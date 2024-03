Imaginar el prejuicio

¿Qué imaginar de una fotografía de la que no sabemos nada? Ni el año, ni el lugar, ni a quién perteneció, ni quiénes están retratados, ni quién la hizo.

Fundación CIFHA conserva el negativo en vidrio (10x15cm) de esta imagen que parece pertenecer a un fotógrafo aficionado: no es un encuadre complejo y la fotografía ya era una práctica popular desde finales del siglo XIX.

Una mujer y un hombre sentados en una galería junto a una mesa hablan con un gaucho de pie, ca. 1930. Negativo de gelatina de plata sobre vidrio, 10 x 15 cm. Fundación CIFHA.

No hay demasiadas sombras pero sí mucha luz, los personajes parecen estar protegidos del sol en el zaguán de una estancia de la provincia de Buenos Aires o del norte del país, no hace frío, podría ser la mañana fresca de una jornada calurosa, y no están transpirados ni tampoco tienen embarradas sus botas y alpargatas. La piel del gaucho gringo que se dilucida entre el pantalón tipo bombacho y su calzado está demasiado limpia como para haber sido retratada después de un día de trabajo campestre. Quizás el hombre flaco, que fuma y escribe, brinda ciertas indicaciones para que la labor sea más productiva.

La faca del gaucho podría implicar una amenaza, aunque la risa de la mujer disminuye la tensión de la escena. La uña larga del dedo meñique de la mano izquierda del hombre sentado que sostiene el cigarrillo podría ser digna de un guitarrero y sus botas, de un jinete. El gringo lo mira concentrado y desafiante. Hasta la interpretación de los gestos cambia de acuerdo a la época y la cultura.

La dificultad máxima de la fotografía yace en su aparente verdad, esto sin tener en cuenta la revolución post digital y la inteligencia artificial. En un principio servía como documento científico, hoy parece servir solo para desmentir lo orgánico. Una imagen en la que vemos hechos que sí sucedieron, nos devuelve la interpretación que nuestro conocimiento refleja, pudiendo cambiar su significado. Alguien criado en el campo seguramente podría ir más allá y ver situaciones que están ocultas para alguien que creció en la ciudad. Este hecho, contradictorio y complejo, confunde hasta el punto de otorgar a la fotografía cualidades paranormales: el de creer entender lo superficial sin ver lo que oculta.

En la Cátedra Leonardi Historia del Diseño de Indumentaria y Textil 1 y 2 de la FADU-UBA hay un grupo de especialistas que analiza de modo científico la vestimenta y que en esta ocasión intentó desentrañar el prejuicio de algo que desconocemos para buscar respuestas alrededor de la imagen que, según concluyeron, es de entrada la década del treinta.

La licenciada en Artes Rosana Leonardi dijo que los indicios para ubicarla temporalmente son el vestido y el peinado de la señora. El señor sentado lleva como atuendo unos breeches con botas utilizados para cabalgar -formato que ya se observaba en Inglaterra hacia finales de la década del veinte-, mientras que el atuendo del hombre parado (¿un peón?) es bastante atemporal, excepto por el sombrero que también remite a la década del treinta.

Imaginamos que se trata de una puesta en escena -mirando otras fotos del treinta se observan situaciones similares-, pero la foto da cuenta de una situación que podría ser cotidiana en el campo: una integrante del grupo sugirió hasta una relación de confianza/amistad interclases. En síntesis, el administrador o dueño (patrón) está sentado en la mesa realizando tareas administrativas -ver el tintero con la pequeña escultura que remite al mundo campesino-. Quizás esté pasando en limpio lo que le está informando el capataz o peón. Pareciera que se trata de la galería del casco de una estancia. Lo poco que se ve de dicha galería me hacen acordar, como el tintero, a las viviendas con frentes italianizantes que aún se conservan en algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires.

¿Quienes son verdaderamente estos personajes? ¿Están discutiendo? ¿Cuáles son sus relaciones de poder? ¿Hay distintas clases sociales? ¿En dónde se realizó esta fotografía que continúa desafiando la manera en la que entendemos la realidad?

Texto: Alfredo Srur y Matías Moscoso

CIFHA y su labor de recuperación del material fotográfico

Esta columna es una colaboración de CIFHA (Centro de Investigación Fotográfico Histórico Argentino), una fundación que se dedica a la organización, conservación, estudio y divulgación de colecciones y fondos fotográficos argentinos y latinoamericanos tanto históricos como contemporáneos.

Con base en La Boca, Buenos Aires, su archivo cuenta con un millón de documentos fotográficos y está compuesto por más de 200 fondos y colecciones desde 1843 hasta el presente. Parte del mismo puede ser consultado de manera libre y gratuita a través del sistema de archivística AtoM y el Koha.

Gracias al trabajo interdisciplinario de distintos profesionales del equipo se realizan estudios, investigaciones, publicaciones y exposiciones fotográficas que fomentan la práctica artística contemporánea, como así también fortalecen el reconocimiento de la fotografía argentina en el resto de los continentes.

Quien desee puede colaborar a través de una donación voluntaria aquí. Pueden conocer más acerca del trabajo que realiza CIFHA en www.cifha.org.ar y sus redes sociales.