Alucinación, fuego y OVNIS: Miranda! desató una euforia insuperable en La Plata con dos shows épicos

El Hipódromo de La Plata se transformó este viernes 28 en el escenario de una explosión pop inigualable, en la primera de las dos noches históricas que Miranda! agotó en el ciclo Noches Capitales. El ambiente fue eléctrico y húmedo, con un cielo cubierto que auguraba una tormenta, un clima tenso que se disipó apenas el reloj marcó las 21:32, hora en que el icónico dúo abrió las puertas de su "Nuevo Hotel Miranda!".

La inmersión en el universo “mirandés” comenzó con una puesta audiovisual impactante: el público fue transportado al clásico Hotel mediante proyecciones, mientras la banda entraba en acción sobre un escenario elevado que funcionaba como base central. La atmósfera se cargó de surrealismo cuando los bailarines hicieron su ingreso, ejecutando giros acrobáticos y contorsionándose en formas extrañas e hipnotizantes al ritmo de la música.

El show se convirtió rápidamente en una performance de tensión y drama. Los bailarines, con sus trajes llamativos, protagonizaron un momento teatral asustados por la aparición de alienígenas. El dramatismo visual se completó con la utilería: paraguas abiertos que portaban gotas falsas petrificadas, mientras la letra narraba la desazón: "¿Por qué no me dijiste que estaba tan mal? Quisiera cambiar… Estoy a tiempo de volver a empezar”.

En medio de los cambios constantes de vestuario, que incluyeron un outfit completamente blanco con una especie de red superpuesta, la banda desató la euforia con sus grandes himnos. El público celebró con saltos y cantos épicos clásicos como "Lo que siento por ti" y el hit atemporal "Perfecta", haciendo vibrar el predio del Hipódromo. La energía de la pista se elevó con el despliegue de fuego y humo en el escenario, elementos que complementaron la propuesta pop explosiva del dúo.

A lo largo de casi dos horas, la potencia de la banda se mantuvo intacta. Si bien Ale Sergi fue el comandante de la fiesta rítmica, Juliana Gattas recibió especial ovación por su performance vocal: su voz sonó impecable, con tonos que demostraron que "cantó como los dioses". El talento del dúo, sumado a las coreografías precisas, terminó de consolidar el espectáculo como un fenómeno de fiesta insuperable.

El gran final del concierto llegó con una avalancha de éxitos que el público coreó hasta el último momento. Los consagrados artistas cerraron la noche ovacionados con himnos pop como “Ya lo sabía”, “Mentía”, “Fantasmas”, “Enamorada”, “Tu misterioso alguien” y el infaltable “Don”, dejando la vara altísima para su próximo concierto, pactado para Ferro, el 20 de diciembre.

La estética y el sello de la realeza pop

La propuesta del "Nuevo Hotel Miranda!" no es solo un concepto, sino una marca de diseño que abarca toda la gira. La fiesta visual se distingue por el sello característico del dúo, visible en el vestuario, el maquillaje audaz y los peinados icónicos, que acompañan la evolución constante de su sonido y su puesta en escena.

El repertorio de la noche no solo navegó por los grandes himnos pop, sino que también incluyó temas súper funky en las transiciones, mostrando la versatilidad de la banda. La lista de éxitos como “Perfecta”, “Prisionero”, “El Profe” (que ya no es interpretada por los cantantes, debido a su polémica letra, motivo por el que los bailarines llevan a cabo una performance de baile sin voces) y “Yo te diré” mantuvo la conexión con los seguidores más antiguos, mientras que el despliegue audiovisual marcó la avanzada de su trabajo más reciente.

La euforia generada en La Plata fue tal que los Miranda! se convirtieron en los primeros artistas en lograr dos fechas con entradas agotadas dentro del ciclo Noches Capitales. Este reconocimiento masivo reafirma su estatus como el dúo pop más icónico del país, capaz de convocar a multitudes con su fórmula de música pegadiza y arte performático.

El exitoso paso de Miranda! forma parte de una agenda musical variada en el Hipódromo, que ya contó con artistas como Los Fabulosos Cadillacs, YSY A y Abel Pintos. El ciclo continuará con propuestas igualmente convocantes, como el show de Andrés Calamaro el 6 de diciembre, seguido por Guasones el 13 y el cierre con WOS el 20 de diciembre.

