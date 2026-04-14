La Corbeta Uruguay y el histórico rescate de la expedición sueca en la Antártida

La Corbeta Uruguay representa uno de los capítulos más brillantes de la historia naval argentina. Construida en astilleros ingleses en 1874, esta embarcación de madera y hierro no fue diseñada originalmente para romper hielos, pero el destino la colocó en el centro de una emergencia internacional que pondría a prueba la resistencia de su casco y su tripulación.

El conflicto comenzó cuando la expedición científica sueca, liderada por el geólogo Otto Nordenskjöld, quedó varada en la Antártida tras el hundimiento del buque Antarctic. La presión de los témpanos destrozó la nave europea, dejando a los investigadores aislados en la isla Cerro Nevado bajo condiciones climáticas extremas y sin medios de comunicación.

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Ante el silencio de la misión, el gobierno argentino decidió intervenir equipando a la Corbeta Uruguay para una travesía inédita. Se reforzó el casco con maderas de caldén y se instalaron protecciones de hierro en la proa para enfrentar las moles de hielo. El mando fue confiado al joven alférez de navío Julián Irízar, un oficial de notable determinación.

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La navegación hacia el sur se inició en octubre de 1903 desde el puerto de Buenos Aires. La travesía estuvo marcada por temporales violentos que pusieron en riesgo la estabilidad del buque. Irízar mantuvo el rumbo pese a las advertencias sobre la peligrosidad de la zona en esa época del año, confiando en las reformas técnicas de la embarcación.

El 8 de noviembre de 1903, los vigías de la corbeta avistaron a los expedicionarios suecos en la península antártica. El encuentro fue un alivio para los hombres de Nordenskjöld, quienes habían sobrevivido dos inviernos alimentándose de carne de foca y pingüino. La precisión de la maniobra de acercamiento fue elogiada por cartógrafos de la época.

José María Sobral, alférez argentino que integraba la misión sueca como invitado científico, fue el primer compatriota en invernar en el continente blanco. Su presencia simbolizó el compromiso temprano del país con la investigación polar. El reencuentro con sus compañeros de la Armada en medio de la desolación blanca es un ícono nacional.

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La logística del regreso fue igualmente compleja debido al aumento de los bloques de hielo que amenazaban con cerrar el paso al norte. La pericia de la tripulación argentina permitió evadir las trampas de la banquisa. La noticia del hallazgo ya había circulado por telégrafo, generando una expectativa masiva en los principales diarios globales.

El arribo a Buenos Aires en diciembre de 1903 se transformó en una celebración popular sin precedentes. Miles de personas se agolparon en los muelles para recibir a los héroes que habían desafiado lo desconocido. La prensa internacional destacó que una marina joven había logrado lo que potencias europeas consideraban una misión casi imposible.

"El éxito de la expedición argentina no fue solo un acto de valor, sino una demostración de capacidad técnica en mares hostiles", señaló años después el historiador naval argentino Humberto Burzio en sus estudios. Este rescate consolidó la presencia permanente de la Argentina en el sector antártico desde principios del siglo veinte.

La Corbeta Uruguay hoy descansa como buque museo en Puerto Madero, siendo el barco más antiguo de la Armada Argentina aún a flote. Sus cuadernas de roble y su estructura reforzada son testigos silenciosos de una época donde la exploración polar era la última frontera del conocimiento humano y la valentía personal.

El legado de Irízar y su tripulación influyó en la creación de bases permanentes y en la formación de expertos en hielos. La tradición de asistencia en el mar se convirtió en un pilar de la identidad naval argentina. Cada pieza del buque, desde sus brújulas hasta su campana, evoca el respeto ganado frente a la comunidad científica.

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Los documentos de la época registran la gratitud del gobierno sueco, que condecoró a los oficiales argentinos por su heroísmo. Este vínculo diplomático forjado en el frío extremo perduró por décadas. La misión demostró que la solidaridad internacional podía superar las barreras geográficas más difíciles del planeta mediante la navegación.

Actualmente, el navío recibe a miles de visitantes que buscan entender cómo una pequeña corbeta pudo resistir los vientos del Pasaje de Drake. El mantenimiento de su estructura original permite observar los refuerzos que hicieron posible el impacto contra el hielo. Es un monumento nacional que narra la épica del rescate más famoso del sur.

La historia de la expedición Nordenskjöld y la respuesta argentina permanece en los manuales de historia como un ejemplo de soberanía y cooperación. El nombre de Julián Irízar denomina hoy al rompehielos más importante del país, manteniendo vivo el vínculo entre aquel pasado de madera y el presente tecnológico de la actividad antártica.

El éxito de 1903 no fue un hecho aislado, sino el inicio de una política de estado orientada al conocimiento del territorio austral. La Corbeta Uruguay se erige como el símbolo máximo de esa voluntad. Sus maderas contienen el eco de un tiempo donde el honor y la ciencia marchaban juntos hacia los confines del mapa mundial.