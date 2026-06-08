Agenda Cultural: qué leer esta semana

Un email anónimo que destruye una vida ordenada, en ensayo que se pregunta si la belleza está en las cosas o en quien las mira, y Juan Forn contando a Pessoa o a Rothko, la selección de esta semana tiene variedad de géneros pero una sola exigencia de fondo, que es la de los libros que dejan algo después de cerrarlos.



“El Behemoth” de Horst Bredekamp

El Behemoth es una criatura colosal mencionada en el libro bíblico de Job (Job 40:15-24) que representa el poder supremo y la inmensidad de la creación divina.Más allá de las escrituras, el término se utiliza como sinónimo de cualquier entidad de tamaño y fuerza descomunales.

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En El Behemoth (Imaginaria) el historiador de arte alemán, Horst Bredekamp se pregunta por la relación que tenemos con la imagen en el siglo XXI. Se trata de un libro atravesado por la convicción de que las imágenes tienen una eficacia propia y de que en ellas se juega una dimensión filosófica y política decisiva. Es también una relectura del pensamiento de Thomas Hobbes y de Carl Schmitt, sobre todo en el punto en que ambos advierten en las imágenes teológicas una capacidad privilegiada para configurar lo político.

Horst Bredekamp es uno de los historiadores del arte alemanes más influyentes, catedrático de Historia del arte en la Humboldt-Universität de Berlín que ha recibido los premios Sigmund Freud a la prosa cientítica, el Aby M. Warburg, el Max-Planck de Investigación y el Richard Hamann por sus importantes contribuciones al ámbito histórico-artístico.



“Correo no deseado” de Mariana Coronado



Mariana Coronado (Buenos Aires, 1976) es economista y emprendedora serial, es reconocida por su trayectoria en el comercio exterior, habiendo fundado varias empresas y organizado eventos como el BA Economic Forum. Sin embargo, detrás de esa profesional resolutiva se esconde una lectora precoz que escribió en silencio durante años antes de dar a luz su primera obra: Correo no deseado.

Su libro, publicado por Editorial Orsai en 2026, es un relato autobiográfico que comienza con un incidente aparentemente fortuito: un martes por la mañana, Mariana recibe un correo de una mujer desconocida que la acusa de haber destruido su matrimonio. Este mensaje no es solo un ataque aislado, sino el inicio de una ofensiva serial e implacable contra su reputación y todo lo que ha construido.

A través de las páginas, la autora relata cómo ese correo se convirtió en "la factura de todo lo que había elegido no ver", desencadenando una profunda crisis personal.

Lo que distingue a esta obra es el lente con el que Mariana procesa el dolor. Al ser experta en Comex, aplica la terminología de su profesión para auditar su propia vida. En lugar de victimizarse, se convierte en una auditora emocional que se pregunta: “¿Qué pasivos emocionales estoy firmando como si fueran activos?” o “¿Desde cuándo acepto contenedores sin revisar el origen?”. De este proceso nace su concepto más original: el Algoritmo de la Dignidad, basado en tres pilares: Auditar, Aduanar y Archivar con respeto.

El libro introduce conceptos innovadores como los "Hombres Balsa" (aquellos que se suben a tu cubierta cuando están en crisis y se van sin agradecer al ver tierra firme) o la "Aduana Emocional", un filtro exigente para decidir quién merece entrar en su puerto

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Correo no deseado es la crónica de una mujer que aprende a ejecutar un "stop-loss" espiritual, dejando de financiar el caos ajeno con su propia paz para recuperar la soberanía sobre su narrativa.

“La Protagonista” de Analía Cobas

Analía Cobas es comunicadora y docente de su propia cátedra en la UBA. El jueves 18 de junio a las 19 presenta su ópera prima La Protagonista -Editorial Sudestada- en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, sala Augusto Raúl Cortázar (Agüero 2502, CABA) con entrada libre y gratuita. La actividad incluirá lectura de textos, conversatorio y firma de ejemplares.

