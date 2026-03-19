30 años de 'Firestarter', la canción de The Prodigy que cambió para siempre la escena electrónica global

En marzo de 1996, cuando la cultura rave y electrónica británica ya hervía en los clubes underground y las pistas de baile de todo el planeta, The Prodigy existía desde hacía casi seis años. Fundada en 1990 por el DJ Liam Howlett, y los bailarines Keith Flint y Leeroy Thornhill, el grupo ya tenía dos discos en la calle y un lugar ganado en la micro-escena rave británica. Pero había algo que todavía no había ocurrido: Keith Flint no había cantado.

Hasta entonces, Flint y Thornhill eran dinamita visual. Bailaban, agitaban, convertían cada show en un ritual físico mientras Howlett manejaba el pulso desde las máquinas. El 19 de marzo de 1996 eso cambió, y explotó. Salió Firestarter y, por primera vez, la voz fue la de Flint. No como invitado. No como experimento. Como protagonista.

Ese fue el momento exacto en que The Prodigy dejó de ser una banda clave del under electrónico para transformarse en un fenómeno que arrasó con el mainstream sin pedir permiso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Vuelta a los 80: Paladium y el revival fiestero

Keith Flint, fundador de la banda inglesa The Prodigy, en el videoclip de 'Firestarter', lanzado el 19 de marzo de 1996

El single —adelanto de su tercer disco, The Fat of the Land— entró directo al número uno en el Reino Unido y se multiplicó en rankings europeos. Pero el verdadero impacto no se midió en cifras. Se midió en la sensación de amenaza que transmitía.

En esa línea repetida como un mantra tóxico: “I'm the trouble starter, punky instigator, I'm the fear addicted, a danger illustrated” (Soy el que causa problemas, el instigador punk, soy el adicto al miedo, un peligro ilustrado), Flint no cantaba: desafiaba.

El riff que atraviesa el track, tomado de la canción “SOS” de The Breeders —el grupo liderado por Kim Deal, histórica bajista de The Pixies—, funciona como una sirena industrial que no da tregua. Sobre esa base, Howlett construyó una maquinaria de breakbeats y distorsión absorbente que conectó la cultura rave con la furia del punk y la potencia del rock más duro. No era una mezcla elegante. Era fricción pura. Electricidad en las venas. Miedo y asco.

Fiestas cero alcohol: La diversión light de la generación Z

The Prodigy fue una de las bandas más importantes de la década del ’90 porque entendió algo fundamental mucho antes que los demás: la electrónica podía ser peligrosa, sudorosa y masiva al mismo tiempo. Y Firestarter fue el punto de no retorno.

Keith Flint no era carismático en el sentido clásico: era magnético porque siempre parecía a punto de estallar

El impacto cultural, musical y estético de The Prodigy

Antes de Firestarter, la electrónica británica tenía escenas, nichos, pequeñas tribus. Después, tuvo un símbolo global. The Prodigy convirtió el big beat en un arma de expansión masiva. No domesticó para nada la cultura rave para hacerla digerible: por el contrario, la llevó al centro con todo su desorden.

Mientras el britpop ofrecía una pose cool y guitarras melódicas que rememoraban a The Beatles, ellos respondieron con sintetizadores distorsionados y una puesta en escena que parecía salida de un club clandestino a las cuatro de la mañana.

Viaje al fin de la noche electrónica

Flint, con su pelo en puntas como cuernos, mirada desorbitada y energía impredecible, rompía la idea tradicional de frontman. No era carismático en el sentido clásico: era magnético porque parecía a punto de estallar.

A fuerza de un Big Beat violento como nunca se había escuchado, The Prodigy se convirtió en banda sonora generacional

Musicalmente, The Prodigy abrió una puerta enorme. Demostró que una banda electrónica podía llenar estadios y sonar igual de brutal que en un club para 200 personas. El big beat dejó de ser una etiqueta de revista especializada para convertirse en banda sonora generacional. Lo que estaba pasando en warehouses oscuros pasó a los grandes festivales. Y no perdió intensidad.

Simon Reynolds, el destino incierto del rock

Keith Flint: carisma, excesos y caída

Keith Flint fue el rostro de esa explosión. El tipo que pasó de bailar al costado del escenario a convertirse en la imagen más reconocible de la electrónica de los ’90. Pero fuera del escenario no era el personaje incendiario que muchos imaginaban. Quienes lo trataron hablan de alguien cálido, incluso tímido por momentos, capaz de burlarse de su propia caricatura.

A comienzos de los 2000 se alejó parcialmente del núcleo creativo de la banda. Cuando en 2004 salió Always Outnumbered, Never Outgunned, su voz no formó parte del álbum. El disco fue cantado por los hermanos Gallagher, de Oasis, y por la actriz Juliette Lewis. Flint atravesaba una etapa personal compleja.

Años después reconocería que había lidiado con depresión y con una fuerte dependencia a ciertos medicamentos. En una entrevista de 2009 al diario The Times admitió: “Me metía cocaína, marihuana, y alcohol en enormes cantidades. También drogas sintéticas. A veces, ponía en fila multitud de pastillas y me las tomaba hasta perder el conocimiento”. No era pose rockera: era un desborde real.

Falleció Gary “Mani” Mounfield, el histórico bajista de The Stone Roses y Primal Scream

Keith Flint, fundador y cantante de The Prodigy, apareció muerto en su casa el 4 de marzo de 2019

El 4 de marzo de 2019, su entorno empezó a notar que algo no estaba bien. Llamaron a la policía. Dentro de su casa, en Essex, el cuerpo de Flint fue hallado sin vida. Tenía 49 años. Se había separado de su esposa y su vida personal atravesaba turbulencias. Su compañero desde los inicios en los ‘80, Liam Howlett, afirmó públicamente que se trató de un suicidio, aunque el informe forense no pudo establecerlo de manera concluyente.

La muerte de Flint dejó un vacío incómodo, difícil de explicar con frases hechas. No fue solamente el cantante de un hit: fue la cara de una mutación cultural que desordenó los ’90 y obligó a la industria a aceptar que la electrónica también tenía dientes.

A tres décadas del lanzamiento de la canción que cambió el rumbo de la banda y de buena parte de la cultura electrónica, Firestarter sigue sonando como una amenaza deliciosa. No como recuerdo. Como advertencia y desafío.

NG