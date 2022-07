Manu Spinetti: “La comunidad de Tik Tok es muy sana”

En 2021, Manuel Spinetti comenzó a grabarse para contar brevemente desde su cuenta de TikTok lo que le provocaba la lectura de sus sagas favoritas: Harry Potter, Cazadores de Sombras y Percy Jackson.

Así inició su carrera de creador y nació su pasión como bookfluencer, que ya logró que más de 59 mil interesados lo sigan en su cuenta @endlessbooks donde las reacciones a sus posteos oscilan entre las 15 y 600 mil visualizaciones.

De manera inesperada su éxito en Tik Tok lo llevó a conocer y generar amistades con el resto de amantes de la lectura que integran la comunidad de bookfluencers en Instagram, TikTok y Youtube como Dewars Bracho y Victoria Resco

Su perfil de Instagram continúa en crecimiento como bookstagrammer, el joven se anima a llevar sus reseñas a todas las redes sociales. En @endless.books_ Manu comparte más recomendaciones pero acá destaca su opinión de cada lectura: libros que le hacen volar la cabeza y libros para decepcionarse. Siempre tagea (etiqueta) a la imagen con una serie de hashtags para que sus publicaciones tengan más alcance.

Reseñar libros es una tarea importante para Manuel porque sabe que su público varía entre niños hasta adultos. Para el joven, ser bookfluencer es una responsabilidad: “Creo que a la hora de recomendar libros de manera responsable, por ejemplo: hay muchos libros que tratan temas de manera no delicada, o que no están dirigidos a un público juvenil. Y bueno, mi público es juvenil entonces necesito recomendarlo de una manera responsable” señaló a Perfil.com

En la Argentina ya hay una comunidad bookfluencers y conviven allí todos los jovenes que estan enamorados de la lectura, desde los pioneros en Youtube (Booktubers) hasta los booktokers que lideran los videos en Tik Tok con concursos para sus seguidores, novedades editoriales y lecturas conjuntas.

Sobre la comunidad, Manu Spinetti contó a Perfil.com:

“La comunidad Tik Tok (book tok) es una comunidad muy sana, en términos generales, obvio, por ahí hay uno que otro comentario pero no, me resbala. Lo dejo pasar porque no es muy masivo, es un comentario de una sola persona, no tiene mucha relevancia”.