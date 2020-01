Daniel Gigena

Las editoriales se preparan para competir en 2020. Después de un mal año en ventas, sellos chicos, medianos y pequeños apuestan a enriquecer sus catálogos con ficciones, ensayos e investigaciones periodísticas menos atadas a la coyuntura (se supone que para eso están los diarios). Desde los grandes grupos, coinciden en que el feminismo y la actualidad política continuarán como ejes de la agenda editorial, a los que se sumarán libros sobre crianza, estilo de vida y los a veces rentables títulos de figuras mediáticas y funcionarios del gobierno de turno. Por suerte, la literatura tendrá como siempre su sitio privilegiado. Mientras en los grandes grupos se opta por lo seguro, serán otra vez los sellos alternativos los que sorprenderán a los lectores. Ante la sequía de dólares para contratar libros extranjeros, subirán las acciones de los locales.

Grandes grupos con las recetas habituales. En los sellos de Penguin Random House se conocerán nuevos títulos de autores argentinos como Martín Caparrós, César Aira, Leonardo Oyola, Patricio Pron y Daniel Guebel. No son todos varones los que escriben y publican. Agustina Bazterrica presentará un volumen de cuentos; Carolina Aguirre, una novela ambientada en Japón, y Belén López Peiró, su primera ficción. De la recordada Liliana Bodoc, se publicará Tiempo de dragones III. La literatura extranjera estará representada por un relato inédito de Sylvia Plath, cuentos de Lucia Berlin y novelas de Jojo Moyes, Ken Follett y Stephen King.

En Sudamericana, la Biblioteca Borges se ampliará con Alias, risueñas obras completas de Borges y Bioy Casares en colaboración, que se publicaron con los seudónimos de Honorio Bustos Domecq y Benito Suárez Lynch. La novela histórica volverá a dejar huella con libros de Florencia Bonelli, Gloria V. Casañas y Gabriela Exilart. En no ficción, se destacan novedades de la misteriosa Elena Ferrante, Greta Thunberg y Lucas Llach, que contará su experiencia “paleo”. Otros autores de la casa son Estanislao Bachrach, Guillermo Jaim Etcheverrry, José Luis Espert, la pulcra Marie Kondo, Martina Rua y Gonzalo Bonadeo. El rubro de feminismo estará cubierto con libros de la gran María Elena Walsh, Agnes Simon y Georgina Orellano. Se sabe que no hay año editorial propiamente dicho si no sale un libro de Arturo Pérez-Reverte.

Grupo Planeta publicará el esperado libro de Carlos Pagni El nudo de la Argentina, que combina ensayo, crónica, etnografía y estudio histórico (el “nudo” es la provincia de Buenos Aires). Y de Florencia Halfon se leerá ¿La corrupción mata? María O’Donnell vuelve al pasado reciente con Aramburu, historia del asesinato político del que se cumplen 50 años en mayo. A un lado y otro de la grieta, Jorge Fernández Díaz y Felipe Pigna publicarán ensayos. El best seller Darío Sztajnszrajber​ presentará el segundo tomo de Filosofía a martillazos, y otras miradas feministas se encontrarán en libros de María del Mar Ramón, Alexandra Kohan y Luciana Peker. Marín Tetaz y Catalina De Elía publicarán sus libros sobre actualidad, y Narda Lepes y Osvaldo Gross, los suyos sobre cocina. A la manera de Madonna, el animador televisivo Marley lanzará un libro infantil. Por el lado de la ficción, se prometen libros de cuentos de Claudio Zeiger y Tamara Tenenbaum, y novelas de la española Almudena Grandes, Natalia Rozenblum, Edgardo Cozarinsky y Florencia Canale.

El grupo Riverside (que compite en primera división con Edhasa y Anagrama) reeditará novelas y cuentos de Paul Bowles y cuentos selectos de Luis Gusmán y William Trevor. Del magistral David James Poissant se conocerá hacia fin de año una nueva novela. Una sátira de la Inglaterra del Brexit de Ian McEwan, recomendaciones de lecturas de Alessandro Baricco (que visitará Buenos Aires en octubre) y el cierre de la trilogía del detective Zarco, de Marta Sanz, son otros de los títulos que conoceremos vía Anagrama. Dos argentinos (Federico Jeanmaire y Martín Kohan) indagarán violentos episodios históricos.

