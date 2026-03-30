Cuatro hombres encapuchados entraron en la villa de la Fundación Magnani Rocca, cerca de Parma, en el norte de Italia, y se llevaron obras de arte durante la madrugada del pasado lunes 23 de marzo, según detalló a la AFP un portavoz de los carabinieri, al confirmar la información de la cadena de televisión Rai.

Los ladrones se llevaron "Los peces" (1917), una obra de Auguste Renoir; "Naturaleza muerta y con cerezas" (1885-1887), de Paul Cézanne; y "Odalisca en una terraza" (1922), de Henri Matisse.

"Naturaleza muerta con cerezas" (1885-1887), de Paul Cézanne

Los delincuentes forzaron una puerta para acceder a una sala en el primer piso del edificio antes de escapar a través del parque del museo. Aunque la policía se encuentra todavía revisando las grabaciones de videovigilancia del museo y de los comercios vecinos.

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"Los peces" (1917), de Auguste Renoir

Los ladrones actuaron "en menos de tres minutos, sin improvisar, de manera estructurada y organizada", declaró el museo a SkyTG24.

"Odalisca en una terraza" (1922), de Henri Matisse

Pese a que se llevaron varias obras, la entidad sostuvo que no pudieron "completar el robo gracias a la activación de los sistemas de vigilancia y a la rápida intervención del personal de seguridad y los Carabinieri". El museo sugirió que el objetivo no eran específicamente las tres pinturas robadas.

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Situada a 20 kilómetros de Parma, la Fundación Magnani Rocca, fundada en 1977, alberga la colección del historiador de arte Luigi Magnani (1906-1984) en su "Villa de Obras Maestras", que también incluye obras de Durero, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet y el artista italiano Giorgio Morandi.

La fundación también exhibe un "Paisaje de Cagnes" de Renoir y acogió una de las obras maestras del pintor francés, "El paseo", cedida en préstamo por el Museo Getty de Los Ángeles, para una exposición en 2024.

A finales de 2025, un espectacular robo en el Louvre reavivó el debate sobre la seguridad de los museos, cuando cuatro ladrones se llevaron joyas de valor incalculable en tan solo ocho minutos.

RB/ff