Vuelve el “timbreo” de la mano del “cordobesismo”: Llaryora y Passerini mano a mano con los vecinos

La foto no pasó desapercibida. Martín Llaryora, el gobernador de Córdoba junto con el ministro de seguridad Juan Pablo Quinteros charlando con un vecino de barrio Empalme Obrero. En la puerta de su casa. Por otro lado, el propio intendente de Córdoba respondiendo de manera directa un reclamo vecinal por X de un vecino.

Volantazo en la manera de comunicar o solo dos acciones aisladas. Ya se sabrá. La estructura de comunicación de la provincia no se mueve por espasmos, al contrario. Todo lo que se difunde o muestra está -al menos- debatido y pensado previamente.

Vamos por partes. El gobernador -este miércoles- dialogó con los vecinos sobre el uso del programa “Cordobeses en Alerta”. Uno de los funcionarios elegidos para pelear por la reelección del PJ en la ciudad es el exjuecista. Llaryora quiere escuchar de primera mano y evaluar el uso cotidiano de la herramienta. En su discurso de apertura de sesiones prometió duplicar la cantidad de barrios comprometidos con el sistema.

Cordobeses en Alerta ya funciona en 144 sectores la ciudad de Córdoba y cuenta con 107.000 vecinos adheridos, organizados en ocho cuadrantes operativos que permiten optimizar la respuesta ante incidentes. La recorrida se desarrolló en el Cuadrante 5, el de mayor participación, con 19.160 vecinos incorporados sobre una población de 60.191 personas.

Por otro lado, Daniel Passerini le respondió con su cuenta de X a un vecino que publicaba una alerta por falta de obras. El usuario Sergio Arroyo publicó: “En la esquina de Av Don Bosco y calle Diego Cala se produjo un grandísimo bache que puede llegar a generar un tremendo accidente especialmente de quienes circulan en motocicleta pudiendo quizás provocarles la muerte. Y observen Duarte Quirós.!”.

A la hora, el propio intendente estaba dialogando con el vecino: “Buenos días Sergio! Hoy estamos trabajando en esa zona, para resolverlo, muchas gracias por tu comunicación. A disposición”.

“No es la primera vez que se hace. Respondo mucho por redes, especialmente por Instagram”, explicó Daniel Passerini ante la consulta de Perfil Córdoba. Que asegura es una práctica habitual, pese a algunos funcionarios de su entorno le sugirieron en los primeros meses de la gestión que sea cauteloso.

"Si, quiso seguir haciéndolo él de manera directa. Desde la subsecretaría de Prensa respondemos las consultas o requerimientos en las cuentas oficiales de la Municipalidad y derivamos a las áreas respectivas", describió un funcionario del Palacio 6 de julio.

El “timbreo” que popularizó Macri con el Pro

Durante el gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires, se armó hasta manuales de cómo vincularse con los vecinos. Lo más importante, además del diálogo entre el funcionario y el ciudadano era la foto que servía para ilustrar el momento.

Lograr una imagen que refleje una relación personal y un vínculo emocional con las personas. La cercanía no implica contacto y tampoco se origina si son muchos voluntarios los que hablan con un solo vecino”, es uno de los consejos del “manual del timbreo” que recibieron -en aquellos primeros años del siglo- militantes, legisladores y funcionarios de Cambiemos antes de salir a la calle a realizar el octavo timbreo del año.

Desde el PJ podrían responder que en Córdoba no hay manuales que se siguen, sino la propia historia que marcó José Manuel De La Sota. A todos le sorprendía la memoria y el vínculo que creaba con cada vecino que saludaba o conocía en el interior. “El gober sabía de todo, y hasta se acordaba de los hijos o parejas de las personas. Era un animal”, recuerda un funcionario que está en el Panal desde “Unidos por Córdoba”.

“No es nuevo esto muchachos, es la práctica más antigua del peronismo”, remarcó un dirigente barrial. “Cara a cara”, así se construyen la campañas y se ganan las elecciones remarca Llaryora entre los propios.