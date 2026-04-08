Disputa en España por el “Guernica”: reclamo del País Vasco reabre el debate sobre su destino

El icónico mural Pablo Picasso, "Guernica", volvió a ubicarse en el centro de la agenda política española. El gobierno del País Vasco solicitó su traslado desde el Museo Reina Sofía, donde se exhibe desde 1992, hacia Bilbao, con el objetivo de conmemorar el 90° aniversario del ataque que destruyó la ciudad que inspiró la obra.

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El pedido fue impulsado por el lehendakari Imanol Pradales, quien propuso exhibir la pintura en el Museo Guggenheim Bilbao como un gesto de “reparación histórica” y memoria colectiva.

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Guernica de Picasso: por qué el País Vasco pide trasladar la obra a Bilbao

El reclamo se enmarca en la conmemoración del bombardeo del 26 de abril de 1937, uno de los episodios más trágicos de la Guerra Civil Española. En aquel ataque, fuerzas de la Alemania nazi y la Italia fascista arrasaron la ciudad vasca en apoyo al bando liderado por Francisco Franco.

Desde el gobierno regional sostienen que trasladar temporalmente el Guernica permitiría resignificar el hecho histórico en el territorio donde ocurrió y fortalecer el vínculo entre la obra y su origen.

Por qué el Museo Reina Sofía rechaza mover el Guernica

La propuesta fue derivada al Ministerio de Cultura por el presidente Pedro Sánchez, que solicitó un informe técnico al museo madrileño.

La respuesta fue negativa. Especialistas del Reina Sofía desaconsejaron el traslado al considerar que la obra es extremadamente frágil. El informe advierte que factores como vibraciones, cambios de temperatura o manipulación podrían generar daños irreversibles.

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No es la primera vez que esto ocurre: en 1995, España ya había rechazado prestar la obra al Centro Pompidou de París por razones similares.

Polémica política en España por el traslado del Guernica

El debate escaló al plano político. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestionó el pedido vasco y lo calificó como “provincial”.

“Si se devolvieran todas las obras a su lugar de origen, habría que enviar toda la obra de Picasso a Málaga”, afirmó, en referencia a la ciudad natal del artista.

Desde el gobierno nacional, en tanto, evitaron confrontar directamente y remarcaron que la decisión se basará en criterios técnicos y profesionales.

Historia del Guernica: del exilio en Nueva York a su regreso a España

Pintado en 1937, el Guernica fue presentado inicialmente en la Exposición Internacional de París. Luego quedó bajo custodia del Museo de Arte Moderno de Nueva York durante décadas.

Picasso había establecido que la obra no debía regresar a España hasta la restauración de la democracia. Recién en 1981, tras la muerte de Franco, el mural volvió al país. Primero fue exhibido en el Museo del Prado y, desde 1992, permanece en el Reina Sofía.

El artista falleció en 1973 sin llegar a ver su obra en suelo español.

Guernica hoy: patrimonio cultural, memoria histórica y debate abierto

Con más de 1,6 millones de visitantes anuales, el Guernica es la pieza central del Reina Sofía y uno de los íconos culturales más importantes de España.

La discusión actual pone en tensión tres dimensiones clave: su valor simbólico para el País Vasco, su condición de patrimonio nacional y las limitaciones técnicas para su conservación.

En ese cruce entre arte, política e historia, el mural vuelve a demostrar que, a casi nueve décadas de su creación, sigue siendo una obra viva, capaz de generar debate sobre memoria, identidad y pertenencia.