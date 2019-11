Joan Margarit: un Cervantes en dos lenguas

Sofia Alvarez Curia

El Premio Cervantes 2019 recayó en el catalán Joan Margarit. El poeta catalán recibió el jueves pasado el Cervantes, uno de los más prestigiosos galardones para escritores en lengua española. José Guirao, ministro de Cultura y Deporte español, destacó: “Por su obra poética de honda trascendencia y lúcido lenguaje, siempre innovador. Ha enriquecido tanto la lengua española como la lengua catalana, y representa la pluralidad de la cultura peninsular en una dimensión universal de gran maestría”.

El poeta catalán escribe primero en su lengua materna y luego reversiona al español, por lo que generó cierta sorpresa que se le otorgara el premio. Sobre esta dualidad afirmó: “Tengo dos lenguas gracias al general Franco, que me la inculcó a patadas. ¡Y no la pienso devolver!”. Luego continuó: “He hecho mi obra en dos lenguas, no me he traducido. A veces el castellano salva al catalán, y al revés. Son dos poemas, uno en cada lengua, y no se enfadan porque los dos los he escrito yo”.

En relación con el origen de su poesía, Margarit afirmó: “La poesía ha de ser verdad. No hay ningún poeta que haya podido escribir poesía en una lengua que no sea la materna. Yo escribo en las dos, pero tengo que empezar por una”.

El poeta espera que el galardón sirva “como un diálogo entre lenguas entre Cataluña y España”.