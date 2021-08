"Borges en Escocia", de Jay Parini

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el texto elegido de este domingo 22 de agosto es "Borges en Escocia", del estadounidense Jay Parini:

En el lúgubre jardín de Pilmour

vi al viejo Borges, ciego apoyado

en su bastón entre los troncos de hierro de las hayas,

un dosel oscuro de viento como garras por encima de él.

Ráfagas de viento salado balancearon los árboles,

ondulando las plumas del piso de helechos.

“Son torres”, dijo, abriendo las orejas como palmas,

los faros vacíos de sus ojos se encendieron.

Entonces Borges escuchó y eran pájaros.

Una nube de hollín se levantó, ennegreciendo el mundo,

el trueno de mil pájaros

que lo llamó ahora por su nombre: Borges, Borges.



(Traducción: Juan Arabia)



Jay Parini (1948) es poeta, novelista, biógrafo, editor y crítico literario. Nació en Pittston, Pensilvania y se crió en Scranton. Obtuvo una licenciatura en Lafayette College y un doctorado en la Universidad de St. Andrews en Escocia.

En una entrevista posterior al lanzamiento de Why Poetry Matters (2008), Parini afirmó: “La poesía es un lenguaje adecuado a nuestra experiencia. Nos enseña cómo vivir nuestras vidas, cómo ubicar y describir la vida interior. Creo con mucha confianza que la poesía mejora nuestro sentido del mundo espiritual al unirnos estrechamente, casi físicamente, al mundo material”.

Es autor de varios libros de poesía, entre ellos The Art of Subtraction: New and Selected Poems (2005), House of Days (1998), Town Life (1988) y Anthracite Country (1982). Ha editado The Wadsworth Anthology of Poetry (2008), The Oxford Encyclopedia of American Literature (2004), The Norton Book of American Autobiography (1998) y The Columbia History of American Poetry (1994).

Sus novelas incluyen The Apprentice Lover (2002), Benjamin’s Crossing (1997) y The Last Station (1990) y la reciente y aclamada Borges y yo, publicada el mes pasado en Argentina.

Su prosa de no ficción incluye las biografías Jesus: The Human Face of God (2013), One Matchless Time: A Life of William Faulkner (2004), ganador del premio Chicago Tribune, Heartland Robert Frost: A Life (2000) y John Steinbeck: A Biografía (1994).

Actualmente es profesor de literatura inglesa en Middlebury College, Vermont.