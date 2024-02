Maximiliano Tomas es el nuevo director del Recoleta: “Vamos a recuperar la fachada original de 1980”

Este jueves 29 de febrero la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes presentó al nuevo director del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), Maximiliano Tomas. Su objetivo, como había anticipado la ministra el mes pasado, es “destargetizar” el espacio y recuperar una lógica que proponga cruces entre públicos. Una de las modificaciones simbólicas que harán, será “recuperar la fachada original de 1980”.

“La ciudadanía se crea con el diferente”, enfatizó Ricardes para argumentar el sentido de un nuevo planteo para el espacio que propicie más cruces generacionales y de estilos.

La inauguración oficial del espacio será el 19 de marzo con la presentación de seis muestras simultáneas y, como explicó Tomas, durante todo el mes las propuestas tendrán un enfoque en la mujer.

Tomas destacó la recuperación de la fachada original de 1980 y el regreso de las artes visuales a un rol central dentro de la programación. “No solo es algo en lo que creímos desde el primer día, sino que es algo que la comunidad artística, los visitantes históricos y los vecinos del barrio venían pidiendo”, explicó el flamante director del espacio.

Para esta nueva apertura se recuperaron dos salas nuevas para las artes visuales: una se llamará Sala Histórica y contará precisamente la historia del Recoleta; allí se les rendirá un homenaje a artistas míticos en la vida de la institución. El primero será, desde marzo, León Ferrari. La otra sala estará destinada a muestras de grandes dimensiones (murales, esculturas, estructuras colgantes).

Fachada actual del Centro Cultural Recoleta (Foto: Valentina Bustos)

La programación se articulará en torno a ciclos de música clásica y popular (jazz, tango, contemporánea); la puesta en marcha del Cine Recoleta, sala con una capacidad de 101 localidades que contará con una programación gratuita propia y tres funciones por semana (viernes, sábados y domingos), y un nuevo espacio nombrado Sala Abierta, que albergará exhibiciones relacionadas con la literatura. En ese sentido, el año cerrará con una muestra sobre Julio Cortázar en las salas Cronopios y J-C.

Las danzas y la música urbanas tendrán sus espacios propios (un patio al aire libre y dos salas bajo techo) integrados a un conjunto de áreas de recreación y entretenimiento como la Sala Villa Villa, la Sala de Dibujo (especialmente ambientada para las infancias) y el Patio del Tanque.

El equipo curatorial para cada una de las distintas disciplinas está integrado por: Javier Villa, Carla Barbero y Verónica Otero (artes visuales); Pablo Gianera (literatura y música); Laura Morgado (música) y Leonardo D'Esposito (cine).

Las ideas fundantes para cada área según su director

• ARTES VISUALES: “El desafío actual consiste en establecer un diálogo continuo con las prácticas contemporáneas al tiempo que investigamos su vínculo con episodios del pasado. En este contexto, se vuelve urgente dirigir la mirada tanto hacia la historia como al presente, para subrayar la importancia de crear espacios públicos dinámicos que fomenten la experimentación creativa y que fortalezcan los vínculos entre las comunidades artísticas y los públicos. Es nuestro anhelo, como el de las escenas artísticas en general, que el Centro Cultural vuelva a ser un espacio donde tanto artistas noveles, como de mediana carrera y larga trayectoria puedan elaborar proyectos significativos en un entorno institucional”.

Para este 2024 la programación inicia con cuatro exposiciones individuales dedicadas a dos artistas de mediana carrera y dos jóvenes: Jazmin Berakha y Bruno Gruppalli, y Victoria Liguori y El Pelele.

• CINE: “En el CCR vamos a mostrar aquello que no se ve. Películas extraordinarias de siempre, de toda nacionalidad -especialmente de las que no figuran en nuestras raquíticas carteleras-, de todo género, tanto el gran espectáculo como el riesgo experimental; tanto las temáticas adultas más viscerales y revulsivas como la gigantesca amabilidad y felicidad de las películas familiares. La idea, hoy revolucionaria, es abrir las ventanas y que entre todo. Las muestras cinematográficas -y audiovisuales en general- formarán parte de una experiencia integral del CCR, hará juego -por correspondencia, por contraste- con el resto de sus propuestas en otras áreas y no desdeñará la revisión de autores de peso en la historia del cine que deben verse en la pantalla grande, lo más grande posible. El cine, hecho siempre en el pasado y siempre presente, apuesta aquí -como dijo alguna vez Francis Ford Coppola- a forjar memoria, es decir, a ser también futuro”.

Un corto argentino compite por el Oso de Oro en Berlín: una historia de vínculos, videncias y suba del dólar



• MÚSICA: “La programación propondrá un arco cronológico amplio, de la música antigua al siglo XXI, y sus acercamientos a las artes visuales y la performance, de los instrumentos acústicos a los medios mixtos, con una necesaria revitalización del Laboratorio de Investigación y Producción Musical (LIPM). Del mismo modo que el deslinde entre artes visuales y sonoras se volvió menos evidente, también los límites entre la música clásica y la popular (especialmente, el jazz y el tango, músicas en las que la tradición y la novedad entran siempre en pugna) tendieron a borronearse”.

