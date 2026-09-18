Malba cumplió 25 años: Costantini anuncia ampliación bajo Plaza Perú, megadonación de 1.200 obras y fondo millonario

El Malba celebró este jueves 17 sus 25 años con una gala privada que reunió a casi 600 artistas, coleccionistas, empresarios y referentes de la cultura. Durante el encuentro, su fundador y presidente, Eduardo F. Costantini, anunció una serie de medidas destinadas a ampliar el museo, fortalecer su colección y garantizar su funcionamiento en el largo plazo.

Uno de los principales anuncios fue la ampliación del Malba debajo de la Plaza Perú, un proyecto que permitirá duplicar la superficie destinada a exposiciones. La obra estará a cargo del estudio de la arquitecta mexicana Frida Escobedo, con oficinas en Nueva York y Ciudad de México, y su inauguración está prevista para fines de 2029 o comienzos de 2030.

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El proyecto se encuentra actualmente en etapa de diseño y contempla nuevas salas de exposiciones temporarias, un auditorio, espacios multiuso, talleres, áreas de guardado y oficinas, además de una plaza-patio exterior. La propuesta busca que distintas actividades del museo, como cine, literatura, educación y programas públicos, puedan desarrollarse en simultáneo.

Jorge Macri junto a Eliana Constantini

“El proyecto no apunta simplemente a ampliar el espacio disponible sino a transformar el museo en su conjunto”, explicó Escobedo durante la presentación. La arquitecta también destacó la relación entre la nueva construcción y el espacio público de la ciudad, ya que la ampliación se desarrollará por debajo de la plaza sin modificar su carácter abierto.

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El estudio de Escobedo cuenta con una amplia trayectoria internacional y actualmente trabaja en proyectos vinculados al Centre Pompidou de París y al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La arquitecta también fue responsable del Pabellón Serpentine de Londres en 2018.

Una colección que llegará a unas 3000 obras

El segundo gran anuncio estuvo vinculado al patrimonio artístico del Malba. Costantini confirmó la donación de la Colección Daros Latinamerica, adquirida por el empresario a comienzos de 2026. El conjunto reúne 1232 obras de 117 artistas latinoamericanos, producidas principalmente entre las décadas de 1950 y 2010.

A esa incorporación se sumarán otras 17 obras de arte moderno latinoamericano que hasta ahora formaban parte de la colección personal de Costantini. Entre ellas se encuentran Diego y yo, de Frida Kahlo; Baile en Tehuantepec, de Diego Rivera; dos obras de Leonora Carrington y dos de Remedios Varo.

También pasarán al patrimonio del museo obras de Wifredo Lam, Maria Martins, Rómulo Rozo, Victor Brecheret, José Clemente Orozco, Juan O'Gorman, Alejandro Otero, Vicente do Rego Monteiro y Alejandro Yllanes.

Con estas incorporaciones, la Colección Malba-Costantini alcanzará aproximadamente las 3000 obras. El acervo había comenzado en 2001 con 223 piezas donadas por el propio Costantini.

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El tercer anuncio estuvo relacionado con la sostenibilidad económica del museo. Costantini constituyó el fideicomiso Malba Art Trust, al que aportó inicialmente US$50 millones. El objetivo es generar un fondo que permita sostener las exposiciones, la programación y el funcionamiento de la institución en el futuro.

Actualmente, el fundador aporta entre US$3 millones y US$4 millones anuales para cubrir el déficit del museo. Con el nuevo fideicomiso, la intención es establecer una estructura financiera que permita garantizar la continuidad del Malba más allá de su fundador y sumar nuevos aportes de mecenas de Argentina y del exterior.

La ampliación del edificio había comenzado a proyectarse hace más de una década. En 2011, cuando el museo cumplió diez años, se presentó ante la Legislatura porteña una iniciativa para sumar cerca de 3840 metros cuadrados a los 7455 existentes. A fines de 2012 se otorgó el permiso para avanzar con la obra.

La nueva etapa llega mientras el museo celebra su 25° aniversario con una programación especial y nuevas exposiciones. Entre ellas se encuentra Viva Frida, que abrirá al público este sábado y permanecerá hasta marzo de 2027.

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