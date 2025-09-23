Abrió la convocatoria para formar parte de la Feria de Fotografía volumen 11

Se encuentra abierta la convocatoria para participar en los stands de la Feria de Fotografía vol. 11 el próximo 6 y 7 de diciembre, en el barrio porteño de Chacarita. Se pueden sumar fotógrafos, artistas, colectivos, editoriales, emprendedores y proyectos del mundo de la fotografía; la fecha límite para postularse es el 5 de octubre.

La Feria de Fotografía pretende ser una jornada de encuentro, para hablar de los diferentes procesos y proyectos, para conocer el trabajo de otros, para aprender de diferentes formas de producir y de materializar las imágenes.

Se pueden ver desde libros, fanzines y prints hasta rollos, correas y textiles. Todo teniendo a la fotografía como hilo conductor y eje central. Este proyecto cuenta con 10 ediciones realizadas entre 2023 y 2025, en las que participaron más de 450 proyectos y por las que pasaron más de 10.000 visitantes.

Se hizo en los barrios porteños de Villa Crespo, Núñez, Palermo, San Telmo y San Nicolás, y también fuera de la capital, en Vicente López y La Plata.

Además, fue convocado por el festival de fotografía FOCUS José Ignacio (2023), en Uruguay, para presentar una selección de fanzines, por FELIFA (2023) y PINTA BA PHOTO (2024) para producir la feria de publicaciones independientes de ambos festivales y por el Centro Cultural Kirchner (2025) para ser la sede de la décima edición.

Objetivos de la feria:

- Fomentar el estudio y la práctica fotográfica.

- Alimentar los espacios de encuentro, las relaciones humanas y las conexiones entre artistas de todo el país.

- Generar puestos de trabajo a artistas independientes.

- Viajar por el país divulgando la fotografía y generando oportunidades tanto para quienes los reciban en sus ciudades como para quienes se suban al tour de la feria.

En la Feria de Fotografía hay actividades educativas, creativas y prácticas, entre otras. A lo largo de las 10 ediciones se impulsaron más de 30 actividades:

Taller de Paste-Up x Cati Calvo Doval

Seminario x Candelaria Deferrari

Charla abierta x Beba Rizzaro

Flash tattoo x Anita Cortés

Mural de fotos en Casa Temple

Exposición de fotos en Casa Temple

Cuarto oscuro portátil con ampliaciones x Luz Roja Film Lab

Retratos analógicos x Fotógrafos minuteros

Charla abierta x Memoria Llena

Taller de escritura x Mercurio Libros

Taller de corrección de escaneos analógicos x Juano Fuentes

Proyección audiovisual x Martín Sobral

Salida fotográfica x Sergio Bosco y Marcos Prati

Cianotipias x El Labo Club

Taller de producción de maquetas x Vértigo Editora

Clase intensiva de fotografía analógica x Pablo Caro

Masterclass: Nan Goldin x Geraldine Lanteri

El formulario para la convocatoria se encuentra aquí.



