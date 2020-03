Cierran el edificio de Cancillería tras confirmarse el primer funcionario con coronavirus

El edificio de la Cancillería argentina fue cerrado este jueves para una desinfección total, luego de que se confirmara que un funcionario de la cartera dio positivo para coronavirus.

Así lo confirmaron a PERFIL fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, y detallaron que las tareas de desinfección mantendrán el edificio cerrado hasta, por lo menos, el 31 de marzo próximo.

Si bien la Cancillería estaba casi cerrada desde el anuncio de aislamiento obligatorio y sólo tenía presencia el equipo del ministro Felipe Solá, ahora el edificio entero será cerrado.

El afectado por coronavirus es el jefe de Gabinete del Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Juan Corteletti. Según pudo saber este portal, no había viajado al exterior y no estaba asistiendo al trabajo ya que la Cancillería estaba con funciones limitadas. Hasta ahora, no se reportó otro empleado que haya tenido contacto con él ni que tenga síntomas.

