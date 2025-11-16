Mon Laferte vuelve a la Argentina en 2026 con su tour “Femme Fatale”

La cantante Mon Laferte anunció su regreso a la Argentina y confirmó que se presentará el 21 de mayo de 2026 en el Movistar Arena, en el marco de su nueva gira internacional, “Femme Fatale”. Las entradas ya están disponibles y se espera una alta demanda debido al historial de sold out que la artista registra en el país.

El anuncio se produce en medio de un momento de consolidación para la méxico-chilena, impulsado por el lanzamiento de “Femme Fatale”, su nuevo álbum de estudio compuesto por 14 canciones, donde explora un universo sonoro más oscuro, sofisticado y poético. Este disco marca un giro conceptual en su carrera: Laferte retoma la figura clásica de la femme fatale y la reinterpreta como una declaración de poder, vulnerabilidad y autonomía artística.

Según adelantó su equipo, la cantante ofrecerá un espectáculo con puesta renovada, mayor despliegue visual y un repertorio que recorrerá todas las etapas de su trayectoria, desde sus primeros éxitos hasta sus exploraciones más recientes en el pop alternativo, el jazz y los boleros que la convirtieron en una de las voces más influyentes de la música latinoamericana.

Un disco atravesado por colaboraciones de peso

“Femme Fatale” llega respaldado por una serie de colaboraciones que ya generaron repercusión internacional. Entre ellas se destacan “Esto Es Amor”, junto a Conociendo Rusia, uno de los lanzamientos más comentados del año en plataformas argentinas; y “La Tirana”, su explosivo dueto con Nathy Peluso, descrito por Rolling Stone en Español como “un duelo vocal cargado de carácter y magnetismo”.

El álbum también incorpora una colaboración inédita con el músico brasileño Tiago Iorc, además de un encuentro excepcional con Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en “My One And Only Love”, tema que Billboard calificó como “una conjunción histórica de tres de las voces más importantes de la nueva canción latinoamericana”.

Laferte expresó en entrevistas recientes que este disco “nació desde un deseo de explorar lo femenino desde sus contradicciones”, y definió la obra como “una mezcla entre lo clásico y lo experimental, lo íntimo y lo teatral”.

El vínculo especial de Mon Laferte con Argentina

El regreso de Mon Laferte refuerza un lazo que se ha consolidado con el público argentino. En los últimos años, la artista agotó conciertos en el Teatro Gran Rex y el Luna Park, y dejó una de las presentaciones más recordadas de Cosquín Rock, donde fue elogiada por su fuerza escénica y su conexión emocional con la audiencia.

Medios internacionales como Variety destacaron su capacidad para reinventarse en cada gira, mientras que "Los Angeles Times" la ubicó entre las voces latinoamericanas más influyentes de la última década. En redes sociales, su comunidad de seguidores en Argentina es una de las más activas de la región, con un crecimiento sostenido desde su paso por festivales en 2023 y 2024.

Entradas para Mon Laferte y detalles del show

Las entradas para el show del 21 de mayo de 2026 ya se encuentran disponibles exclusivamente en www.movistararena.com.ar. Habrá distintos sectores habilitados y opciones de accesibilidad.

Desde la producción anticiparon que la presentación en Buenos Aires será una de las fechas más importantes de la gira latinoamericana, no solo por el tamaño del recinto, sino por la respuesta del público local, que históricamente acompaña a la artista en cada visita.

Con nuevos sonidos, un fuerte concepto visual y una narrativa artística que combina poesía, intensidad y reinterpretación de género, Mon Laferte vuelve a Buenos Aires para ofrecer una noche que promete convertirse en uno de los eventos musicales centrales del 2026.

