Un cortometraje argentino competirá por el Oso de Oro en el prestigioso Festival de cine de Berlín en su edición 74°, que se realizará del 15 al 25 de febrero. Un movimiento extraño, de Francisco Lezama, participa de una de las tres categorías oficiales y la única de cortos.

Las otras dos competencias son: Largometrajes y Encounters. En esta última participan películas menos convencionales y de ella formará parte la argentina Tu me abrazas de Matías Piñeiro.

Un movimiento extraño, además de competir por el Oso de Oro y también está nominada para el Teddy award que se enfoca en temáticas de género.

Por fuera de las competencias, se proyectan films en categorías como Generation, que es de temáticas de infancias y adolescencias. En este rubro participa el largometraje Los tonos mayores con producción de Argentina y España y en Forum - que se enfoca en propuestas más experimentales- participa la película Reas de Lola Arias.

Un movimiento extraño

El cortometraje Un movimiento extraño se sitúa en la ciudad de Buenos Aires en 2019. La protagonista es una guardia de seguridad de un museo que se atribuye la capacidad de leer el futuro y con su péndulo anticipa la suba del dólar. Un despido imprevisto y su indemnización, la llevan a conocer a un empleado de una casa de cambio. “Creo que al tratar la crisis económica, los vaivenes del dólar, siento que eso influyó en que fuera elegida”, contó su director, Francisco Lezama a PERFIL.

La historia, protagonizada por Laila Maltz y Paco Gorriz, narra la construcción de vínculos que funcionan como mero intercambio de acciones y acuerdos, como las transacciones peso-dólar. “Me interesa la ficción como vehículo para traficar documentos abstractos o atmósferas de la realidad. Siempre me fascinó el modo en que el clima de época de la Crisis de Wall Street lograba colarse en comedias de enredo de estudio de los años 30s”, reconoce Lezama respecto a la motivación de su proyecto.

“En Argentina venimos lidiando con crisis económicas constantes. Esto fue llevando a sus habitantes a ahorrar en moneda extranjera. La especulación respecto al aumento del dólar fue ocupando un espacio central en el comportamiento social del país. Hoy el dólar marca el pulso narrativo de los argentinos y todo va cambiando todo el tiempo de manera extrema”; agregó.

Según anticipa, con su ficción buscó “explorar cómo el aumento del valor del dólar nos convierte en protagonistas de una comedia de enredo triste”

Quién es Francisco Lezama

Francisco Lezama estudió actuación con Nora Moseinco, dramaturgia con Mauricio Kartun y Dirección de Cine en la FUC (Fundación Universidad del Cine). Dicta clases de Historia del Cine en la FUC y trabaja desde el 2012 en el Museo del Cine.

Francisco Lezama



Produjo Sucesos Intervenidos (2016) y Archivos Intervenidos: Cine Escuela (2017). Escribió, produjo y co-dirigió los cortometrajes: La Novia de Frankenstein (2015) y Dear Renzo (2016) exhibidos en Locarno, New York Film Festival, Viennale, Toulouse, BAFICI, AFI, Vila do Conde, entre otros. En 2017 participó del Artist Academy, organizado por la Film Society of Lincoln Center. Fue asistente de dirección de Martín Reitman en el corto Shakti (2018) exhibido en Berlinale y San Sebastián. Actualmente, desarrolla su primer largometraje Una pintora romántica.



Gi