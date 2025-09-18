La Sagrada Familia alcanzará su cima en 2026 durante el centenario de la muerte de Antoni Gaudí

La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona espera tener finalizada su torre más alta para junio del 2026. Esa fecha conmemora el centenario de la muerte de su arquitecto, el español Antoni Gaudi, para la que se está gestionando la invitación del nuevo papa León XIV.

La finalización de la torre de Jesucristo, la más alta de las 18 proyectadas por el creador, está prevista para los primeros meses de 2026, cuando acabara de montarse la enorme cruz que la coronará a 172,5 metros de altura. La torre central solo quedará por debajo de los 177 metros de la montaña de Montjuic, que seguirá dominando los cielos de Barcelona.

Se estima que la cúspide esté terminada para la misa solemne por el centenario del deceso de Gaudí, quien falleció el 10 de junio de 1926, tras haber sido atropellado por un tranvía. Esta celebración será uno de los momentos cumbres de los actos que se extenderán por varios meses y se espera la presencia del máximo representante de la Iglesia Católica.

El presidente delegado de la Junta Constructora del templo, que financia la construcción de la Sagrada Familia, Esteve Campo indicó este jueves “la solicitud de asistencia del Santo Padre ya está tramitada”. Y agregó: “Está en El Vaticano y esperamos que a lo largo de este mes tengamos la respuesta”.

Las celebraciones no supondrán, sin embargo, el final de esta obra iniciada en 1882, un año antes de que Gaudí tomará las riendas del proyecto, y que sufrió numerosos parates históricos. El último fue la pandemia de coronavirus, que obligó a detener la construcción, empujando a los constructores a descartar su objetivo de terminar el templo en 2026.

La obras de la torre central

Luego del confinamiento, la basílica recibió en masa a los turistas, un total aproximado a 4,9 millones de visitantes en todo el 2024. Pese a estos números, la junta se resiste a fijar una nueva y posible fecha de finalización.

"Hemos hablado de unos diez años, pero es una previsión estimativa", reiteró su arquitecto director, Jordi Faulí. Lo cierto es que parte de la incertidumbre deriva de la polémica escalinata proyectada para acceder al templo por la fachada principal, que obliga a derribar algunos bloques de viviendas, siendo unas negociaciones delicadas con el Ayuntamiento.

BGD/DCQ