"Voy a intentar que la federalización sea un eje de trabajo en ArteBA"

Después de la fallida designación de Juan Carlos Lynch como presidente de ArteBA (tras cuatro días en el cargo debió renunciar a raíz del descontento que su figura generó entre algunos referentes del arte y la cultura) y luego de permanecer acéfalos durante más de dos meses, la organización dedicada al desarrollo del mercado del arte designó a Larisa Andreani y Eduardo Mallea como presidenta y vicepresidente, respectivamente.

Al consejo de Administración se sumaron, también el pasado 14 de agosto, Francisco Ortega, Andrés Brun y el cordobés José Luis Lorenzo.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, el arquitecto y coleccionista detalló el proceso de selección de las nuevas autoridades y hacia dónde se perfila ArteBA en esta nueva etapa.

—¿Cómo fue la elección de Andreani, después de la fallida presidencia de Lynch?

—Abrimos un proceso de escucha en el que empezamos a consensuar y discernir. Llamamos a muchísima gente. Hicimos entrevistas con galeristas, coleccionistas, patrocinadores de ArteBA, artistas, curadores, cámaras. Todo se hizo a través de la consultora McKinsey, en un trabajo ad honorem, con encuestas en las que se entrevistaron a más de 150 personas. A partir de esta ronda de charlas aparecieron candidatos que iban proponiendo los consejeros en función de los perfiles que creían debía tener el nuevo presidente para dirigir la institución; se hizo un sistema de votación en el que se empezaron a depurar las listas de los candidatos, hasta que finalmente llegamos a la elección de Larisa Andreani como presidenta. Fue un proceso bastante consensuado, nos tomamos el tiempo que nos teníamos que tomar, que fueron cerca de dos meses y medio. Y estamos seguros que llegamos a la mejor decisión.

—¿Y la vicepresidencia?

—Eduardo Mallea fue elegido por Larisa (Andreani). Nos parecía importante que ella eligiera la persona que iba a trabajar en relación directa con ella.

—¿Cuáles van a ser los ejes de trabajo sobre los que se va a asentar ArteBA?

—Como a tantas organizaciones, la pandemia también nos cruzó a nosotros y este año nos sirvió para repensar un poco lo que somos como institución y lo que vamos a hacer a partir de ahora. Primero vamos a pensar en una feria para el año próximo, porque son los 30 años de ArteBA. No tenemos una fecha definida, pero seguramente será en la segunda mitad del año. Estamos pensando en un híbrido entre plataformas digitales y un formato presencial. Además vamos a seguir trabajando en los pilares que durante 30 años sostuvieron ArteBA, en seguir desarrollando y promoviendo artistas argentinos, tratando de tener una mayor presencia institucional y potenciando los vínculos con todos los actores del sistema.

—Anunciaron también la realización de Panorama, ¿de qué se trata?

—Es una acción conjunta que estamos desarrollando con Meridiano, la Cámara de Galerías de Buenos Aires, donde también tienen gran importancia Faro, la Cámara de Córdoba y Giro, la de Rosario. Habrá referentes de todo el país: se han ido seleccionando espacios autogestionados y galerías en un mapeo en el que hemos sumado 17 provincias del país, representadas en más de 130 espacios.

Será una semana entera -del 23 al 29 de noviembre- con programaciones online y presenciales, dependiendo de los protocolos vigentes de cada ciudad. Va a haber espacios de provincias que nunca tuvieron la representación que debían tener. La idea es que los espacios muestren lo que tienen para ofrecer. Además, cada galería va a poner una obra a un precio accesible, con la idea de entusiasmar a la gente a comprar su primera obra. También habrá charlas sobre obras, sobre aproximación al arte contemporáneo, con paneles de coleccionistas jóvenes. Todo va a funcionar a través de una plataforma web.

—Por lo que comentás, van hacia una institución más federal.

—Yo creo que sí. Lo queremos hacer y yo desde Córdoba voy a intentar que sea un eje en el que trabajemos mucho. Queremos mirar hacia el interior de la Argentina, no porque no lo hayamos hecho antes, pero queremos hacerlo más fuertemente. Queremos poner en el centro de la agenda nacional el tema de las artes visuales y poder así generar nuevos públicos.

—¿Vas a continuar en la presidencia de Amigos del Caraffa?

—Sí, por ahora sí. Aunque yo soy presidente del Caraffa desde hace ocho años y me parece que estaría bueno dejarla. Seguir siendo parte de la Comisión de Amigos pero desde otro lugar. Creo que estaría bien un cambio. No es algo que esté decidido ni que hayamos hablado en la Comisión y va más allá de formar parte del Consejo de Administración de ArteBA.

Creo que las instituciones deben renovarse y esta renovación debe venir de la mano de cada uno de nosotros. A veces tantos años en un mismo lugar hace que se hagan las cosas de una misma manera, entonces la renovación es buena. No es una decisión tomada pero creo que la alternancia es sana porque así se construye un gobierno más fuerte y la institución crece.