“India: Pasado, Presente y Futuro” llega a la Casa del Bicentenario con entrada gratuita

Del 18 de marzo al 12 de abril, la Casa del Bicentenario será escenario de “India: Pasado, Presente y Futuro”, una exposición organizada por la Embajada de la India en Argentina que propone un recorrido visual por la historia, la transformación y la proyección global de uno de los países más influyentes del mundo.

La muestra abrirá al público el 18 de marzo a las 15 horas y podrá visitarse hasta el 12 de abril, de miércoles a domingo, entre las 15 y las 20, en Riobamba 985, Ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita, en el marco de una agenda cultural que busca acercar al público argentino a la diversidad y la riqueza de la cultura india.

A través de una serie de fotografías inéditas, esculturas, un ciclo de cine Bollywood y espectáculos de danza y música, la exposición invita a realizar un viaje visual desde las raíces milenarias de la India hasta su presente marcado por la innovación y el desarrollo tecnológico. El recorrido permite comprender la transición entre las distintas etapas históricas del país, que hoy se posiciona como la cuarta economía mundial.

Las imágenes establecen un diálogo entre la herencia ancestral y la India contemporánea. Escenarios naturales, arquitectura histórica y grandes ciudades conviven en una propuesta que retrata plantaciones de té y café, montañas imponentes, ríos y desiertos, junto a construcciones monumentales y espacios urbanos donde tradición y modernidad se entrelazan. La muestra refleja así un país dinámico, plural y atravesado por civilizaciones y creencias que han dialogado durante siglos.

La exposición se organiza en tres ejes narrativos que permiten comprender esa evolución. El primero, “India Ancestral”, evoca la profundidad cultural e histórica del país a través de fotografías antiguas con templos, rituales, paisajes rurales y escenas de la vida cotidiana de los siglos XIX y XX. El segundo, centrado en la transición y la modernización, documenta el crecimiento urbano, la expansión de los ferrocarriles, el desarrollo de universidades y centros culturales, y momentos clave posteriores a la independencia.

El último eje pone el foco en la India actual y presenta ciudades como Nueva Delhi, Mumbai, Bangalore y Hyderabad, destacando sus avances en tecnología, transporte, industria cinematográfica, misiones espaciales, energías limpias y arquitectura contemporánea. Cada fotografía invita a detenerse y contemplar la esencia de un país que combina tradición e innovación con una fuerte proyección internacional.

La muestra cuenta además con la participación de las artistas argentinas Belén Gesualdo y María Florencia Salomone y busca consolidarse como un puente cultural entre India y Argentina, promoviendo el diálogo, el entendimiento mutuo y el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

La Casa del Bicentenario depende de la Dirección de Museos, bajo la órbita de la Subsecretaría de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina, y la exposición se realiza gracias al trabajo conjunto entre la Embajada de la India en Argentina, el área de Cooperación Internacional y la Secretaría de Cultura.

