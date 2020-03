Murió un cordobés de 33 años por coronavirus en España: tenía parálisis cerebral

Un joven argentino de 33 años murió en España a causa del coronavirus. Iván Vázquez Chamorro que nació en Río Segundo, Córdoba, pero se trasladó a vivir a Palma de Mallorca junto a su familia, falleció el pasado lunes luego de pasar una semana internado a causa del virus. El joven padecía de parálisis cerebral, lo que complicó su recuperación.

Su mamá Myriam Chamorro contó en las redes sociales que su hijo se contagió en un Centro de Día donde hacía actividades específicas para personas con su enfermedad. En el instituto se propagó el COVID-19 y contagió a siete personas, entre ellas al cordobés, quien terminó falleciendo una semana después.

En sus redes sociales, tanto Myriam como la hermana del joven Rocío Vázquez Chamorro publicaron videos al ver el dolor de Iván que no podía vencer a la enfermedad. En medio de la angustia, pidieron respetar la cuarentena obligatoria.

“Todo fue muy rápido y doloroso porque la parálisis cerebral que afectaba a Iván es también un factor de riesgo ante el coronavirus. Fue internado el 16 de marzo y en apenas una semana nos dejó”, explicó la madre del joven en diálogo con Telefé Córdoba.

"En el colegio él se contagió, no se detectó el foco rápido y los primeros días que lo noté con síntomas ya no fue a la escuela", relató la madre, y contó que si bien los médicos aseguraron que no era importante el caso, a los pocos días tuvieron que internarlo por una neumonía que no habían detectado. "En el hospital me quedé internada con él. Esto fue el lunes, el miércoles él estaba desahuciado", expresó.

"Yo he visto el coronavirus desde el corazón. Puedo decir que es algo... pido para que la gente pueda ver que quedarse en casa no es grave. Lo más grave es tener que ir a un lugar así (un hospital), dónde uno entra pero no sabe si sale vivo o no", aseguró.

A pesar del dolor por la partida de su hijo, Myriam subió un video a sus redes agradeciendo el apoyo recibido. Por su lado, su hermana publicó un video en el que recordó todos los momentos vividos con Iván.

Durante las últimas horas de vida de Iván, toda la familia pudo a entrar a la habitación a despedirlo. Y la madre lo hizo de una manera particular: cantándole una canción.

