La miniserie “Adolescencia”, producción original de Netflix que explora la masculinidad tóxica y sus consecuencias trágicas, fue la gran vencedora en la entrega de los premios Emmy celebrada este domingo 14 en Los Ángeles. La producción se alzó con seis galardones, consolidándose como uno de los fenómenos televisivos del año.

Entre sus triunfos más destacados estuvo el de Stephen Graham, protagonista de la serie, quien obtuvo el premio a mejor actor de miniserie y sumó también las estatuillas a mejor dirección y guion. “Para mí estar aquí hoy, frente a mis colegas, y ser reconocido por ustedes, es lo más aleccionador que podía imaginar. Esto prueba que todo lo que sueñas es posible”, declaró emocionado el actor británico durante su discurso.

La serie, filmada en cuatro episodios de una sola toma y con narraciones desde diferentes perspectivas, llegó a la gala con 13 nominaciones y cerró la noche con seis victorias, incluyendo el premio para Owen Cooper, de apenas 15 años, quien se convirtió en el actor más joven en recibir un Emmy. “Es tan surreal… Cuando comencé clases de drama hace un par de años no esperaba ni venir a Estados Unidos. Hoy aprendí que salir de tu zona de confort es la clave para lograr cualquier cosa”, afirmó el adolescente.

La actriz Erin Doherty, quien interpreta a una terapeuta en uno de los capítulos más intensos, obtuvo el galardón como mejor actriz de reparto en miniserie.

La comedia se pintó de sátira con “The Studio”

En el género de la comedia, el gran vencedor fue “The Studio”, producción de Apple TV+ que se llevó 13 premios, incluyendo mejor serie, guion y dirección. El primero de la noche fue para su protagonista y coguionista Seth Rogen, distinguido como mejor actor de comedia.

Rogen, que regresó varias veces al escenario del Teatro Peacock para recibir sus estatuillas, definió el proyecto como “una carta de amor a Hollywood, pero también un espejo ácido de sus inseguridades y fallas”.

El elenco de comedia tuvo también a Jean Smart, nuevamente premiada por su interpretación en Hacks, y a Hannah Einbinder, quien ganó su primer Emmy como mejor actriz de reparto y aprovechó su discurso para lanzar un mensaje político: “Este reconocimiento se lo dedico a una Palestina libre y a todos los migrantes que sufren políticas injustas”.

Drama médico y distopías en la competencia

En la categoría dramática, la producción “The Pitt” de HBO MAX, ambientada en un hospital de Pittsburgh, desbancó a la favorita Severance y se llevó el premio a mejor serie dramática.

Noah Wyle, veterano de ER, ganó como mejor actor por su papel de médico al frente de la sala de emergencias, mientras que Katherine LaNasa fue reconocida como mejor actriz de reparto. “A todos los que esta noche salen o vuelven de una guardia: gracias por lo que hacen. Este premio es para ustedes”, dijo Wyle al levantar la estatuilla.

Por su parte, Severance no se fue con las manos vacías: Britt Lower ganó como mejor actriz dramática y Tramell Tillman como mejor actor de reparto.

Los discursos de agradecimiento también fueron protagonistas. El presentador Nate Bargatze inauguró una dinámica inédita: donó 100.000 dólares a la organización Boys & Girls Clubs of America y descontó en tiempo real 1.000 dólares por cada segundo que los ganadores superaran los 45 segundos de discurso.

Aunque el marcador final quedó en negativo, Bargatze y la cadena asumieron el déficit. “Era una forma divertida de recordar que la brevedad también emociona”, señaló el comediante.

