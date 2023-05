Luz Gabás: “Con las novelas históricas no puedes sentarte a ver qué se te ocurre, tienes que tenerlo todo muy hilado”

Lejos de Luisiana es la quinta novela de la escritora española Luz Gabás que en octubre del 2022 fue reconocida con el premio Planeta. En el libro se narra la historia de amor entre un indio y una súbdita francesa a finales del siglo XVIII durante la colonización del futuro estado americano de Luisiana.

La novela se impuso a 846 obras que se presentaron al LXXI Premio Planeta de Novela, dotado con un millón de euros. Pero Gabás ya había logrado reconocimiento previo al galardón. Debutó en 2012 con la novela Palmeras en la nieve, a la que le siguieron Regreso a tu piel, El latido de la tierra y Como fuego en el hielo.

Su escritura no paró desde que comenzó, sin embargo, su primer libro lo publicó recién a los 40 años y no por cualquier razón. Fue cuando falleció su padre que se obligó a escribir para que no se perdiera el mundo de relatos que tantas veces le había compartido su padre sobre sus diez años en Guinea Ecuatorial en África, donde trabajó en plantaciones de cacao.

“Habíamos bromeado muchas veces con la idea de escribir esa aventura y nunca lo hice, entonces cuando falleció, una especie de homenaje a él fue sentarme por fin a cumplir mi promesa de escribir la novela”, contó la escritora a PERFIL.

Ana regresa a su pueblo diez años después y su abuela le pide ayuda para morir, una novela de Luciana Sousa



Gabás de niña leía comics, libros de aventuras, de Julio Verne, luego fueron los días de Edgar Allan Poe, Lovecraft y hasta Boris Vian, pero Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, sin duda ejerció una influencia definitiva que se trasluciría muchos años después en su escritura. “Ya en la universidad hice Filología Inglesa y ahí conocí a los escritores ingleses y norteamericanos y a mí me gustaban especialmente los del siglo XIX los románticos del XIX”, recordó.

Lejos de Luisiana

-¿Cómo comienza un proyecto de escritura?

- Tengo una idea inicial que es para mí como el tema, es un concepto sobre el que quiero escribir. Por ejemplo, en Palmeras en la nieve quería hablar sobre Guinea porque era la aventura que vivieron mis antepasados, pero el tema era soy quien soy por la generación inmediatamente anterior a mí, qué hizo esa generación. En el caso de Regreso a tu piel, quería hablar sobre la esperanza de que la muerte no sea el final, el contexto fue: siglo XVI, brujería. En Como fuego en el hielo yo quería escribir un homenaje al romanticismo en mi territorio, en los Pirineos y en El latido de la tierra, el tema era el arraigo al mundo rural, esa relación de amor-odio con nuestro territorio.

En Lejos de Luisiana el tema fue el esfuerzo, la capacidad para seguir adelante como individuos y como sociedad, pero como estaba preparando un trabajo sobre una figura del siglo XVIII, una figura española importante, histórica, me enamoré del contexto y dije este es el lugar ideal para escribir mi novela sobre el esfuerzo, sobre la vida como un gran río en Mississippi alimentado por los afluentes, que en la novela son las personas que conocemos, con algunas mantenemos amistad siempre, otras van y vienen, era esa metáfora de la vida como un río lo que articula la novela.

-¿Y cómo se organiza para escribir hechos históricos lejanos en tiempo y espacio?

-Me organizó siempre con un gran mapa, me documento durante mucho tiempo, leo mucho, me preparo carpetas de trabajo y cuando tengo la historia en mi mente, entonces me siento a escribir, no antes. Las novelas históricas como Lejos de Luisiana no puedes sentarte a ver qué se te ocurre, tienes que tenerlo todo muy hilado, muy cosido antes de sentarte a escribir porque si no, no va a salir. Tienes acontecimientos históricos importantes que atraviesan la vida de los personajes y en este caso hay varias familias, familia criolla-francesa, familia nativa americana, familia africana. Yo tengo que saber cuántos personajes va a haber en la novela, qué les va a pasar, cómo se entrecruzan y eso significa tener una escaleta muy detallada desde el momento.

