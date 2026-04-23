Las cinco recomendaciones culturales de la semana: recorrido de arte en La Boca, teatro y música

"Flotando Apenas", la obra de Juan Azar en el corazón del Litoral

Desde abril todos los viernes se puede ver “Flotando apenas”, la nueva obra de Juan Azar. Ambientada en el corazón del Litoral, en el Cultural Thames (Thames 1426, CABA).

El espectador será trasladado a la calurosa región litoraleña de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay para presenciar una historia de amor trágica que parece estar basada en una leyenda antigua.

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Se trata de la historia de un matrimonio de contrabandistas de arte y extravagancias (él estafador, ella aspirante a actriz) que llega de Buenos Aires a la isla Acaray interesados en capturar al Pirá Hikué Mba'e Porá: un pez mítico que, según la leyenda, tiene la capacidad de curar. Para llevar a cabo el sacrilegio, deben convencer a un particular pescador de la zona.

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“Quería escribir una obra que tuviera resonancias con la obra shakesperiana, pero que sucediera en un paisaje litoraleño en los años 60. Enfrentarme al desafío de que transcurra en el agua. Hallar una vez más, a la hora de la puesta, a los recursos que investigo hace años desde el teatro físico, impulsando al espectador y su imaginario a que participen activamente de la fantasía”, detalló Juan Azar.

Funciones: 10, 17, 24/4 y 1 de mayo, 20 h en Cultural Thames (Thames 1426, CABA). Localidades: $20.000 disponibles en boletería del teatro en la web

Carmina Burana en CABA

Mapa de Islas y Trincheras es el nombre con el que Carmina Burana bautizó a su último disco y es lo que sonará el sábado 25 de abril cuando los santafesinos se suban al escenario de Galpón B (Cochabamba 2536, San Cristóbal).

Después de décadas agitando la escena musical nacional desde el interior, este álbum representa el momento en que la banda oriunda del sur santafesino logra capturar su anarquía escénica en un envase de alta fidelidad. A diferencia de sus primeros trabajos, donde la urgencia del vivo muchas veces canibalizaba los matices, en este álbum hay un trabajo de ingeniería de sonido superior dotada de una especial calidad técnica.

Fundación Andreani inaugura un ciclo de música en la ribera de La Boca

La Fundación Andreani presenta la primera edición del 2026 de Música en la Ribera. Esta vez en formato puertas adentro, con una fecha especial marcada por la presentación en vivo de III, el nuevo disco de Morita Vargas. Una experiencia íntima donde la música y el paisaje de La Boca se encuentran desde el tercer piso de la Fundación. Una jornada compartida con otra invitada al ciclo, para terminar bailando, con el dj set de Gogo Dansey.

La cita será el sábado 25 de abril a las 19, con entrada libre y gratuita. En esta ocasión se presentarán Morita Vargas y Gogó Dansey, dos propuestas que exploran distintos territorios de la música contemporánea: desde la experimentación sonora y el universo atmosférico del ambient hasta la energía de la cultura club y la electrónica de pista. La propuesta comenzará con Morita Vargas, artista sonora y productora vinculada a las artes escénicas y a la performance, quien presentará en vivo III, un álbum íntimo, cinematográfico y onírico. Su música construye atmósferas a partir de capas de voz procesada, loops, delays y texturas electrónicas, explorando el cruce entre ambient, dream pop y música experimental.

En relación a su último trabajo la artista explicó: “Para entrar a este álbum es necesario agacharse y ser casi invisible. Apreciarlo desde lejos, camuflarse, como si lo viéramos a través de una mirilla. Todo alrededor está velado por el misterio, sólo hace falta cerrar los ojos y dejarse llevar”. El cierre estará a cargo de Gogó Dansey, DJ y performer de la escena electrónica queer de Buenos Aires.

Reconocida por sus sets eclécticos y energéticos, combina house, techno, disco y electro en una propuesta orientada a la pista de baile. Como cocreadora de la fiesta Demi-monde y miembro de Carroza Loca, su trabajo también se vincula con la gestión cultural y el activismo dentro de la escena under porteña.

Sábado 25 de abril

19 h — Morita Vargas

20 h — Gogó Dansey

Entrada libre y gratuita.

Av. Don Pedro de Mendoza 1987, La Boca, Buenos Aires, Argentina



Abre La Boca

Este sábado 25 de abril se realiza la tercera edición de Abre La Boca. El barrio se convierte en escenario de una propuesta abierta y gratuita que invita a conocer sus principales espacios artísticos y gastronómicos a través de combis que conectan cada punto del recorrido.

La iniciativa reúne a fundaciones, museos, residencias de artistas y galerías que, durante una jornada completa, abren sus puertas con exposiciones y actividades para acercar al público a la escena contemporánea de La Boca. El recorrido estará acompañado por combis gratuitas que permitirán trasladarse de manera cómoda entre los distintos espacios, con la posibilidad de subir y bajar libremente a lo largo del circuito.

Participan en esta edición destacadas instituciones como Fundación Santander, Fundación Larivière, Barro, Museo MARCO, Ungallery, Constitución, Museo del Cine, Fundación Proa, Fundación Andreani, PROA21, Casa Suiza de La Boca y Colón Fábrica, entre otros, consolidando una red que refleja la potencia cultural del sur de Buenos Aires.

Sábado 25 de abril de 12 a 18 h

Actividad gratuita



Literatura en el Bellas Artes: poesía peruana contemporánea

El Ciclo de Literatura 2026 es un espacio de experimentación y activación de la palabra en diálogo con las artes visuales en general, y la colección y la propuesta expositiva del Bellas Artes en particular. El sábado 25 de abril, a las 17.30, se realizará, en el primer piso del Museo, el segundo encuentro del año.

“Poesía peruana contemporánea: escritoras y escrituras” combina conversatorio y recital, con la participación de cuatro autoras que dialogarán sobre lo más reciente de la producción editorial de poesía escrita en el Perú: Juliane Ángeles Hernández, Violeta Barrientos Silva, Teresa Cabrera Espinoza y Roxana Crisólogo Correa.

El evento invita a poner sobre la mesa las instancias de creación, el trabajo editorial, la lectura y la circulación, reconociendo las principales tendencias en los proyectos de escritura, en particular, los protagonizados por mujeres en los últimos años.

Editorial invitada: Álbum del Universo Bakterial

Sábado 25 de abril, a las 17.30

