2 poemas de Patricio Ferrari

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia. Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es el argentino Patricio Ferrari:

MUTABLE ORIGINAL

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—in-fans, sin habla

En el principio no

era la palabra

Noche pélvica, matriz

de siete cantos

De genomas,

fonemas

Oí—todo sucede

allá, detrás de este mundo—en

filamentos aún sin verbo

En el principio

sino en temblor

ella traza la estela, su voz

prescinde de traducción

y con todo

joven, es

el maresmer, más

hondo que el aún-no—

El oído es nuestro primer eros

De Mud Songs. Elsehere, Book I (Fence Books, octubre de 2026)

VALLEJO, MANHATTAN

En Nueva York no hay el hombre, integral, pleno, entero,

sino hombres, mitades de hombre, cuartos, octavos de hombre.

—Ezra Pound, citado por César Vallejo

(El Norte, 29 de agosto de 1926)

Bulla de acero yace el domingo

y el aguacero es de los vermes

aunque no es sobre cadáveres

que cada luz de mis otros—

como si rasgar pudiese—

sesga la lengua de la más

madre, curvatura del agua

bajo la urna de otro cielo

Di qué vermes son estas ciudades

con sus torres ojerosas de Babel

siquiera verme en un cuerpo

enterrando sur en el espejo impar—

de ser, de ceder—cero en el doble,

cubicado en la mortaja de los pájaros

De Skeins. Elsehere, Book II (en proceso)

Patricio Ferrari (Merlo, provincia de Buenos Aires, 1975) es poeta políglota, traductor literario y editor. Su recorrido entre países y lenguas comenzó a los dieciséis años; desde 2017 vive en Nueva York. Estudió Literatura Comparada en la Sorbonne Nouvelle, cursó una maestría en escritura creativa en Brown University y se doctoró en Lingüística en la Universidad de Lisboa con una tesis dedicada a la prosodia de Fernando Pessoa.

Como traductor y editor, Ferrari ha publicado más de veinte libros. Entre ellos se encuentran las obras completas de los tres heterónimos principales de Pessoa —Alberto Caeiro, Álvaro de Campos y Ricardo Reis—, traducidas al inglés en colaboración con Margaret Jull Costa, y The Galloping Hour: French Poems, de Alejandra Pizarnik, traducido del francés con Forrest Gander; todos estos volúmenes fueron publicados por New Directions. También ha traducido obras del portugués (António Osório), del inglés (Laynie Browne, Martin Corless-Smith, Frank Stanford y W. S. Merwin) y del castellano (Juan Arabia), en ocasiones en colaboración con otros traductores.

Su propia poesía surge de esa experiencia prolongada entre lenguas, pero no se limita a incorporar vocablos extranjeros ni a alternar códigos. Ferrari acuñó el término “heterofonía poética” para describir un proceso de extrañamiento de sí a través de una lengua adoptada, mediante el cual distintos sistemas lingüísticos revelan distintos yos.

En 2026, Ferrari obtuvo el Fence Modern Poets Series Prize por Mud Songs Elsehere Book I. El poemario, seleccionado por Patricia Killelea y de próxima aparición en octubre por Fence Books en Estados Unidos, abre Elsehere, una trilogía multilingüe sobre migración, identidad, pérdida y transformación. Concebido como un recorrido lírico y archivístico, Mud Songs indaga cómo las lenguas atraviesan espacios y generaciones, convirtiéndose en pasajes de memoria y pertenencia.

Buenos Aires es una de las protagonistas del primer libro de la trilogía: una metrópolis que habla en lenguas y que es, en sí misma, inmigrante. En los poemas de Mud Songs, el inglés convive con el castellano, el lunfardo, el italiano, el ladino, el ídish y el francés: no como traducciones equivalentes entre sí, sino como voces vecinas de un espacio común.

Forrest Gander ha destacado en Mud Songs el “notable arte del translenguar” de Ferrari: una práctica que parte de una concepción no esencialista del lenguaje y abre una frontera en la poesía. Leer estos poemas, escribe Gander, exige inclinar el oído “hacia la confluencia” y entrar en una corriente de registros lingüísticos creativos e interactivos. Para Gander, Ferrari no se limita a alternar códigos, sino que trabaja desde un repertorio lingüístico integrado, cuyas fronteras permeables permiten que surjan múltiples sentidos —sonoros, visuales y semánticos— mediante el contexto y la resonancia. Así, Mud Songs “habla en lenguas” y encuentra una voz lírica más allá de “la autoridad de cualquier nación, diccionario o academia”.