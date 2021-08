Vuelve Macri, ¿a Córdoba también?

Esta semana el expresidente Mauricio Macri estará de regreso en el país tras su estadía en Zúrich, desde donde señaló estar varado en medio del conflicto por el cepo al ingreso de personas desde el exterior. Más allá de ello, el jueves por la noche, desde el búnker de Mario Negri y Gustavo Santos reconocieron estar al tanto del regreso del ‘exilio’ del hombre del PRO. Y la pregunta que sobrevolaba era si participaría o no de la campaña en Córdoba respaldando las candidaturas del líder del interbloque opositor en la Cámara baja y de su ‘bendecido’. Lo cierto es que ninguno de se animó a arriesgar eso, pero es cierto también que los que están inquietos para saber si habrá o no visita de Macri son los que ocupan los principales despachos del Centro Cívico. Por ello, el jueves a última hora de la tarde, en un bar de barrio General Paz y en las inmediaciones de la Unicameral, un schiarettista paladar negro se animó a adelantar un pronóstico con respecto a una visita de Macri. “Como viene la mano, y con el k… que hay entre ellos, me parece que no viene. Aparte, mirá si se parte mucho el voto de ellos y nosotros con Alejandra (Vigo) y ‘la Nati’ (De la Sota) hacemos una buena elección. Eso nos serviría a todos; a nosotros y a ellos”, se entusiasmó el dirigente del PJ.

Se plantaron algunos peronistas en la Capital

La reunión se produjo esta semana. Pero fueron varias, algunas ya venían desde hace unos días, y el reclamo estaba solapado, tapado, querían escuchar qué decían desde el comando de campaña. Qué proponían. Lo cierto es que lo ocurrido en los últimos días despertó una alerta en varios que reportaron de inmediato al Panal: “los muchachos están preocupados, quieren certezas”. ‘Los muchachos’ son los referentes del PJ en las seccionales que se pusieron a escuchar candidatos; y es por ello que creen, en el Centro Cívico, que la fase que le sigue a la disputa por los intendentes será con la pelea por los jefes de las seccionales en el PJ. Sin tanta foto, es cierto; no con el mismo impacto, también, pero que preocupa sobre todo por la presencia en la cabeza de la lista de dos mujeres de la capital cordobesa. De todas maneras, para contener el alambrado, en Hacemos por Córdoba confían en la gestión y en la sociedad del gobernador Juan Schiaretti con el intendente Martín Llaryora. Sobre el último, un radical en campaña mandó un elogio que hizo eco en el Concejo Deliberante: “la gestión que metió Llaryora en barrios donde nunca se había hecho nada, va a tener impacto”.

Juez-De Loredo y una encuesta que les sonríe

Como era de prever, la guerra de encuestas no se detiene. Y sobre el final de la semana se dio a conocer una de CB Consultora, la empresa riocuartense que viene desde hace un tiempo teniendo instalándose en el plano nacional. La consultora de Cristian Buttié dio a conocer algunos sondeos en los que midió a referentes nacionales, repasó la gestión del presidente Alberto Fernández, se metió en la disputa por el liderazgo amarillo entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta y se enfocó en los candidatos cordobeses de cara a las Legislativas. En esa compulsa, la dupla conformada por Luis Juez al Senado y Rodrigo de Loredo encabezando el tramo a Diputados, supera al resto. Sobre todo, al binomio que integran Mario Negri y Gustavo Santos, quienes son los rivales de los dos primeros en las Paso del mes próximo. Según CB Consultora, en una medición sin indecisos, la boleta que lideran Juez-De Loredo sacaría el 24,3% de los votos, mientras que Negri-Santos se quedaría con el 20,2%; Alejandra Vigo y Natalia de la Sota, 17,1%; y por Carlos Caserio junto a Martín Gill, con el 10,6%. El mismo trabajo, y volviendo al mano a mano entre las dos listas fuertes de Juntos por el Cambio, sr arroja que el piso electoral de Juez y De Loredo sería de un 16,2% y el techo de un 44,7%; mientras que en el caso de Negri y Santos, estaría entre el 14,6% y el 40,4%. Encuesta que no fue contratada por las fuerzas y que se dio a conocer en el cierre de la semana.

La lista de Emeterio

Venía en silencio hace un tiempo. Se hablaba poco del hombre, estaba con un misterioso bajo perfil, distante de la política y metido en el fútbol, en ‘su fútbol’, pero en silencio. Hasta que a alguien se le ocurrió preguntarle qué iba a hacer, si le interesaba mantener reuniones, acompañar a algún candidato con un gesto. Y parece que todo eso lo entusiasmó. Entonces, dijo a quién quería acompañar, aunque sea con un respaldo tibio, de bajo perfil. Y esa lista es la del remisero Víctor Taborda, una de las cinco que va a las Paso en la coalición Unión Popular Federal, en esa disputa que tiene varios candidatos como el exintendente Daniel Giacomino o el excomisario Gonzalo Cumplido. En el PJ se enteraron de este respaldo del hombre fuerte del fútbol, quien en su momento tuvo una muy buena relación con el exgobernador José Manuel de la Sota; y de respeto, aunque no tan fluida con el actual gobernador Juan Schiaretti. ¿Irá ahí todo el respaldo del presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol?

Pedirán que el voto no sea obligatorio

El interventor del centenario Partido Demócrata de Córdoba, Rodolfo Eiben, el precandidato a diputado nacional en las Paso y que lleva en la boleta al exministro de Economía de la Nación, Roque Fernández al Senado, impulsará una iniciativa para que el voto no sea obligatorio. “Es por el desinterés social por las elecciones”, dejaron trascender en el entorno del candidato. “Quiere que sea como en Estados Unidos y sin ir más lejos como en Chile, que desde el 2012 el voto en las elecciones es voluntario como otros países”, dijeron. Por el momento, difícil. Al margen de eso, en la semana de la polémica por las visitas a la Quinta de Olivos en plena cuarentena, el precandidato Eiben se metió en la discusión en Twitter con un posteo sobre la actriz Florencia Peña que fue criticado. En el mismo, se la ve a la actriz en una moto de aplicación de pedidos o mensajería con un comentario misógino en la red social del pájaro azul.