En 2020, El Ateneo incursionará en el negocio de los e-books y los audiolibros. “El futuro es hoy y plantea desafíos que pueden aprovecharse como magnífica oportunidad”, dice la editora Marcela Luza, que destaca el lanzamiento de Á(r)mame, primera obra publicada en papel de Luz Larenn (conocida en redes como @elpatiodepochi) y también una de Tatiana Goransky. Otros autores nacionales que se suman al catálogo son Eduardo Lazzari y Santiago Torre Walsh, alias Sir Chandler.

Ediciones Urano engloba varios sellos, como Puck y Umbriel. Entre las apuestas, se anuncian El mundo oculto de Sabrina, de Sarah Rees Brennan, precuela inspirada en la serie de Netflix; Los túneles de huesos, de la superventas Victoria Schwab; Cuando reescribamos la historia, de Belén Martínez (invitada a la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires), y Un mar sin estrellas, de la autora best seller Erin Morgenstern.

La cadencia de los independientes. “No sé qué nuevas tendencias habrá en 2020 –responde Leonora Djament, directora editorial de Eterna Cadencia–. Por suerte, no sabemos todo lo que un libro puede”. Las novedades de este sello se cifran en los nombres de Edouard Levé, Lee Child y Lorrie Moore (por el lado de los extranjeros), y de los locales Cecilia Pavón, Jorge Consiglio, Gabriel Giorgi y Ana Kiffer. Se publicarán El capitalismo odia a todo el mundo, del filósofo italiano Maurizio Lazzarato, y un nuevo libro de Josefina Ludmer compilado por Ezequiel de Rosso. Está prevista una traducción anotada de El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, a cargo de Jorge Fondebrider, así como otra de América, de Franz Kafka, y un inédito de Jacques Derrida.

Adriana Hidalgo saldrá al ruedo con Enjambre, novela de Joaquín Areta; la esperada edición de Crónicas completas, de Hebe Uhart, con prólogo de Mariana Enriquez; Bajo la piel, thriller literario de Gunnar Kaiser, y Mansilla, entre Rosas y París, del inolvidable David Viñas. Cienvolando presentará la primera novela de Daniel Böhm y una novela de Cecilia Sorrentino sobre la feminidad en la tercera edad. Mansalva anuncia la biografía de Ioshua, por Facu Soto; la poesía reunida de Alfredo Prior y rescates de Emma Barrandeguy y Arturo Jacinto Alvarez. Fiordo romperá el hielo con un título de Rebecca Solnit (autora de Los hombres me explican cosas), una novela del subvalorado Michael Cunningham (el de Las horas) y una novela de Charles Baxter (Primera luz). A lo largo del año, llegarán novedades de Joyce Carol Oates y Jo Dunkley, además de una reedición de un libro de Sara Gallardo. Entre otros títulos, Entropía lanzará 5, novela sobre una novela de Sergio Chejfec; Cuaderno, del director de cine Andrés Di Tella, y Castillos, primera novela de Santiago Craig. En su plan editorial, Godot prevé publicar libros de Samuel Beckett, Massimo Cacciari, Renata Salecl y John Biguenet.