La Protagonista obtuvo premios de Literatura en Argentina y una beca de estudio en CUNY (The City University of New York). El libro aborda el desamor, la imaginación, la violencia, la contaminación ambiental, la amistad, la diversidad, la belleza, los vínculos, la tecnología, la maternidad y todo lo que se esconde bajo la alfombra, son cuentos y relatos que comienzan y terminan, atravesados por un mismo hilo conductor: el deseo.



“El Alfabeto natural” de Pablo Gianera

Pablo Gianera, ensayista, crítico, traductor y especialista en estética, dialogará con Nacho Damiano acerca de su reciente ensayo, El alfabeto natural , en el marco del ciclo de entrevistas "Teoría de conjuntos" del Club Eterno de la Fundación Filba. La cita es el miércoles 10 de junio a las 19 en la librería Eterna Cadencia (Honduras 5582).



En El alfabeto natural, Gianera indaga en el concepto de belleza a partir del paisaje, el lugar en donde se encuentran la naturaleza y el hombre.

“El paisajismo vuelve histórico lo natural. No obstante, la pintura de paisaje vulnera, al fijarla, la indeterminación de la naturaleza, porque necesita privarla de movimiento para que se la pueda representar como arte. A la vez, es por intermedio del paisaje que se alcanza lo propio de la belleza natural, que consiste en ser lejana, pues la lejanía es el fundamento de todo lo bello. Entretanto, una pregunta resuena: ¿la belleza habita en lo percibido o en quien percibe?”, se pregunta el texto de difusión del libro. Interesantes interrogantes para revisar.

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Pablo Gianera es ensayista, crítico y traductor. Ha publicado Formas frágiles. Improvisación, indeterminación y azar en la música (2011), La música en el grupo Sur. Una modernidad inconclusa (2011), Componer las palabras. Ensayos sobre música y lenguaje (2018), Lo pasajero, lo que queda. Artículos y memorias (2019) y La segunda puerta del sueño (2022). Dicta clases de Estética en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla de la Ciudad de Buenos Aires; también en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref).

Dos libros de autores imperdibles

“Pisar la tierra con libertad" de Henry D. Thoreau

Pisar la tierra con libertad (Planeta) de Henry D. Thoreau propone vivir de forma sencilla como acto de resistencia. el libro reúne tres de los textos más significativos de Henry D. Thoreau —Desobediencia civil, Caminar y fragmentos de Walden— en los que se entrelazan la crítica al poder, la búsqueda de una existencia esencial y la defensa de la naturaleza como espacio moral. A través de ellos, Thoreau invita a vivir con conciencia, a oponerse a lo que degrada la dignidad humana y a abrir caminos propios lejos de las sendas marcadas.

La tierra elegida de Juan Forn

La tierra elegida de Juan Forn (Planeta) es una selección de los mejores ensayos que el escritor publicó con anterioridad en dos volúmenes: La tierra elegida y Ningún hombre es una isla.

“Como escritor-lector, La tierra elegida es su primer libro de historias reales de artistas y su tiempo, sus locuras y sus dolores contados entre la curiosidad, la cita, la fascinación y una cierta nostalgia por la Historia. Sus héroes en estas crónicas están abrumados y hasta desesperados por la guerra, las persecuciones, los laberintos de la enfermedad mental, los proyectos desmesurados, el fracaso o el genio. Como sucede con los grandes escritores de no ficción, es difícil saber cuánto hay de mitología en cada caso, y es una felicidad que se deje llevar por el capricho y la tangente”, escribe Mariana Enriquez en el prólogo.

Los protagonistas de estos relatos (Fernando Pessoa, Hunter Thompson, Joseph Brodsky, León Ferrari, Yasunari Kawabata, Mark Rothko, Isaac Babel, Miguel Briante, las hermanas Mitford…) no son desconocidos, pero la visión de rayos X de Forn les presta una luz nueva.

RB

