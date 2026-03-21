Ni el lujo ni el arte escapan a la guerra: Dubái suspende su gran feria

La 20ª edición de Art Dubái (Emiratos Árabes Unidos), considerada como una de las ferias de arte más importantes del planeta, suspende su edición. Los organizadores toman la decisión ante las secuelas regionales del conflicto armado entre Estados Unidos, Israel y el régimen teocrático de Irán. El evento que aceleró la medida fue el reciente bombardeo con drones explosivos a la refinería de Ruwais, la cuarta más grande del mundo. Los ataques aéreos iraníes a países islámicos de toda la región en torno al estrecho de Ormuz llevaron a que las líneas aéreas como KLM, British Airways y Cathay Pacific suspendieran las operaciones hasta finales de abril o mediados de mayo.

No obstante, la feria sostiene que realizará la inauguración para personalidades VIP en el complejo turístico más grande del Emirato, el llamado Madinat Jumeirah, entre el 14 y el 17 de mayo en un formato más flexible y específico. Un día después del anuncio, partió un vuelo rumbo a Grecia con más de cien mascotas de habitantes sumamente ricos, quienes de esta manera ponen a salvo de cualquier ataque a sus afectos domésticos, lo que pone en duda la presencia de personalidades VIP en la región para la fecha de inauguración.

La feria contaba con la participación de 120 expositores (más de 35 países), que fueron desertando a medida que escaló el conflicto desde hace más de veinte días. Las galerías 193 (París), Dirimart (con sedes en Estambul y Londres) y Vigo (Londres) desistieron de participar en la feria durante la semana pasada. Según consigna Financial Times, la deserción se genera en los seguros para las obras de arte, citando declaraciones de Coralie Zaccar –experta en bellas artes de Commercial Insurance y Comin (Líbano)–, quien subraya: si bien las empresas pueden contratar cobertura contra guerra y terrorismo, “no se sabe con certeza qué está ocurriendo en Dubái, por ejemplo. No están oficialmente en guerra, por lo que resulta difícil clasificar la situación”. Y esto implica primas más elevadas, o desistir en la cobertura por el riesgo excesivo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ahora, ¿qué hace tan importante para el arte esta zona de la Península Arábiga? La razón económica. Según una encuesta realizada a profesionales del mercado del arte publicada en el informe Global Art Market Outlook de ArtTactic, el mayor optimismo se centraba en la actividad de Oriente Medio, donde se esperaba “un año crucial, respaldado por un calendario ampliado de ferias y subastas de arte”. Resaltando, además, que el 76 % de los expertos que auguraban mejores ventas en la región superando al mercado estadounidense, que participa en el 48 % del mercado global.

El otro aspecto es cómo los Emiratos Árabes Unidos desarrolló distintos espacios arquitectónicos para albergar colecciones culturales: a puro petrodólar. La estimación de inversión es superior a los US$ 12 mil millones, edilicia neta, sin contar la valoración de obras y tesoros. Un recuento de estos lugares permite dimensionar por qué Abu Dabi se presenta como el faro oriental del arte.

El mes pasado, Stephanie Rosenthal, directora del proyecto Guggenheim Abu Dabi, sugirió que el tan esperado museo abrirá sus puertas en breve: “Probablemente todos ustedes ya hayan visto el edificio, que es una obra maestra de Frank Gehry. Lo verán cuando entren muy pronto, a fin de año”. Este museo surge de la colaboración entre la Fundación Solomon R. Guggenheim y el Departamento de Cultura y Turismo de la ciudad. Rosenthal agregó: “La colección y el edificio son propiedad de Abu Dabi, si bien la fundación se beneficia de su red internacional”.

El lugar clave es la isla Saadiyat –lindante al lujoso casco de la ciudad–, que lleva más de una década en desarrollo como parte de la estrategia cultural más amplia de Abu Dabi, que pretende un lugar junto a New York, París y Londres. El Guggenheim es doce veces más grande que el de New York, será lugar de espectáculos musicales y danza bajo sus imponentes torres cónicas. La colección del mismo incluirá obras de destacados artistas occidentales como Basquiat, Pollock y Rothko, junto con piezas de artistas poco representados de Oriente Medio, Asia, África y Australia. Con este enfoque inclusivo intentan convertir al museo en un referente cultural único a nivel mundial.

Hacia el final del año pasado se inauguraron el Museo Nacional Zayed y el Museo de Historia Natural. El primero cuenta con cinco imponentes torres de bronce que recuerdan las alas de un halcón –símbolo emblemático de los Emiratos–. Con 83.360 metros cuadrados, diseñado por el estudio de arquitectura británico Foster + Partners, el museo está dedicado a la historia del país, contando con seis galerías permanentes en las que se exhiben más de 1.500 objetos, entre ellos una perla de Abu Dabi de 8 mil años de antigüedad y una embarcación de la Edad de Bronce utilizada por antiguos comerciantes. El Museo de Historia Natural –diseñado por el estudio de arquitectura holandés Mecanoo– exhibe fósiles, como los restos de un elefante de cuatro colmillos y los de un Tyrannosaurus Rex de 67 millones de años, junto a exposiciones interactivas, rocas lunares y meteoritos.

El cuarto museo, inaugurado en 2017 y pionero de esta inversión del Emirato, se trata del Louvre Abu Dabi, con una ecléctica colección que abarca desde artefactos del antiguo Egipto hasta obras de Picasso y Renoir. Por el tipo de ataques aéreos realizados desde Irán, estos museos no están a salvo, como toda la población civil, y este acervo cultural de la humanidad muestra su fragilidad ante un inminente desastre, sin importar la presencia –a escasos kilómetros– de la base aérea francesa de Al-Dhafra.