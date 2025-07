"Epílogo", de Carl Phillips

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia. Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Epílogo", del estadounidense Carl Phillips:

En el largo sueño, los viejos dioses vuelven a estar

con nosotros: algunos disfrazados de luz

corriente a través de las verdes hojas que aman

derramar, super-

visándolas; otros como los pequeños puñados

de ropa que parecieran mantener unidos

nuestros cuerpos y luego, de igual forma, no lo hacen ―

a medida que caen, como enemigos derrotados,

como el arrumbado colapso

que a veces asume la adoración

en los rostros desgarrados de los creyentes que

enfrentaron una prueba especialmente dura. Y

tu cuerpo ya no es tu cuerpo, ni el mío

es mío para que los pensemos, sino de los dioses:

suyas, las manos que se asoman; suyas,

las manos para traernos, seguramente, de vuelta, así

una gran comodidad

como la muerte, la poesía, ambas ―

ese lugar donde las dos hacen entre ellas

la cola de una paloma, cómo cada una necesariamente significa

tanto la ocasión para recordar como

el tiempo, al fin, para hacerlo, he vivido esa vida, cada una

cantando. Es un sueño, como mencioné,

por lo tanto, del sueño ― despertar:

Es como cualquier mañana. Café. Las horas enjuagadas.

El árbol de acebo, como para sacudirse de

su propio sueño,

cruje, se inclina, en el aire sus hojas

se quiebran, se rompen bajo la dispersión

habitual ― los pájaros, quiero decir,

y últimamente las ardillas.

De nuevo, habiéndolo esperado, temiendo

por él, que quizás no llegaría,

ya estoy escribiendo el próximo poema; no pasa,

toco madera, nada; en algún lugar en el que aún estás

conmigo, no estás conmigo ―





(Trad. Francisco Cardemil Pérez)

Carl Phillips (Everett, 1959) es un poeta estadounidense, autor de diecisiete libros de poesía, entre los que destacan Reconnaissance (2015), Wild is the Wind (2018) y Pale Colors in a Tall Field (2020). También ha publicado los libros de ensayo Coin of the Realm (2004), The Art of Daring: Essays on the Art and Life of Poetry (2014) y, más recientemente, My Trade is Mystery: Seven Meditations from a Life in Writing (2022).

Su obra ha sido reconocida con numerosos premios, entre ellos el Lambda Literary Award por Pastoral (2000) y el Pulitzer Prize de poesía por Then the War and Selected Poems, 2007-2020 (2022). Actualmente es profesor de lengua inglesa y escritura creativa en Washington University en San Luis, Misuri.

El poema aquí presentado pertenece a la reciente edición de Pastoral (Editorial Mar de Fondo, Buenos Aires, 2025) en traducción de Francisco Cardemil Pérez.