Quién es quién en el equipo de gestión

El director del CCR, Maximiliano Tomas. cursó una Licenciatura en Historia en la Universidad del Salvador (1999-2003) y Periodismo en TEA (1995-1997), donde fue docente durante una década, además, tiene un Máster en Periodismo por la Universidad de Barcelona - Columbia (2009). Como gestor cultural participó en la organización de la presencia de la Ciudad de Buenos Aires en la Feria del Libro de Frankfurt (2009 y 2010), en el Salón del Libro de París (2010), en la Noche Blanca de Toulouse (Francia, 2011) y coordinó un homenaje a Julio Cortázar que se realizó en la ciudad de París en 2014. También montó la obra “Archivo Bolaño” en el Centro Cultural Recoleta (2013) en conjunto con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB). Entre los años 2015 y 2019 programó el evento La Noche de la Filosofía, primero en el Centro Cultural San Martín y más tarde en el CCK. Desde 2013 y hasta 2020 fue el responsable de la programación del área de Letras del Centro Cultural San Martín. En los últimos 25 años trabajó en radio, televisión y prensa escrita haciendo crítica literaria y periodismo cultural, especializándose en las áreas de Artes y Literatura. Participó de la fundación del suplemento de Cultura del diario Perfil, que dirigió entre los años 2005 y 2012; y en la actualidad es columnista del diario La Nación. Publicó ¿Qué leer? Una guía de lecturas para los amantes de los libros (Reservoir Books, 2015), libro en el que compiló sus críticas literarias de más de una década. Condujo, además, el ciclo televisivo sobre libros y literatura "Bibliómanos" entre 2017 y 2020 (Tv Pública). En 2023 creó la Casa de la Escritura, un programa de escritura creativa que funcionó en la Biblioteca-Casa de la Lectura.

De izquierda a derecha: Javier Villa, Laura Morgado, Carla Barbero, Leonardo D ́Esposito, Maximiliano Tomas, Pablo

Gianera y Verónica Otero.

Javier Villa, quien estará a cargo del área de artes visuales junto a Carla Barbero y Verónica Otero, fue curador Senior del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires desde el 2013 hasta 2024. Es licenciado en Artes por la Universidad de Buenos Aires. Participó en de Appel Curatorial Programme (2010-2011, Ámsterdam) y estuvo en residencias como Villa Vassilieff (2017-2018, París) y Delfina Foundation (2022, Londres). Escribió para La Nación y Los Inrockuptibles, entre otras publicaciones, y editó libros monográficos de artistas, tanto de forma independiente como con el Museo de Arte Moderno. Desde 2005 forma parte del colectivo de artistas Rosa Chancho y en 2019, junto a Julieta García Vázquez, participó de la 15° Bienal de Lyon. Actualmente es profesor del seminario troncal del programa de artistas de la UTDT y junto a Carla Barbero, además de trabajar juntos en el Moderno, dirigió el espacio de formación para artistas Abele.

Carla Barbero, por su parte, desde 2007 trabaja en el campo de las artes visuales en museos públicos de Argentina. Su práctica se centra en la curaduría institucional; la creación de proyectos de investigación, expositivos y editoriales; y la docencia. Coordina el taller de curaduría de la Universidad Torcuato Di Tella y es profesora de Prácticas curatoriales

en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Entre el 2017-2022 fue curadora y Jefa del Dpto. de Curaduría del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Desde 2016 integra el colectivo de investigación UB Museo de Arte Contemporáneo de Córdoba y su proyecto editorial. En esa ciudad fue curadora del Museo de las Mujeres (2012-2015); y coordinó el Programa de artes visuales para el Fondo Nacional de las Artes y el Ministerio de Cultura de la Nación (2014, 2015 y 2016). Doctoranda en Historia y Teoría Comparada de las Artes (UNTREF).

Verónica Otero es licenciada en Artes del Teatro de la Universidad del Salvador. Desde 2011 Coordina el área de Producción de Artes Visuales del CCR. Estuvo a cargo, entre otras muestras, de la producción del Homenaje a María Elena Walsh – Maratón Literaria, de la coordinación del Programa Argentina Pinta Bien, la producción de artes

visuales en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha (La Plata), la coordinación de exposiciones de la Dirección general de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la coordinación general de la Sala Emilio Pettoruti del Teatro Argentino de La Plata. También trabajó en la realización de escenografías en el Centro Cultural y en el Teatro Gral. San Martín.

El área de literatura y música, quedará en manos de Pablo Gianera. Ensayista y crítico, dicta clases de Estética en

el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla de la Ciudad de Buenos Aires; también en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref). Escribió los libros Persecución de la belleza (2023), La segunda puerta del sueño (2022), Componer las palabras. Ensayos sobre música y lenguaje (2018), Formas frágiles. Improvisación, indeterminación y azar en la música (2011) y La música en el grupo Sur. Una modernidad inconclusa (2011). Escribe en el diario La Nación e integró el consejo de dirección de la revista Diario de Poesía. Tradujo a Novalis, Jack Kerouac, Friedrich Hölderlin, John Cage (en colaboración con Fogwill), Hugo von Hofmannsthal, Georg Büchner, Mauricio Kagel, Johann Wolfgang Goethe, Immanuel Kant y Robert Schumann, de cuyos escritos preparó una antología.

Leonardo D'Esposito quedará a cargo del área de cine. Es periodista, crítico de cine, docente. Escribe en BAE, Noticias y La Nación, escribió cuatro libros (Todo lo que necesitás saber sobre cine, 50 películas que conquistaron el mundo, 50 películas para ser feliz y Steven Spielberg-Una vida en el cine), tradujo del francés a Serge Daney y es curador de cine en el Museo Nacional de Bellas Artes desde 2017. Editó una colección de libros (CinePop, para Paidós).

En el área específica de música estará Laura Morgado que es gestora cultural, compositora y cantante. Se formó en la Escuela de Música "Juan Pedro Esnaola" y en la Escuela de Música Contemporánea. Actualmente cursa la Licenciatura en Políticas y Administración de la Cultura de la Universidad de Tres de Febrero. Desde 2018 se desempeña como productora en el Centro Cultural Recoleta donde trabaja en la curaduría de contenidos artísticos musicales. En 2023 ganó el premio Hugo a "Mejor letra en musical infantil y/o juvenil" por su composición para la obra “Llega la Mañana”.

