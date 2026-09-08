La infancia, el deseo, el cuerpo, los vínculos y las pérdidas se entrelazan en La ternura de la que estamos hechos, el nuevo libro de poemas de Tomás Litta, que llega a las librerías publicado por Santos Locos. En su tercer trabajo, el escritor construye un recorrido íntimo por distintas experiencias de una vida y encuentra en la poesía una manera de convertir los recuerdos y las heridas en materia literaria.

El libro se mueve entre escenas cotidianas y experiencias dolorosas. Los primeros besos, las amistades, los veranos familiares, las fiestas y las caminatas por barrios devastados conviven con episodios relacionados con el abuso infantil, la enfermedad y el deterioro de los seres queridos.

Litta escribe desde una voz que combina la mirada de la infancia con la intensidad del deseo y la fragilidad que acompaña a las pérdidas.

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La memoria ocupa así un lugar central en el poemario, que recupera escenas y vínculos para construir un territorio afectivo. Los recuerdos familiares, las amistades fundantes y las experiencias vinculadas con el deseo aparecen atravesados por una mirada que busca encontrar belleza en lo cotidiano.

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El libro también se adentra en experiencias dolorosas, entre ellas el abuso infantil y la enfermedad de una abuela. Litta aborda esas situaciones desde una escritura que conserva una dimensión luminosa y apuesta por la capacidad reparadora de la palabra. En sus poemas, la ternura aparece asociada a la resistencia y a la libertad.

Quién es Tomás Litta

Tomás Litta nació en 1997 en la Ciudad de Buenos Aires. Es licenciado y profesor en Letras por la Universidad de Buenos Aires, escritor y activista cultural. Su trabajo se desarrolla especialmente alrededor de la poesía, la literatura y la diversidad.

Coordina El cuerpo expresivo, un ciclo que convocó a más de 150 artistas de disciplinas como la música, la literatura y las artes visuales, y lleva adelante Cultura Cuir, una cuenta dedicada a la difusión cultural LGBTIQ+.

También creó Cruzadxs, un podcast que reúne textos fundamentales leídos por artistas y referentes de la diversidad.

La ternura de la que estamos hechos es su tercer libro. Antes publicó Fruto rojo (2019), Extensión del cuerpo (2022) y Tarot & Poesía (2024). Además, compiló, curó y editó la antología El cuerpo expresivo (2022).

Con este nuevo poemario, Litta continúa desarrollando una escritura centrada en el cuerpo, los afectos y las formas en que la literatura puede convertir la experiencia personal en un territorio compartido.