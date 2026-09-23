George Lucas inauguró su museo en Los Ángeles: así es el gran templo del arte

El cineasta George Lucas y su esposa, Mellody Hobson, inauguraron formalmente en Los Ángeles el Museo de Arte Narrativo, un megaproyecto cultural apodado como "templo del arte para la gente". La apertura se concretó este martes, tras años de desarrollo y una millonaria inversión en la ciudad norteamericana.

A la jornada inaugural asistieron cientos de fanáticos disfrazados y amantes del arte, quienes formaron largas filas para acceder al predio. Lucas, de 82 años, junto a Hobson, se ubicó en el ingreso principal para recibir personalmente y estrechar la mano de los primeros 100 visitantes.

Constantini donó ahora U$S 30 millones al MALBA para su ampliación y le deja en su testamento otros 50 millones más

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El edificio futurista evoca a una nave espacial, fiel al estilo su propia creación fílmica inmortal: Star Wars. El terreno se ubica junto a la Universidad del Sur de California, donde el director estudió cine.

En el acceso principal, los concurrentes son recibidos por el caza estelas Naboo N-1, la icónica nave amarilla perteneciente al largometraje La Amenaza fantasma (1999). Sin embargo, la propuesta del recinto excede con creces a la franquicia de ciencia ficción que transformó a la industria de Hollywood.

El predio cuenta con más de 9.300 metros cuadrados de superficie

El predio cuenta con más de 9.300 metros cuadrados de superficie de exhibición, divididos en más de 30 galerías interconectadas. Allí conviven piezas de afamados referentes del arte plástico contemporáneo e histórico con historietas y gráficas clásicos.

Entre los tesoros pictóricos expuestos en las paredes del centro cultural figuran obras originales de firmas como Frida Kalho, Jacob Lawrence, Charles White y Robert Colescott. El recorrido exterior se complementa con un área de jardines que exhibe esculturas como la del personaje de Yoda.

La maqueta de R2-D2, personaje de Star Wars

Los visitantes fueron recibido por George Lucas

La colección permanente alberga también valiosos ejemplares de cómics históricos firmados por maestros del género como Winsor McCay, Jack Kirby, Frank Frazetta. Asimismo, incluye ilustraciones de Norman Rockwell, Jessie Willcox Smith y N.C. Wyeth.

Residentes de la ciudad valoraron positivamente la llegada del nuevo ícono arquitectónico a una zona tradicionalmente golpeada por problemáticas socioeconómicas. Vecinos del barrio destacaron que la infraestructura genera un impacto favorable para la comunidad local.

BGD/ML