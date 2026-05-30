En la luminosa jornada de este 30 de mayo, el santoral católico rinde un homenaje solemne a una de las heroínas más extraordinarias e inspiradoras de la cristiandad: Santa Juana de Arco. La célebre Doncella de Orleans, guiada por voces celestiales, unificó a su nación bajo el estandarte de Cristo antes de entregar su vida en el martirio.

Las voces celestiales y el triunfo militar de Santa Juana de Arco

Nacida en el humilde pueblo de Domrémy en 1412, la joven campesina llevó una infancia marcada por la piedad. A los trece años comenzó a experimentar visiones místicas de San Miguel Arcángel, Santa Catalina y Santa Margarita, quienes le encomendaron la audaz misión divina de liberar a Francia de la violenta dominación inglesa durante la Guerra de los Cien Años.

Con una convicción inquebrantable, la joven doncella se presentó ante el delfín Carlos VII para liderar el ejército real. Su presencia en el campo de batalla desató un auténtico milagro estratégico, logrando levantar el terrible asedio de Orleans en pocos días. Los soldados, inspirados por su profunda pureza espiritual, combatían con un renovado y fervoroso entusiasmo religioso.

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Durante sus campañas militares se registraron diversos prodigios, como el descubrimiento de una espada antigua oculta tras el altar de una iglesia y su asombrosa capacidad de profecía sobre el destino de las batallas. Juana no portaba armas para derramar sangre, sino su célebre estandarte blanco con los sagrados nombres de Jesús y María impresos.

Sin embargo, tras la gloriosa coronación del rey en Reims, la heroína fue traicionada y capturada por los borgoñones, quienes la entregaron a sus enemigos ingleses. Fue sometida a un injusto juicio eclesiástico manipulado, donde defendió su fe con una sabiduría teológica sorprendente para una joven analfabeta, siendo condenada falsamente por supuesta herejía y brujería.

El 30 de mayo de 1431, con apenas diecinueve años, Juana fue ejecutada en la hoguera de la plaza de Rouen. Mientras las llamas la consumían, mantuvo sus ojos fijos en un crucifijo y pronunció el nombre de Jesús con fervor supremo. Testigos de la época afirmaron que su corazón permaneció milagrosamente intacto entre las cenizas del fuego.

La devoción actual hacia la santa se extiende globalmente como un símbolo de valentía y fidelidad absoluta a la conciencia. Los fieles recitan la oración por el coraje, pidiendo su intercesión para afrontar las injusticias terrenales con templanza espiritual. Canonizada finalmente en 1920 por Benedicto XV, su legado brilla como una luz eterna de justicia.

Junto a esta heroica doncella y mártir francesa, la Iglesia recuerda hoy en su liturgia universal a otras almas virtuosas que enriquecen nuestra fe. El santoral celebra también la memoria de San Fernando III, el piadoso rey de Castilla y León, y a Santa Emmelia, madre de grandes santos orientales, además de conmemorar durante la semana la herencia de San Felipe Neri.

Para los fieles y devotos que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y desean honrar su memoria, pueden visitar la bella Parroquia Santa Juana de Arco, ubicada en el tradicional barrio de Ciudadela, en los límites de la capital. Ante su imagen, la comunidad local se reúne para pedir la gracia de la fortaleza espiritual y el amor a la patria.