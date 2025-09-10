Villa La Tela: el pastor negó trata de personas y dijo que el operativo policial “destruyó su vida”

La investigación por supuesta trata de personas y explotación laboral en el barrio Villa La Tela sigue en el centro de la escena judicial y social de Córdoba. Ocho personas fueron rescatadas durante un operativo policial en una vivienda donde funciona un espacio de rehabilitación dirigido por el pastor evangélico conocido como Fabrizio.

“Yo estoy en libertad, pero no puedo acercarme a los supuestos rescatados o esclavizados”, explicó el pastor, aclarando que las condiciones de quienes vivían en el lugar eran dignas. “Hay aire acondicionado, calefacción, y la puerta no tiene rejas. Usted pudo entrar normalmente. No tengo nada que ocultar”, sostuvo en dialogo con El Doce.

Posteriormente, aseguró que las personas que se encontraban en la vivienda estaban allí de forma voluntaria: “Las cláusulas son claras: el ingreso es gratuito y voluntario. No vienen a trabajar, vienen a pedir ayuda para tener una terapia de rehabilitación. La terapia consta de contención, capacitación y reinserción social”.

El pastor también cuestionó el operativo y el accionar de las autoridades: “Me sorprendió mucho la desinformación del ministro de Seguridad. Se podría haber hablado de otra manera, investigado un poco más. Las familias están muy enojadas. Vamos a ir hasta donde tengamos que ir. Estamos dispuestos a ir a la Justicia para limpiar nuestro nombre”.

Fabrizio relató que lleva más de dos décadas trabajando con personas en situación de consumo problemático: “Hace 25 años que trabajo en adicciones. Yo mismo fui adicto hasta 1997. Toda mi vida está dedicada a rehabilitar a otros. Este operativo tiró por la borda todo mi esfuerzo. Mi familia está quebrada”.

Sobre las acusaciones de explotación laboral, explicó que la panadería que funciona en el predio no implica trabajo forzado: “Tengo una pequeña panadería que manejo con mi esposa. Los chicos tienen tareas para asumir responsabilidades, es parte del proceso de rehabilitación. No hay esclavitud aquí”.

En cuanto a la retención de documentos, negó de manera enfática la acusación: “Es falso que yo retenga documentos. Si alguien tiene esa denuncia, puede ir a Derechos Humanos. Eso es ilegal”.

Finalmente, el pastor subrayó que se presentará ante la Justicia para demostrar que su institución actúa dentro de la ley: “No nos vamos a quedar callados. Queremos limpiar el nombre de los pastores evangélicos y demostrar que lo que hacemos es ayudar a los que quieren salir de la droga. Ninguna persona puede ser obligada a quedarse si no lo desea”.

La causa por trata de personas en Villa La Tela continúa en investigación y será la Justicia la que determine si hubo delito.

Entretanto, Fabrizio sostiene su inocencia y afirma que su compromiso es “levantar al caído” y seguir trabajando por la recuperación de quienes buscan una segunda oportunidad.