Argentinos en Río de Janeiro: "Es deplorable la atención a los varados, es 'arreglate como puedas'"

por Eugenio Druetta

Mientras la pandemia del coronavirus avanza, miles de argentinos siguen varados en distintos puntos del mundo intentando volver al país pero sus estadías se siguen estirando ante el cierre de fronteras y la cuarentena que rige en muchos lugares del mundo. Ese es el caso de los 250 argentinos varados en Río de Janeiro, Brasil, que se quejan de la poca atención del Gobierno y de Aerolíneas Argentinas, al tiempo que empiezan a sufrir por las tarjetas colapsadas.

Una pareja mendocina con su hija de tres años intenta comunicarse con Cancillería y Aerolíneas esperando alguna novedad que no llega. "Me parece deplorable la atención a la gente que está afuera, es 'arréglensela como puedan'. Cancillería canceló los teléfonos de contacto y no contesta las llamadas. Jamás me imaginé que me iba a sentir tan desamparada", relató Paola Capotosti en diálogo con PERFIL.

Los varados destacan la atención del cónsul general en Río, Claudio Gutiérrez, quien el 31 de marzo les hizo una entrevista personal y además les dio una ayuda económica para subsistir: "Es el único que nos ha dado una mano. Cancilleria es quien maneja la embajada y el consulado, el cónsul no puede tomar decisiones sin que Cancilleria le dé el ok, y ellos son quienes no contestan. Sacan vuelos de repatriación de todos lados y acá nada".

Las difícultades económicas para vivir de los argentinos varados por el coronavirus

Paola también comentó que tenían el vuelo pago de regreso con Aerolíneas Argentinas para el 25 de marzo, pero debido a la pandemia se lo cancelaron. Sin embargo, aseguró que no le van a devolver el dinero y se quejó porque le propusieron un vuelo de regreso recién para dentro de más de un mes.

"Hoy Aerolíneas nos contestó un mensaje y nos propuso un vuelo de regreso recién para el 16 de mayo, falta más de un mes, es una locura. Pagamos el vuelo y no nos van a devolver la plata. Las energías se apagan, pero los vuelos los cobran. Estamos en esta situación porque no nos dejaron volver, tendrían que haber adelantado el vuelo. No solo no nos van a devolver la plata, además nos cobran 125 dolares a cada uno para cambiar la fecha del pasaje, plata perdida", expresó, y compartió a este medio la captura del mensaje en el que la empresa les ofrece cambiar el vuelo para el 16 de mayo.

Aerolíneas Argentinas les propuso un vuelo para el 16 de mayo, dentro de un mes.

La pareja llegó el 13 de marzo a Río de Janeiro y luego se fueron a Buzios. El 17 les cancelaron el vuelo pautado para el 25 de marzo. Finalmente, el 23 volvieron a Río para estar lo más cerca del aeropuerto y el consulado posible. Aseguran que rellenaron todos los formularios correspondientes para que los repatrien, pero nunca obtuvieron respuesta.

Los varados se organizaron para intentar hacer más fuerte su reclamo y también para ayudarse mutuamente en medio de esta difícil situación. Los mendocinos están en permanente contacto con otra pareja de Córdoba y gente de Buenos Aires. "Estamos todos en la misma. Nosotros tenemos una hija de tres años. Hay embarazadas, gente con diabetes, todos casos de vulnerabilidad", explicó.

Un viaje de 12 días ya se prolongó a casi un mes y la situación económica empieza a traer dificultades. "Estamos con tarjeta de crédito, todo se paga acá con el 30% del impuesto PAIS. A unas chicas de Córdoba se las empezaron a cortar. Yo tengo pagado hasta el 10 y después no vamos a poder pagar el alquiler. El consulado nos dijo que llamemos a la Argentina y que nos manden plata. Pero nuestras familias son monotributistas, jubilados, y no tienen para mandar".

Coronavirus: el Gobierno le sigue cobrando el Impuesto País a los argentinos varados en el exterior

Paola comentó que hasta el momento la única solución es irse por tierra y que si bien tienen un auto alquilado, con una menor de edad, advirtió que el viaje se les complica. "Son 32 horas en auto hasta la frontera en Paso de los Libres. Pero tenés que llegar antes de las 4 y si te hacen demorar, no te dan hotel, tenés que dormir en la calle. Además, cuando cruzás la frontera, después te llevan en un colectivo y vos no sabés si las otras personas hicieron cuarentena. Juntan gente, no hay control médico, te suben y te llevan a Retiro", señaló.

"A la gente que vive en Capital les hacen un permiso, pero los que somos de otros lados tenemos que esperar para ver si podemos irnos en un micro. Quedás varado en Retiro, otros varados que pudieron volver les han querido robar en la frontera y después en Retiro no tenían agua y sin poder acceder a los baños. Es un viaje de seis días y la gente llora cuando lo cuenta. Los han tratado como peor que un perro", expresó Paola.

Por otro lado, también aseguró que tienen miedo por la tensa situación en Brasil: "Estamos muertos de miedo por si se viene un golpe de estado y no nos dejan salir. Las favelas quieren matar a Bolsonaro. Hay cacerolazos todas las noches pidiendo que renuncie. Río de Janeiro y San Pablo son un caos. Hay una guerra entre los gobernadores con el presidente".

El grupo de varados del que forma parte Paola filmó un video en el Consulado argentina en Río de Janeiro para reclamar por su situación. "Somos un grupo dentro de los 200 o 300 personas que seguimos varados acá en Río de Janeiro. Las oficinas cerradas, nos dicen que a partir del viernes quizás nos puedan atender", dice una de las personas.

"La mayoría sin ningún tipo de recurso, con las tarjetas colapsadas. La única opción que nos dan para volver sería vía terrestre. Exponiendo nuestra salud, muchos viajan con niños, serían más de 30 horas de viaje es insostenible para todos costear el viaje, un montón de gastos que no teníamos pensadas. Algunos hace más de 20 días estamos acá. Con gastos que son nuestros. Afortunadamente el cónsul de acá nos ha atendido y nos ha dado todo tipo de información. Pero nada respecto a algún vuelo concreto y una vuelta precisa para llegar en tiempo y forma", señaló.

Por último, concluyó: "Nuestra salud y la de los niños están permanentemente en juego. También vamos a tener un riesgo aún mayor en la misma frontera. Ahí pasan 500 personas solamente en una franja horaria de las 8 a 16 más o menos. Hay que tener en cuenta que dependiendo la hora que uno llega tiene que pasar la noche a la intemperie. Insisto, hay niños y esa situación es insostenible. No sabemos cómo vamos a seguir, cuántos días más. No hay ningún tipo de respuesta ni fecha concreta. Lamentablemente muchas tarjetas empiezan a bloquearse, no estando allá no se pueden efectuar los pagos. Muchos de los que están acá si no están en el país no pueden seguir trabajando y generando plata para subsistir, pagar las deudas que se fueron generando. Queremos que esto le llegue al que corresponda, con una mano en el corazón sinceramente la situación es caótica, dramática e insostenible".

