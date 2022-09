“Yo no especulo: quiero ser intendente y no tengo ‘plan B’ para mi vida política”

El concejal Juan Negri es uno de los lanzados a la carrera por la intendencia dentro de Juntos. Radical, líder de uno de los bloques de la oposición en el Concejo, donde lleva dos períodos consecutivos, dice que el intendente Martín Llaryora gobierna con un contexto diferente al que le tocó a Ramón Mestre. Y sostiene además que el hombre de Hacemos por Córdoba “no gobierna la ciudad, la decora”.

- ¿Por qué es de los que ya reconoció sus intenciones y otros no? ¿Ve especulación en algunos?

- Porque siento que tengo la vocación para ser intendente. Me siento preparado, estoy todo el tiempo pensando en qué medidas tomaría. Armé un gabinete a las sombras del de Llaryora para cuestionar, respaldar o mejorar. Y no sé el resto… hablo por mí. Yo no especulo y no me planteó un plan B para mi vida política. Me parece que hay que darle claridad a la Ciudad y necesita que la quieran, requiere presencia en el día a día de la gestión. Hoy hay piquetes, cortes, marchas y tenemos un intendente que maquilla, no gobierna.

- Pero, ¿un intendente puede controlar eso?

- Depende de otros factores. Pero sí puede articular para que el vecino no le tenga que pedir permiso a un encapuchado para transitar. Yo estaría en el centro del caos, coordinando con la Policía, con el ministro de Seguridad, aunque no sea de mi partido, y con el fiscal de turno. Por eso digo que tengo vocación y equipo para gobernar la ciudad. Y en eso al intendente no lo veo. Observo una gestión con obras que uno no sabe si las necesita el vecino o se usan para que el intendente de turno de promocione. Un ejemplo es la ciclovía en altura que promocionaron para conectar Juniors con el Parque Sarmiento, que me parece genial pero no sé si hoy es lo que necesita el vecino.

- Hace poco le pregunté al exintendente (Ramón) Mestre si veía cambios entre esta gestión y la que dejó él, ¿usted ve cambios?

- Hay un contexto distinto. Tenés al Gobierno provincial que sólo en el 2022 va a poner más de 39 mil millones de pesos en la ciudad de Córdoba; un apoyo que no recibió ningún intendente en los últimos 20 años. Pero, bueno… coinciden en partido político y (Juan) Schiaretti decidió sostener a costa de quitarle coparticipación a muchos intendentes del interior. Tal vez lo que nos faltó a nosotros fue militar obras de Mestre como los Parques Educativos. Fueron una inversión importante, en sectores vulnerables y cumpliendo una función social muy importante. Y militar las obras es creer en lo que hiciste, porque eso hace que la gente también crea. Además, hay otra cuestión: Llaryora está de paso en la Ciudad. La decora y no hay obras de fondo. Él gobierna 20 cuadras alrededor de la ‘Muni’, ves el pasto cortado, la Plaza Colón está bárbara y me encanta. Pero te alejas de la Muni y faltan obras básicas. Encima, el intendente va pateando problemas para el que viene como por ejemplo con la deuda pública. Resulta que se quejaron de que habían recibido deuda en dólares, pero la refinanciaron para cuando ellos salgan de la Municipalidad.

- ¿Cumplió con la expectativa generada la oposición en el Concejo?

- Hubo una parte positiva que fue articular el interbloque que era más complejo. El radicalismo tuvo minibloques por la fractura del 2019 y desde ahí fuimos críticos con la gestión con superpoderes del intendente. Es más, yo dije que tenía vicios del kirchnerismo por gobernar así y un ejemplo de eso fue el Ulises gate viene porque se permitió contratar de manera directa cuando las ordenanzas de antes no te lo permitían salvo en emergencia económica. Dictaron la emergencia económica, sanitaria, en transporte y gobernaron en emergencia. Muchas de las agendas las sacó de la discusión del Concejo y lo vaciaron de discusión y contenido. Además, en el bloque oficialista nadie le dice nada ni al intendente ni a su gabinete como algunos hacíamos antes.

- Su candidato nacional es… (Mauricio) Macri, (Horacio) Rodríguez Larreta o (Gerardo) Morales

- Rodríguez Larreta.

- ¿Y su candidato provincial?

- Tenemos dos muy buenos candidatos como (Luis) Juez y (Rodrigo) De Loredo. Los dos están en condiciones. Pero no hay que olvidar que Juntos nace en el corazón de la gente y la definición de las candidaturas no puede estar exenta de la participación de la gente. Tenemos que ser capaces de encontrar ese mecanismo: encuesta o interna, pero debe estar involucrada la gente.