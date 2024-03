Raúl Alfonsín y Carlos Bilardo a través de la lente de Silvio Zuccheri el día en que Argentina salió campeón del mundo en 1986

Mirar para adelante

Cuando Jorge Burruchaga corrió a toda velocidad para hacerle a Schumacher el gol del campeonato, los corazones argentinos se paralizaron. Los que estaban en México y los de acá. Durante los seis segundos que duró el pique hasta el arco alemán, millones vieron pasar por delante de sus ojos un sinfín de imágenes antes del grito más eufórico de sus vidas.

Cinco minutos después Argentina salió campeón del mundo.

Esa noche del 29 de junio de 1986, el presidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín, se cruzó telefónicamente con el DT de la Selección, Carlos Salvador Bilardo. Antes, había mirado la final con sus nietos en un proyector instalado en la Quinta de Olivos. Era un secreto a voces que el radical no quería al director técnico, pero esa fue una charla de caballeros en la que con delicada altura ambos supieron disimular sus diferencias, sus enojos y sus rencores y se agradecieron mutuamente con distinguido respeto. Quienes presenciaron la histórica conversación tal vez notaron en el aire cierta tensión que solo los conocedores de la intimidad podían percibir y comprender. Silvio Zuccheri, autor de esta fotografía, era uno de ellos.

Raúl Alfonsín conversando telefónicamente con Carlos Bilardo tras la consagración de Argentina en el Mundial de México 86. Silvio Zuccheri / Fundación CIFHA.

38 años después, uno de los mayores exponentes del fotoperiodismo argentino -que donó la totalidad de su acervo fotográfico a Fundación CIFHA (Centro de Investigación Fotográfico Histórico Argentino) y en 2024 realizará una muestra con una selección de sus retratos- recuerda haber escuchado a alguien decir en ese momento una frase que lo marcó: "Este tipo se lo merece". Hacía referencia a Bilardo, algo que a Zuccheri, platense e hincha de Gimnasia, lo movilizó. Es que él supo dejar de lado la rivalidad barrial para apreciar el esfuerzo materializado en aquel logro en el Estadio Azteca que quedaría para la eternidad.

De igual manera procedieron Alfonsín y Bilardo. En esa charla telefónica que hoy se puede ver en video en la página web del Archivo Histórico de RTA, el presidente y el entrenador se elogiaron y se felicitaron, ignorando sus diferencias.

Raúl Alfonsín mirando la final entre Argentina y Alemania de 1986 junto a sus nietos en la Quinta de Olivos. Silvio Zuccheri / Fundación CIFHA.

"No tengo la menor duda de que ha sido realmente un ejemplo que se está dando a toda la juventud, Bilardo, y por eso le reitero mis felicitaciones y el reconocimiento en nombre del Gobierno y del pueblo argentino", dijo el presidente. "Estoy agradecido por las palabras suyas y a todo el pueblo argentino, muchísimas gracias. Yo no soy un hombre que busque revancha, siempre miro para adelante, por eso quédese muy tranquilo. A estos chicos jóvenes tratamos de inculcarles que en la vida no existe la revancha; hay que mirar siempre para adelante para que nuestro país pueda seguir adelante como todos deseamos", reflexionó el entrenador.

Raúl Alfonsín y Silvio Zuccheri se dan la mano en un corte de Tiempo Nuevo, programa conducido por Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, 1983. Silvio Zuccheri / Fundación CIFHA.

Cámara en mano, a Zuccheri también se le aparecieron frente a sus ojos imágenes que lo sensibilizaron. Muchos años antes había sido testigo en la tradicional esquina de 7 y 50 de La Plata de los festejos por las victorias de Estudiantes tras ganar las Copas Libertadores de América, también con Bilardo como protagonista. Por eso ahora, en 1986, él entendía a la perfección el guiño que la Historia le había hecho al DT. Era una sensación de justicia, un premio al esfuerzo, una vuelta de página.

"Usted sabe y conoce perfectamente que ha habido incluso periodistas que no han estado de acuerdo con lo que usted indicaba para la mejor marcha de nuestra Selección; y algunos de ellos lo primero que han hecho en la tarde de hoy es pedir un aplauso para usted. Y hemos podido ver también banderas que decían “perdón Bilardo”, porque no se había comprendido todo esto", se animó a decirle Alfonsín. "Muchísimas gracias, señor presidente, se lo haré llegar a todos los jugadores y esperamos llegar lo más pronto a Buenos Aires", se despidió el entrenador.

En ese momento, en México, en Buenos Aires, en ese despacho frente a la lente de Zuccheri, todos miraron para adelante.

Texto: Alfredo Srur y Matías Moscoso



CIFHA y su labor de recuperación del material fotográfico

Esta columna es una colaboración de CIFHA (Centro de Investigación Fotográfico Histórico Argentino), una fundación que se dedica a la organización, conservación, estudio y divulgación de colecciones y fondos fotográficos argentinos y latinoamericanos tanto históricos como contemporáneos.

Un retrato misterioso de principios del siglo XX: qué imaginar de una fotografía de la que no se sabe nada



Con base en La Boca, Buenos Aires, su archivo cuenta con un millón de documentos fotográficos y está compuesto por más de 200 fondos y colecciones desde 1843 hasta el presente. Parte del mismo puede ser consultado de manera libre y gratuita a través del sistema de archivística AtoM y el Koha.

Gracias al trabajo interdisciplinario de distintos profesionales del equipo se realizan estudios, investigaciones, publicaciones y exposiciones fotográficas que fomentan la práctica artística contemporánea, como así también fortalecen el reconocimiento de la fotografía argentina en el resto de los continentes.

Quien desee puede colaborar a través de una donación voluntaria aquí. Pueden conocer más acerca de Silvio Zuccheri y el trabajo que realiza CIFHA en www.cifha.org.ar y sus redes sociales.