-Además de lo que detalla, en el libro aparecen muchísimas tribus, es necesario saber cómo eran los vínculos, incluye diferentes países porque en un momento la historia se traslada a Europa, vuelve a Estados Unidos, baja a Latinoamérica. ¿Cuánto tardó en escribir esta novela?

-Durante cuatro años no pensé en otra cosa que no fuese Luisiana, dos años de estudio, pero de estudio en los que no escribí ni una sola línea, era solo tomar notas como si preparase una tesis doctoral. Una vez que ya tenía toda la información asimilada, tenía que disolverla para convertirla porque yo no quería que fuese una lección de historia. Entonces dos años de investigación y ya por fin me siento a escribir por el principio de la pandemia en 2020 que es cuando tuve varias semanas por delante sin poderme mover de casa y como sabía que era un proyecto difícil, me fue muy bien estar quieta. Una vez que empieza la novela a existir, puedo irme, puedo viajar, puedo volver, pero para comenzar necesito semanas de tranquilidad y dos años entonces. Dos años seguidos, sin vacaciones sin nada, solo los domingos libres, pero es mucho trabajo.

-En esta novela, además de la historia de amor, hay muchas historias de opresión: con los esclavos, con los indios, incluso de imperialismos, pero hay un eje que se nota muchísimo que tiene que ver con el rol de las mujeres y una opresión que se está se pone en cuestión todo el tiempo. ¿Eso fue una elección?

-Pues en realidad cuando leía toda la documentación, me surgían muchos temas posibles sobre los que hablar, veía muchos perfiles de mujeres, de hecho algunos me sorprendieron, por ejemplo el personaje de Cecile que está inspirado en una mujer real, pues es una mujer que rompe con su matrimonio y se va con su amante a las tierras del Illinois, con él tiene cuatro hijos y se dedica a los negocios de las pieles y muere a los 80 años habiendo guiado ella su propia vida, pero esto era algo excepcional. Pero pasó y sorprende por moderna. Lo que hice fue de todos los grupos sociales, diseñar un personaje masculino y femenino de ser posible y todos los personajes tienen una reflexión sobre la libertad, es decir, tenemos al personaje que realmente no es libre para nada, que es el esclavo africano, tenemos el personaje hombre y mujer tenemos los personajes nativos americanos que ven cómo su vida se va a transformar para siempre, es decir que sufren porque nunca más van a ser libres para vivir en su territorio en contacto con la naturaleza porque van a ser desplazados primero por los ingleses, luego los franceses, luego los españoles y después los estadounidenses. Pero también tenemos otro tipo de reflexión sobre la libertad que, por ejemplo, en el personaje principal a quien no le falta nada, pero a diferencia de su hermana que sabe muy bien cuál es su rol como mujer en la sociedad, que es casarse con un hombre que tenga dinero y que le proporcione una buena vida para fundar una familia con sus hijos, tenemos a Suzette, la protagonista, que a pesar de todo lo que tiene no se siente libre porque no puede tomar sus propias decisiones.

-Usted pasó por el mundo de la política, ¿cómo fue ese camino, le sigue interesando?

-Me interesa mucho la política como a los argentinos, pero para hablar, para posicionarme. La vida inevitablemente incluye la política porque las decisiones políticas condicionan la vida de cualquier ciudadano y esto se ve en Lejos de Luisiana. Mi relación con la política fue fugaz. Yo lo he repetido muchas veces que no me considero política. Fui alcaldesa de mi pueblo cuatro años. Entonces me considero más bien gestora. Es parte de mi vida, de mi currículum, pero ya está, fue algo muy puntual en un momento dado, ya mi vida se encaminó hacia la literatura y tuve claro que ese era el camino que iba a seguir.

-¿Le interesa que Lejos de Luisiana se adapte para una serie?

-Ya salió en prensa que hay una propuesta de la productora española, Plano a plano para buscar financiación y para hacer una serie. A mí todo esto me gusta mucho, pero no solo de mis libros, de los libros de otros escritores. Me gusta mucho la traducción a otros lenguajes y al fin y al cabo el cine es un lenguaje, por lo tanto, es una traducción de un texto a imágenes y eso es muy lindo. Me gustaría ver lejos de Luisiana en imágenes.

cp