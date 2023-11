Feria de libros infantiles, de fotografía, exposiciones y películas, la agenda de este jueves 9 de noviembre y hasta el domingo 12 ofrece algunas perlitas accesibles para disfrutar el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires.

FILBITA: Festival de literatura infantil

Del 9 al 12 de noviembre se lleva a cabo el Filbita 2023 para que chicas y chicos de todas las edades se encuentren de manera creativa y novedosa al mundo de la escritura. Toda la programación acá.

El jueves 9 de noviembre en Alianza Francesa (Av. Córdoba 946) a las 14.30 se puede participar del taller de narrativa “La infancia escurridiza: aguafuertes, poemas, prositas, preguntas”.

en Alianza Francesa (Av. Córdoba 946) a las 14.30 se puede participar del taller de narrativa El sábado 11 a las 16.15 se puede participar del Taller de creación: Diccionario imaginario en C3 (Godoy Cruz 2270). Es para niños a partir de los 6 años.

a las 16.15 se puede participar del en C3 (Godoy Cruz 2270). Es para niños a partir de los 6 años. El domingo 12 se brindará un taller de curiosidades Vertebrados versátiles inspirado en el libro de la bióloga Marina Peralta Gavensky. Allí observarán imágenes, fotos (y hasta esqueletos) y se compartirán preguntas para conocer más acerca de cómo las distintas partes del cuerpo de los vertebrados. Será a las 15:30 en el Centro Cultural de la Ciencia (Godoy Cruz 2720). Es una actividad gratuita para niños a partir de 4 años.



“Sexo y revolución”, un documental sobre la historia del Frente de Liberación Homosexual

Con cuatro únicas funciones, desde el jueves 9 al domingo 12 de noviembre se proyecta a las 19.45 en el Cine Gaumont Sexo y Revolución. Este film de Ernesto Ardito narra la historia del Frente de Liberación Homosexual, que a comienzos de los años 70’ intentó frenar la discriminación, la cárcel y buscar justicia para las víctimas.

En el material se incluyen relato de sobrevivientes y material de archivo que presentan un fragmento de la historia para reflexionar sobre los derechos de la comunidad LGTB.

El documental fue declarado de Interés Cultural y de Derechos Humanos por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Los integrantes del Frente de Liberación Homosexual sostenían que no había revolución real posible si no existe un profundo cambio moral y cultural en la sociedad que termine con la hegemonía del patriarcado. “Pero fueron discriminados y burlados por la mayor parte de los grupos ´revolucionarios´ de la época que eran machistas y heteronormativos. La sociedad aún no estaba preparada para ellos. Sus ideas triunfaron muchos años después, impulsadas también por el movimiento feminista”, sostuvo el director del film, Ernesto Ardito.

Dónde y desde cuándo serán los cortes por el recital de Taylor Swift en River

Las realizaciones de Ardito, en la mayoría codirigidos con Virna Molina, obtuvieron 72 premios internacionales y es uno de los principales referentes del cine documental de Argentina. Su ópera prima fue Raymundo (2003), sobre el cineasta desaparecido Raymundo Gleyzer. Luego produjo y dirigió los documentales Corazón de Fábrica (2008), Nazión (2011), Alejandra (2013), Moreno (2013), El futuro es nuestro (2014) y Ataque de Pánico (2017).

Ardito dictó seminarios sobre cine documental en diferentes universidades del mundo, principalmente en Estados Unidos, México y Alemania y fundó junto a otros cineastas las asociaciones nacionales de documentalistas DOCA y RDI para defender y promover el cine documental en Argentina.

Festival de libros de fotografía y arte impreso

Del 9 al 12 de noviembre en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (ex ESMA) se lleva adelante la 18a edición de FELIFA. Se puede visitar jueves y viernes de 14 a 20.30 y sábados y domingos de 14 a 21.30. La entrada es gratuita.

Habrá exposiciones, charlas, talleres y conferencias para profesionales y para el público en general. Programación completa acá.­­­

Exposición “1983. Volver a votar” en el Museo Histórico Nacional

La Universidad Torcuato Di Tella invita a la exposición “1983.Volver a votar” en el Museo Histórico Nacional, en Defensa 1600.

Se trata de una exposición temporaria que se realiza en el marco del proyecto “El presente de la historia. Narrar el siglo XX en el Museo Histórico Nacional”, premiado por la Fundación Williams, donde se podrán observar afiches de los diferentes partidos políticos que formaron parte de esa histórica campaña electoral en la que si bien se presentaron más de diez partidos a la elección presidencial, esta estuvo marcada por la polarización entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista.

Es una exposición desarrollada por el Laboratorio de Historia Pública del Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Torcuato Di Tella.