El Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires abre su temporada con una inmersión en el “continente oscuro” del surrealismo

El Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires abre su programación 2026 con "Continente oscuro. Feminidad y disidencia en el surrealismo argentino", una exposición que propone repensar el legado surrealista desde una perspectiva crítica y actual. Curada por el investigador y crítico Leandro Martínez Depietri, la muestra se despliega en los cuatro pisos principales del museo, en una apuesta poco habitual en su programación reciente.

Con más de 85 obras que abarcan disciplinas como pintura, escultura, fotografía, video, cerámica y objetos intervenidos, la exhibición construye un recorrido que enlaza modernidad y contemporaneidad. A través de este entramado, se exploran representaciones fragmentadas del cuerpo, escenas domésticas atravesadas por lo siniestro, símbolos totémicos y expresiones de violencia colectiva, así como también el erotismo entendido como espacio de transformación.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 2 de agosto en la sede de Avenida San Juan 328, indaga en cómo distintas generaciones de artistas mujeres, feminidades y disidencias se apropiaron de las estrategias del surrealismo para cuestionar nociones de autoridad, deseo y representación. Según Martínez Depietri, el enfoque se distancia de la idea de un movimiento histórico cerrado y propone entender el surrealismo como una herramienta vigente de crítica ideológica frente a las formas contemporáneas de control y normalización.

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El título de la muestra retoma una expresión de Sigmund Freud sobre la sexualidad femenina, resignificándola como un espacio de radicalidad crítica. En esa línea, el recorrido se organiza en cinco núcleos temáticos —Formas sumergidas, Mitos latentes, Extrañeza familiar, Mundo cruel y Deseo y abyección— que abordan desde el inconsciente y lo mítico hasta la violencia política y la fragmentación del cuerpo.

Lejos de una estructura cronológica tradicional, "Continente oscuro" propone una genealogía alternativa del surrealismo en Argentina, estableciendo diálogos entre artistas modernas y contemporáneas y revelando la persistencia de ciertos imaginarios a lo largo del tiempo. La muestra reúne obras de más de cincuenta artistas, entre ellas figuras clave como Grete Stern, Raquel Forner, Alicia Penalba, Liliana Porter y Nicola Costantino, junto a creadoras de generaciones más recientes.

Con esta exposición, el MACBA inaugura su temporada apostando a una lectura renovada del surrealismo, en la que las voces históricamente relegadas ocupan el centro de la escena y redefinen los límites del movimiento.

LT