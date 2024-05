León Gieco, Ciro Martínez, Lisandro Aristimuño: el gran cierre de la fiesta ¡Fa! comandada por Mex Urtizberea

Este lunes 6 de mayo, “¡Fa!”, la propuesta comandada por Mex Urtizberea, llegó al estadio Obras, el escenario indicado para evocar gemas del rock nacional. Las expectativas del público por lo que podía suceder eran altas, ya que por el programa de YouTube pasaron los más variados artistas que se prestaron a reversionar de temas emblemáticos de otros. No hubo decepción.

En octubre y diciembre del año pasado, el ciclo salió de la pantalla al encuentro con su comunidad en dos fiestas en el C Art Media de la ciudad de Buenos Aires, en el verano la Fiesta ¡FA! viajó a Mar del Plata y también pasó por Montevideo, Uruguay. En esta oportunidad contó con músicos como León Gieco, Andrés Ciro Martínez, Lisandro Aristimuño, Lula Bertoldi, entre muchos otros y la participación del dibujante Rep, Lalo Mir, Sebastián Wainraich, Roberto Moldavsky y Agustín Aristarán.

El encuentro no es del todo un concierto y no es solo una fiesta, pretende ser un “espacio de resistencia en estos tiempos”, según las palabras de Lalo Mir que dio comienzo al evento. El público, mayormente arriba de 30 años, acató la premisa. La escena era como aquellas fiestas a la que cualquier universitario de alguna facultad de ciencias sociales durante los noventas y primeros dos mil haya asistido, con el plus de que la música era en vivo y la posibilidad de corear “Tan solo” con Ciro en el escenario y “Lamento Boliviano”, con Juan Ingaramo.



Zoe Gotusso fue la encargada de dar play al soundtrack y eligió interpretar “Fue amor” de Fito Páez, se sumó Julián Kartun con “Mil horas” de Los Abuelos de la nada. Walas reversionó a Spinetta y su “Ana no duerme” y luego apostó por “La ciudad de la furia” de Soda Stéreo.





Alejandro Kurz hizo un movimiento arriesgado, le tocó promediar el show y apostó por una homenajear a una banda que necesita cierto clímax: Patricio Rey y los redonditos de ricota. Salió bien de la encrucijada con “Un ángel para tu soledad”.

Luego fue el turno de Juan Ingaramo que cantó temas de Los enanitos verdes y Los Pericos, siguió Lula Bertoldi con Pescado Rabioso y Charly García y, Lisandro Aristimuño marcó una diferencia con su versión de “Ciudad de pobres corazones”. Retumbó la audiencia al canto de “no me verás arrodillado”.



Aunque ese parecía el gran cierre, Mex tenía un as bajo la manga: fue el turno de León Gieco que le dedicó su presentación a Javier Martínez, el líder de Manal que falleció el sábado pasado. Cantó “El fantasma de Canterville” y junto a Ciro Martínez “Pensar en nada”. Luego el ex cantante de Los Piojos cerró el convite con “Tan solo” y “Farolito”.

Qué es ¡Fa!

¡FA! arrancó en abril de 2022 como un ciclo de tertulias desde la casa de Mex Urtizberea, con música en vivo, charlas y reflexiones compartidas con artistas variados. Sus ediciones en YouTube fueron creciendo en popularidad mes a mes. La idea original de ¡FA! es del propio Mex, Fabiana Segovia, Nicolás Tolcachier y Pedro Saborido, que a la vez llevan adelante la producción general del ciclo.

El formato fiesta surgió por la necesidad que el público en general expresó por participar. En las ediciones anteriores también participaron Hilda Lizarazu, Nahuel Pennisi, Lito Vitale, Víctor Hugo Morales, Rep, Darío Z, Juan Carlos Baglietto, Juliana Gattas, Santiago Motorizado y Karina La Princesita, entre otras figuras.