Blatt & Ríos lanzará en abril Mañana no estás, de Lee Child, en coedición con Eterna Cadencia. Además, publicará la poesía reunida de Marina Yuszczuk y de Mariano Blatt. En marzo, saldrá Bajo sus pies, de Leticia Obeid, y en mayo, Amado señor, un libro de cartas dirigidas a Dios, de Pablo Katchadjian. En junio llegará Nada nos puede pasar, de Nicolás Tete, cuentos sobre la Generación Cris Morena. En el primer semestre se verán los brotes verdes de Mardulce. En marzo, se publicará La migración, primera novela del ensayista Pablo Maurette. En abril, Críticos, monstruos y fanáticos, nuevo libro de ensayos de la gran Cynthia Ozick. “Para muchos (entre ellos, nosotros) Ozick es la más grande escritora norteamericana viva”, apunta Damián Tabarovsky, director editorial del sello. Más adelante se publicará La belleza de aquellos años, relatos de Willa Cather. 17 Grises abrirá el año con La economía del clima, novela corta de Martina Treleani, para luego continuar con Constelaciones familiares, relatos de Ana Llurba. Cuatro sellos que mixturan el terror, el erotismo y la ciencia ficción anticipan un año movido. Entre las novedades previstas de Muerde Muertes hay tres libros de cuentos (de Carlos Marcos, Fernando Figueras y José María Marcos). Se reeditará una novela de Patricio Chaija y se publicarán novedades de los uruguayos Ercole Lissardi y Ana Grynbaum. Ayarmanot presentará Limbo, relatos inquietantes de Alejandra Decurgez, y Plenaluz/Entreluz, poemas y cuentos de Néstor Figueiras. Marciana saldrá con Tierra fresca de su tumba, cuentos de Giovanna Rivero, premiada autora boliviana, y la reedición de Las mellizas del bardo, novela de Hernán Vanoli. El sello Notanpuan publicará Especie salvaje, cóctel narrativo de Denis Fernández; Los Barbas, de Fernando Milsztajn, y La Hoya de Olafen, cuentos de Celeste Galickas.

Interzona publicará relatos del brasileño Wilson Bueno y, además, reeditará Anatomía humana, imprescindible distopía de Carlos Chernov, y El mañana, una utopía feminista de Luisa Valenzuela. El próximo título de Rosa Iceberg es un libro de relatos de Majo Moirón. Hacia mitad de año, se lanzará el segundo de Cecilia Fanti, un diario de maternidad donde se explora ese estado de transformación. Por su parte, Vestales prevé publicar entre 18 y 20 libros. Entre esos títulos, se puede mencionar El corazón de la espada, de Luis Carranza Torres; una novela histórico-romántica de Claudia Barzana y un suspense de María Corea Luna. La Parte Maldita jugará con damas: otro rescate de la narradora y poeta entrerriana Emma Barrandeguy, un nuevo libro de la santafesina Dahiana Belfiori y el nuevo libro de cuentos de Laura Galarza.

Recién nacida, Obloshka publicará La amenaza, primera novela de Abrasha Rotenberg; La parte enferma, cuentos de Cecilia Ferreiroa; El eterno silencio, novela de Eduardo Blaustein, y La vida en la cornisa, reedición del primer libro de cuentos de Inés Fernández Moreno. La Bestia Equilátera anuncia dos de Muriel Spark: su novela La abadesa de Crewe y la autobiografía Curriculum vitae. Además, vuelven Michael McDowell, con la novela Agujas doradas, y Elizabeth Taylor, la autora de Prohibido morir aquí. Paisanita encara 2020 con una novela de la joven suiza Mélanie Chappuis, y dos libros de relatos: Las fotos, de Inés Ulanovsky, y Pinturitas, de Guillermo Ferreyro. Tren en Movimiento publicará La vasectomía, novela corta de Ariel Magnus, y una antología de literatura anarquista rioplatense del siglo XX.

El sello Desde la Gente publicará Días como sombras, cuentos de Vicente Battista; Testamentos, cuentos de Marcos Rosenzvaig; La cucaracha, cuentos de Javier Villafañe, y Distancia cero, microficciones de Susana Szwarc. Metalúcida anticipa cuatro novedades: novelas de Nuri Abramowicz, la nigeriana Sarah Ladipo Manyika y el estadounidense Noah Cicero, y cuentos de Daniel de Leo. Por su parte, Corregidor anticipa una novela del puertorriqueño Eduardo Lalo y, en el centenario del nacimiento de Clarice Lispector, nuevas ediciones y nuevos libros que se suman a la colección Vereda Brasil. Ótimo.

