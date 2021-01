"Lo negro más negro", de Wang Yin

Juan Arabia

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido de este domingo 17 de enero es Wang Yin, con LO NEGRO MAS NEGRO.

Es lo negro más negro

Atravesamos la oscuridad sin ver

la arena pegada en los empeines

sin ver las sombras trémulas

Solo luz de estrellas –apelmazadas como granos de sal–

flotando en lo alto, encima de nuestras cabezas

Después de ayer, antes de mañana

cada día los mismos errores

ocurren sin tregua

Esos rayos de luz

esos rayos de luz que perecen en un instante

esos frívolos rayos de luz que perecen en un instante

ya partieron

Y los puntos radiantes que de repente se encienden y aceleran

¿serán objetos voladores que van a toda prisa

o las mismas estrellas?

Palabras al oído que perdió el oído

eternamente abrasadoras como el relámpago

frías como el fuego

Si el cielo estrellado que gira en torno al polvo elemental y a nosotros

de repente se cayera en pedazos

y si las estrellas –sin razón alguna– de pronto se desplomaran

los anónimos budas en las grutas

no sentirían dolor alguno

Las estatuas decapitadas de esos budas

no pueden ser subyugadas de nuevo

Solo nosotros no seremos los mismos:

los poetas Duo Duo, Jian Zhao, Lan Lan, Ye Zhou y yo

(Traducción de Radina Plamenova Dimitrova)

Wang Yin 王寅

Wang Yin es un poeta, escritor, fotógrafo y periodista chino. Nacido en Shanghái en 1962, vive y trabaja actualmente en su ciudad natal. Es columnista y redactor del Southern Weekly, el periódico más famoso de China, donde ha publicado entrevistas y críticas de arte como Art is not the only way (2007), Wildest Imagination: Cai Guo-Qiang and Peasant Da Vinci (2010) y Photo Script (2012).

En 2005, publicó una colección de sus mejores poemas que abarca un período de 20 años de trabajo. Por otra parte, en 2015, fue el turno de Limelight (Hui guang deng), libro por el que recibió el premio de poesía Jiangnan y el premio de poesía Dong Dang Zi.

Publicado y traducido a más de diez idiomas, entre 2010 y 2018 ha participado en las residencias de poesía en Saint-Nazaire y Marsella. Ha asistido, además, a numerosos eventos poéticos como: Salon du livre de Paris (2014), Bienale Internationale des Poètes en Val-de-Marne (2015), Marché de la Poésie (2015), Saint-Nazaire Literature Festival (2016), Luce Foundation Chinese Poetry & Translation Fellowships (2017), Singapore Writers Festival (2017), Festival de Poesía de Buenos Aires (2018), Days of Poetry and Wine festival (Slovenija, 2018), China Australia Writing Center (Perth, 2019) y Bergen International Literary Festival (2020), entre otros.

En 2012 comenzó con el programa de poesía “Poetry Comes to The Museum” que invita a importantes poetas, nacionales e internacionales, a dar charlas y lecturas de poesía en el Museo de Arte Minsheng en Shanghái. El proyecto recibió el premio “Cultural China Yearly Award” del Oriental Morning Post.

El poema escogido de Wang Yin tiene la particularidad de presentar y promover a los poetas más importantes de su entorno y formación, como Duo Duo (1951), considerado un exponente destacado de la corriente “nebulosa” y “oscura” de la poesía china moderna, y Lan Lan (1967), uno de los poetas líricos más influyentes de su país.