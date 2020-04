Argentinos varados en España: "nos amenazaron con la AFIP"

por Agustina Grasso

Más de 600 argentinos permanecen varados en España y reclaman al Consulado y al gobierno nacional que no se olviden de ellos. Crearon redes para ayudarse. Ya no tienen plata ni para comprar comida.

Lourdes Rivero es una trabajadora del Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires y está varada en Barcelona desde hace tres semanas, sin tener respuesta formal de cuándo podrá volver al país. Forma parte de @argentinosvaradosenespaña, un grupo que se fue armando entre los cientos de argentinos que están varados en España. Denuncia abandono por parte del Consulado argentino en Barcelona.

“En el Consulado argentino en Barcelona, ya no nos responden. Nos manejamos por nuestra cuenta con personas que nos ayudan, como médicos, psicólogos, psiquiatras, gente que hace donaciones de alimentos, o nos brinda alojamiento porque ya no tenemos plata. Todo el mundo se vino con un presupuesto acotado porque vinimos de vacaciones o a estudiar y ya no tenemos más”, afirma.

Necesitamos tus datos para cruzarlos con Afip y Anses para ver si es real que no podés solventarte, les dijeron desde el Consulado

“Desde el Consulado, nos dijeron que ayuda económica no iba a haber y hasta llegó a haber amenazas tipo ‘necesitamos tus datos para cruzarlos con Afip y Anses para ver si es real que no podés solventarte’. Y te dicen que intentes con conocidos que te den plata“, detalla con bronca la treinteañera.

“¿Sabés cómo supimos cuántos éramos? Porque hicimos un censo a raíz de una cadena de WhatsApp y llenamos un formulario de Google. Así, llegamos a ese número. De esa manera, mandamos la información al Consulado. Hay personas con enfermedades crónicas, embarazadas, gente mayor que es del grupo de riesgo, medicadas. Pero ya hace tres semanas que estamos varados. Entonces, las personas que toman medicación se les está terminando y es difícil conseguirla acá“.

“Nosotros al menos lo que pedimos es que nos quiten del impuesto país del 30% para quienes podemos demostrar que tenemos los vuelos cancelados. Las personas que están viviendo con el saldo de la tarjeta de crédito, estamos hablando de un euro a 90 pesos y es carísimo, más los gastos que de por si tenemos que seguir pagando en Argentina, como alquileres“, exige.

Fuerte queja radical por los argentinos varados: "¿Estamos esperando que alguien muera?"

La gente varada dice que las ayudas oficiales que se anunciaron en los medios no llegaron y no llegan. “No hay instrucciones muy amplias en el Consulado. Me dijeron que en Madrid están más organizados, como una universidad que parece que es argentina y abrió sus puertas a que los argentinos puedan dormir ahí. Acá en Barcelona no hay posibilidad. Todas las aerolíneas y agencias no se están haciendo cargo de lo que solicitó el gobierno que es el endoso del monto. Hay mucha gente como yo que por recomendación del consulado nos dijeron que saquemos boletos nuevos. Mi vuelo fue cancelado que era el 16 de abril y los de mayo también están cancelados“.