días no hubo buena sintonía de varias facciones de la UCR con el senador Juez.



El cruce de Diego Casado con Juan Negri por la bandera

El Concejo Deliberante está en pleno receso por las vacaciones de invierno. Días que para algunos fueron de descanso, que otros en la última semana aprovecharon para hacer una escala en la planta de Toyota en Zárate, en un viaje que reunión a ediles del oficialismo y la oposición. Igual, y más allá del viaje al norte de la provincia de Buenos Aires que varios reflejaron en sus propias redes, en Córdoba la polémica de la semana giró alrededor del proyecto del propio intendente Martín Llaryora de impulsar la creación de una bandera municipal. Iniciativa que cuenta con el aval de algunos historiadores, aunque a decir verdad también suma palabras de algunos detractores. Entre ellas, las de un sector del radicalismo entre los que está el jefe del bloque de Juntos, Juan Negri. El edil puso en Twitter: “los símbolos se instalan en el subconsciente. Luego de tantos años de estar representados por un estandarte, ¿por qué no aprobar como bandera al mismo? ¿Hace falta romper con tanta historia?”. A lo que llegó la respuesta –de madrugada- del concejal del peronismo, Diego Casado. El hombre del PJ agarró el celular pasadas las 5.30 de la madrugada y puso en su perfil en la red social del pájaro azul: “lo que tenemos ahora Negri es un escudo de armas, no es una bandera. Lo que decís es una babosada sin lógica copiada y pegada de Wikipedia. Cara de chimba es una palabra del lunfardo colombiano que se utiliza cuando alguien dice una estupidez”. ¿Cómo será el arranque de la segunda parte del año en unos días en el Concejo?



¿Reaparece Aguad?

Dicen que está con ganas. Que jugó al golf con otros radicales en la semana y les dijo que sigue en carrera. Que se sigue definiendo como un hombre del expresidente Mauricio Macri y que no descarta competir el año próximo. Se trata, ni más ni menos que del exministro de Defensa, Oscar Aguad. Aliviado por la última decisión judicial en torno a Macri en el caso del submarino ARA San Juan, Aguad tantea el terreno para reincorporarse. Algunos sostienen que, si hay Paso dentro de Juntos y el diputado Mario Negri apuesta a ser quien encabece la boleta parlamentaria de Horacio Rodríguez Larreta, Aguad podría competir de manera directa en el mismo escalón pero desde la boleta de Macri o de Bullrich. Incluso, en Buenos Aires volvieron a medirlo y en la Córdoba más conservadora, los números de Aguad son buenos. Aún sin la exposición mediática de otros como Luis Juez o Negri. Cuentan, además aquellos que hablan con el también extitular de Comunicaciones en el gobierno de Macri, que sigue zigzagueante la relación de él con su yerno, el diputado Rodrigo de Loredo. Si Aguad vuelve, y De Loredo sostiene sus aspiraciones como probablemente ocurra, en la militancia radical se preguntan por qué hará Sofía Aguad, cuñada de Rodrigo, hija de Oscar y de buenas referencias entre las distintas facciones del radicalismo.