Entre árboles y arena Millaray Gavilán presentó su obra de collages entre la abstracción y la figura

Millaray Gavilan sabía que veía el mundo de una manera especial, pero cuando llegó a los 60 años, tras un verano agobiante en Punta del Este, Uruguay, no volvió a hacer la misma. La artista no sabe qué sucedió, pero sí que fue algo distinto la convirtió en quien ahora pinta lienzos que recorta en tiras con las que luego compone sus collages que le permiten crear sus obras en las que las formas componen un universo en el que pueden divisarse figuras, pero desde un plano muy sutil.

En esas mismas coordenadas donde algo cambió, en Punta del Este, Millaray presentó sus obras, esta vez curadas por Roxana Punta Álvarez quien se atrevió a colgar los cuadros en árboles y plantear una exposición a cielo abierto, al borde de la pileta y con el juego de luces que proponía la luna.

Fue Punta Álvarez quien al ver su trabajo no dudó en ofrecerse como su marchante y allí comenzó esa nueva aventura. Gavilán nació en Chile, pero reside en Argentina desde 1976. Su formación y su trabajo siempre se vincularon a la asistencia y cuidado de niños y adolescentes en situaciones de riesgo y actualmente forma parte de la “Casa de los chicos San Ceferino” de Lanús, institución que brinda atención a la niñez y adolescencia en riesgo.



Además, es la autora del Blog “Alohechopecho”, plataforma de ayuda y apoyo para todas aquellas mujeres que estén pasando o hayan pasado por un cáncer de mama. Es un espacio creado para compartir información, experiencias y apoyo.

“Lo raro siempre es más cierto”

“Todo lo veo como como figuras, como círculos o como cuadrados o como triángulos, en fin. En el campo que yo pinto bastante, ves una oveja y la vas viendo redonda que va pasando o vas viendo cuadraditos, o triángulos. Voy buscando distintas figuras que se van armando y bueno, eso me ayuda mucho más a la composición”, detalló Millaray en diálogo con Perfil.



“Yo pongo la obra y empiezo a buscar la forma, empiezo a buscar la figura, voy viendo cómo se va enganchando una con otra y no tengo una lógica”, explicó. “La libertad la encuentro en el momento de cortar las figuras y en el momento de hacer la composición”.

La presentación de sus obras se llamó “Lo raro es siempre más cierto”, una frase de Silvina Ocampo, en la casa Quinchorro en El Chorro en Punta del Este el pasado 24 y 25 de enero.

“De lejos parece una pintura, pero son collages. Hay una determinación insondable, es más fácil pintar, pero Milla elige pegar las formas. Ella misma dice: ‘De repente se abrió una puerta, la de la intuición’, y nos trae a la memoria los versos de William Blake: ‘Si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería a los hombres como realmente es: infinito’”, apunta el texto curatorial escrito por Julio Sánchez Baroni.

“Serenamente, apasionadamente, Milla recorta y pega, pone colores y formas, ubica y desplaza con armonía y sutileza, no solo en sus telas, también en su vida y en el universo de sus afectos”, concluye el crítico de arte sobre la obra de Gavilán.

