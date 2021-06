Más de 200 enfermeras y enfermeros murieron por Covid-19 en Argentina

Luego del deceso de una enfermera de 34 años con las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) informó este lunes 7 de junio que 203 enfermeros murieron por coronavirus durante la pandemia en la Argentina

El organismo detalló que 36 de los enfermeros y enfermeras fallecidos eran trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); 69 del Gran Buenos Aires y 95 del interior, según consignó la agencia Télam.

La última de estas muertes se conoció hoy, y la paciente era una enfermera que trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. "En estos momentos en que el mundo es asolado por una gran crisis sanitaria asociada a la pandemia de SARS-COV-2, asistimos con profundo dolor a la muerte de numerosos trabajadores pertenecientes al campo de la salud", detallaron en el sitio web donde se encuentra la lista de los 203 fallecidos del sector durante la pandemia.

Murió de COVID-19 una enfermera de 34 años que había recibido las dos dosis de Sputnik V

Al respecto, sostuvieron que el de enfermería es "uno de los colectivos profesionales más afectados debido a la naturaleza de la profesión, que exige mayor cantidad de horas de asistencia, procedimientos de valoración y acciones directas, lo que entraña más tiempo de exposición con los consecuentes riesgos".

ALE describió la situación del sector tras la muerte de Patricia Santos Torres, quien tenía 51 años y trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Con su muerte suman tres las personas de este Hospital fallecidas en el marco de la pandemia de coronavirus.

Sus compañeros denunciaron hoy que las autoridades le habían negado la licencia laboral pese a que era paciente de riesgo y no había podido vacunarse por ser alérgica. Patricia Santos Torres murió ayer luego de haber estado internada un mes y medio en el Sanatorio Dr. Julio Méndez, contó hoy a la agencia Télam Elena Amarilla, una de sus compañeras. "Estaba trabajando aún siendo paciente de riesgo con diabetes, hipertensión y asma", explicó Amarilla.

En ese marco, contó: "A Patricia le negaron la licencia siendo personal de riesgo. No sabemos cuáles fueron los motivos, pero la dejaron trabajar así, y ni las autoridades ni el Gobierno porteño hicieron nada". También indicó que Patricia se convirtió en la tercera persona que falleció por Covid en el hospital, y agregó que "hay compañeros de riesgo que siguen siendo convocados a trabajar".

El relato en primera persona de un enfermero: “Gente joven me pide poder respirar”

"Hacemos responsable, en principio, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la dirección médica, a la subgerencia de enfermería y al gremio Sutecba, que nos precariza y está en complicidad con el Gobierno y las autoridades del hospital", añadió. Amarilla sostuvo que su colega "luchó y la peleó, pero terminó diciendo adiós".

"Para nosotros fue muy duro, para todos sus compañeros, porque es una muerte que se podría haber evitado porque las autoridades del hospital sabían que era personal de riesgo. No tenía ninguna dosis de las vacunas porque al ser alérgica no podía (recibirlas), y sin embargo la dejaron que trabaje en esas condiciones", agregó.

En cuanto al Gobierno porteño, dijo: "No están haciendo absolutamente nada, y nos siguen precarizando. No nos pasó a la carrera, no hubo aumento salarial, las paritarias fueron a la baja y no hubo reconocimiento al personal de salud. Lo único que tuvimos fueron palos y meternos la Policía cuando quisimos presentar algún petitorio", remarcó.