Ensayos, crónica y no ficción. Galerna apostará fuerte al ensayo filosófico, con libros de la crítica del feminismo Roxana Kreimer (El patriarcado ya pasó), el profesor Luis Diego Fernández (Foucault y el liberalismo) y el cineasta Juan Villegas (Diario de un disidente). El best seller de 2019, Javier Milei, contraataca con La mentira keynesiana, y Mercedes Funes, con Años de perras. Los 70 desarmados, de Sabrina Ajmechet; Freud y la literatura, de Mariano Dorr, y La batalla cultural, de Agustín Laje, avivarán el debate. Del otro lado del arco ideológico, Ediciones IPS publicará el segundo tomo de Revolución en Alemania, del historiador Pierre Broué; una compilación de artículos de Rosa Luxemburg, y Althusser vs. Sacristán, de Juan Dal Maso y Ariel Petrucelli. Siglo XXI lanzará Guatemala, de Eduardo Galeano, donde el uruguayo narra su experiencia periodística en los años 60; Educación sexual integral, a cargo de especialistas de Fundación Huésped, y Todo sobre las vacunas, de Carla Vizzotti. Habrá dos libros de Beatriz Sarlo: una novedad (sus clases) y una reedición. Pablo Gerchunoff en conversación con Roy Hora presentará ¿Cómo la ves? Un recorrido por la historia económica y política de la Argentina, y Diego Genoud analizará el proceso político que llevó al triunfo al Frente de Todos. En Por qué fracasó Cambiemos, Gabriel Vommaro y Mariana Gené analizan el reformismo fallido del gobierno de Mauricio Macri. Se publicará además un libro de la ministra de Seguridad Sabina Frederic: Gendarmería. Hacia fin de año, llegará una biografía de Natalia Ginzburg escrita por Maja Pflug.

Tres sellos tendrán novedades de colección. El Hilo de Ariadna publicará El arte psicológico y visionario, de Carl G. Jung; La invención del ideal y el destino de Europa, de François Jullien, y El número pitagórico, de Francisco García Bazán, referente de los estudios sobre el neoplatonismo. Winograd publicará una nueva versión de Edipo Rey, de Sófocles, con traducción y estudio de Esteban Bieda; Cábala del caballo Pegaso, de Giordano Bruno, a cargo de Julián Barenstein, y Tratado sobre la eterna e inmutable moralidad, de Ralph Cudworth, por Natalia Strok. Mientras tanto, Ampersand ampliará su colección Lector&s con ensayos libres de Tamara Kamenszain, Daniel Guebel y María Moreno, además de publicar El método Borges, investigación de Daniel Balderston sobre los manuscritos de Borges.

Marea también analiza la derrota del macrismo en las urnas, con un libro de Guillermo Levy y Esteban De Gori (La caída). Además, lanzará la autobiografía de Victoria Montenegro; Los días contados. Cronología argentina del siglo XIX, de Andrew Graham-Yooll, y Más valientes, de Hernán Brienza. A 20 años de la muerte de René Favaloro, Pablo Morosi presentará una biografía del prestigioso cardiocirujano.

El primer lanzamiento de Letras al Sur será un título de no ficción de Luciano Lutereau, prologado por el psicoanalista italiano Massimo Recalcati. Barenhaus publicará Almanaque Histórico Argentino 1943-1955. Auge de la clase trabajadora, de Guillermo Máximo Cao; Franz Kafka.

Una literatura del absurdo y la risa, de Diego Cano, y James Joyce. Su vida y su obra, de M. Cristina Solivella de Pérez y Nancy Edith Hagenbuch.

De Goumet Musical habrá una sinfonía de títulos: Por qué escuchamos a Stevie Wonder, de Edgardo Scott; En contra de la música, herramientas para pensar, comprender y vivir las músicas, del peruano Julio Mendivil, y para el resto del año novedades de autores como Carlos Sampayo, Abel Gilbert, Nicolás Igarzábal y Federico Monjeau, entre otros.

El Cuenco de Plata lanzará Kronos, diario íntimo y secreto de Witold Gombrowicz; Rahel Varnhagen. Vida de una mujer judía, de Hannah Arendt, y Foucault, de Didier Eribon, edición ampliada de la biografía del pensador francés. Caja Negra sumará a su catálogo Utopía queer, de José Esteban Muñoz; Escritos sobre música y política II, de Mark Fisher; La inteligencia artificial o el desafío del siglo, de Éric Sadin, y libros de John Cage y el inefable John Waters. Un 2020 para todos los gustos.

