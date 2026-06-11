El ícono del pop francés Patrick Bruel fue imputado por violación y agresión sexual después de que casi dos docenas de mujeres lo denunciaran, algunas con acusaciones que se remontan a la década de 1990.

El cantante de 67 años, cuenta con millones de discos vendidos y decenas de apariciones en cine y negó todas las acusaciones.

El año pasado la leyenda del cine Gérard Depardieu fue condenado a 18 meses de prisión en suspenso por agredir sexualmente a dos mujeres durante un rodaje.

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Bruel, cuya imagen copó las portadas de la prensa en los años 1990, fue detenido el lunes en París para ser interrogado.

Un juez del suburbio parisino de Nanterre indicó que el artista fue imputado por violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual. Antes, la fiscalía de Nanterre había señalado que los cargos se referían a nueve víctimas y a incidentes ocurridos entre 2010 y 2019.

Las denuncias de otras 13 personas que lo acusan de violación, tentativa de violación, agresión sexual y acoso sexual entre 1992 y 2008 se habían incorporado al expediente remitido a los jueces de instrucción, aunque "en esta fase parecen estar prescritas".

Bruel fue liberado bajo control judicial, indicó su abogada Fanny Colin, después de que el juez rechazara la solicitud de la fiscalía de enviarlo a prisión preventiva.

“Jamás he forzado a una mujer”

El músico proclamó su inocencia el mes pasado y aseguró mediante una publicación en Instagram: "Jamás he forzado a una mujer", en esa oportunidad anticipó que cancelaría todos sus conciertos hasta septiembre.

Entre sus acusadoras figura Daniela Elstner, la actual directora de Unifrance, una institución que promueve el cine francés en el extranjero. En marzo, lo denunció formalmente por tentativa de violación durante un festival de cine en México, cuando era una pasante de 26 años en Unifrance en 1997.

"Es una verdadera primera victoria judicial para las víctimas", declaró su abogada Jade Dousselin a la AFP después de que la fiscalía solicitara la imputación.

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La abogada Myriam Guedj-Benayoun declaró el martes que en breve se presentará una nueva denuncia contra el cantante por la presunta tentativa de violación de una joven de 19 años en su domicilio en 2000, sumará a dos mujeres que acusan a Bruel de violencia sexual en Bruselas en 2010 y en la región francesa de Vaucluse en 2015.

Otra abogada, Corinne Herrmann, aseguró que dos mujeres presentaron denuncias por violación contra Bruel el 27 de mayo y el 3 de junio.

El medio de investigación Mediapart informó de que se trata de una exreina de belleza que acusa a Bruel de haberla violado en 2008 y de una fisioterapeuta que sostiene que cometió violación en 2000.

Aunque dio sus primeros pasos en el cine, Bruel, nacido en Argelia en 1959, saltó a la fama como cantante en 1984 y desde entonces grabó una decena de álbumes de estudio.

El artista, uno de los rostros más conocidos de la música francesa, se casó a los 45 años con la escritora Amanda Sthers, pero su unión terminó tres años y dos hijos después.