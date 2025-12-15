Machu Picchu se coronó como la principal atracción turística del mundo en los World Travel Awards 2025

Las ruinas de Machu Picchu, uno de los puntos turísticos más elegidos a nivel lationamericano, se coronó como Atracción Turística Líder del Mundo en el marco de los World Travel Awards 2025 conocidos como los ‘Óscar del Turismo’. La ciudadela de Perú reafirmó su liderazgo como Atracción Turística Líder del Mundo, distinción que obtuvo por séptima vez en su historia y es la segunda vez que lo logra en años consecutivos.

La maravilla andina ganó el galardón en 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 y, por último, en la reciente premiación del corriente año. El anuncio se conoció el sábado 6 de diciembre y generó repercusión inmediata en el ámbito turístico. No solo por el prestigio del galardón, sino por el conjunto de sitios históricos y naturales que compartieron la misma categoría.

Viajar con escala ahora cuesta más: el impuesto que empezó a cobrarse en el aeropuerto de Lima, Perú

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la terna de candidatos, Machu Picchu se ubicó por encima del complejo maya de Chichén Itzá, el mausoleo del Taj Mahal, el Partenón de la capital griega de Atenas, el Parque Nacional del Gran Cañón, la Muralla China , el Monte Kilimanjaro (Tanzania) y las Cataratas del Niágara (Estados Unidos/Canadá).

Las ruinas de Machu Picchu

Su presencia entre los principales nombres universales, volvió a destacar el peso de la herencia cultural andina dentro del circuito turístico mundial. El reciente anuncio refuerza ese posicionamiento y reactiva el interés por su historia, su entorno natural y los enigmas que aún despiertan preguntas.

El portal Perú Travel de Promperú destacó el anuncio y confirmó el premio obtenido por el monumento inca. En su publicación señaló que los turistas pueden disfrutar de “una maravillosa visita”, apreciar “una increíble vista panorámica del lugar” y recorrer “el mítico Camino Inca”.

Descubren en Perú una ciudad de 3800 años: templos, rituales y un hallazgo que reescribe la historia de América

La UNESCO declaró a Machu Picchu como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad en 1983

La UNESCO declaró a Machu Picchu como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad el 9 de diciembre de 1983. En tanto que, 24 años después, el monumento recibió la distinción como una de las siete maravillas del mundo por parte de la organización New 7 wonders, premiación que tuvo lugar en la ciudad italiana de Florencia.

De Argentina a Perú comunidades rurales restauran los Andes y enfrentan la crisis climática desde el territorio

Los reconocidos World Travel Awards (WTA) le otorgaron tres distinciones más al país sudamericano: “Mejor destiny Culinario del Mundo 2025”, “Mejor Destino Cultural del Mundo 2025” y como “Destino Urbano Patrimonial Líder del Mundo 2025”.

En esta categoría, la capital peruana superó a ciudades como Barcelona, Beiging, Londes, París, Viena y Bangkok

PM