De las gentiles provincias

Las editoriales de las provincias trabajan por una biblioteca federal. La rosarina Baltasara publicará cuentos de Nadia Isasa, Cristian Vázquez y El Niño C, una novela de Patricia Suárez y libros de poemas de Pablo Bilsky y Analía Giordanino, entre otros. Iván Rosado prepara un libro sobre Germaine Derbecq, crítica de arte y pintora francesa muy activa en el país entre los 50 y los 70; la novela corta Poemas terrestres, de los hermanos Adrián y Sebastián Villar Rojas, y El entrenamiento de la mente, de Irina Garbatzky. La Editorial Municipal de Rosario publicará cuatro novelas cortas de autores litoraleños: María Angélica Vicat, Pablo Cruz, Raúl Novau y Humberto Hauff. En Baldíos en la Lengua saldrán la primera novela de la poeta Alejandra Bosch, un poemario de la sanjuanina Esther Pagano y una antología de poetas cubanos. De Córdoba, Nudista anuncia Las pasiones alegres, de Pablo Farrés; Variación sobre la costa litoral, de Beatriz Actis; Reinas de pueblo grande, de Carina Radilov Chirov, y Aquello era el cielo, primer libro de Viviana Bernardó. Además, reeditará Norep, novela política de Omar Genovese. Caballo Negro saldrá a cabalgar con una antología poética de Vicente Luy y la reedición de Las hamacas voladoras, de Miguel Briante. En DocumentA/Escénicas saldrá la primera novela de Emilio García Wehbi. En la colección La Tejedora de la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro, la literatura patagónica estará representada por las novelas Vida dichosa, de Sebastián Fonseca, y Crucigrama, de Laura Díaz Calvo, además de poemarios de Gabriela Klier, Jorge Andrés Maldonado y Natalia Salvador.

Desde La Plata, Edulp anticipa un libro de Guillermo Saccomanno, Mis citas con Lao, ensayo literario a partir de citas que van de Dante a Proust. Y dos novelas: Yo la quise, de Josefina Giglio (una de las fundadoras de H.I.J.O.S), y Dodge, de Daniel Kruppa. Mil Botellas comienza el año con Antonio Di Benedetto: Diario de una agonía, de Juan-Jacobo Bajarlía. Luego seguirán el primer libro de cuentos de Facundo Basualdo, relatos de Edith Wharton y una novela de Augusto Roa Bastos: Vigilia del almirante. Club Hem prepara la tercera novela de Ariel Luppino, la primera de Gabriela Borrelli Azara y la nueva de Hernán Arias. EME trabaja con títulos de Paloma Vidal, Valeria Sager y Silvio Mattoni. Las novedades de Malisia correrán a cargo de María Matilde Balduzzi, María Soledad Fernández y las debutantes Melina Cavalieri y María Pozzio. Píxel presentará una novela autobiográfica de Ivana Mestre y una poesía-relato de María Ester Alonso Morales y Alejandra Szir. Ambas son hijas de desaparecidos y viven fuera del país.

La poesía está de fiesta

Aunque incompleta, la lista de novedades de poesía es atractiva. Ediciones en Danza lanzará Te quié, poemas de amor de Jorge Leónidas Escudero; una antología de Javier Cófreces, y Paterson, el libro de William Carlos Williams que inspiró el film de Jim Jarmusch. Hilos publicará la obra poética completa de Celia Gourinski, una poeta que integró el grupo surrealista de Aldo Pellegrini y Enrique Molina, entre otros, y una novedad de Valeria Pariso, que en 2019 ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes. Y una antología de la obra de Niní Bernardello. De Llantén, se leerán títulos de Martín Vázquez Grillé, Natalia Litvinova, Diego Muzzio y dos antologías: una del poeta palestino Zakaria Mohammed y otra de Anna Ajmátova. Barnacle tiene previsto publicar poemarios de Judith Filc, Cecilia Olguín, Alberto Cisnero, Marcelo Rizzi, Vanna Andreini, Valeria Cervero y Diego Colomba. Y Leviatán promete la poesía completa de Almafuerte, antologías bilingües de André Velter y Jacques Rancourt, y novedades de Daniel Gayoso y Gladys Croxatto. Que no nos falte poesía.